Offset amène ses filles à la première mondiale de « Little Mermaid »

Magie de sirène mélangée ! Disney a célébré la première mondiale de « La Petite Sirène » au Dolby Theatre de Los Angeles lundi soir.

Halle Bailey et le casting de « La Petite Sirène » brillent lors de la première mondiale

Halle Bailey absolument brillait dans une robe ajustée bleu métallique qui mettait en valeur sa petite mais sinueuse bawwwdy.

Belle robe non ? Ce que nous avons le plus aimé, c’est qu’il a fière allure à l’extérieur dans la lumière naturelle, mais une fois qu’elle est entrée dans le théâtre, cela a donné un aspect complètement différent.

Vous voyez ce que nous voulons dire ? Magnifique!

La grande soeur de Halle, Chloé, est devenue audacieuse avec de grands cheveux et une robe jaune vif pour la première mondiale.

Son vrai prince charmant, le rappeur DDG portait principalement du noir pour le grand soir et a apporté des touches de vert vif au look avec ses chaussures et sa montre.

Melissa McCarthy AKA « Ursula » a également opté pour un look bleu vif pour la soirée spéciale.

Melissa a posté pour une photo avec Javier Bardem, qui joue le rôle du roi Triton dans le film.

Noma Dumezweni, alias la reine Selina, avait l’air majestueuse dans sa robe noire et dorée.

Voici le prince Eric de Halle, Jonah Hauer-King. Pensez-vous qu’ils feront un bon match dans le film?

Daveed Diggs, qui joue « Sebastian » dans le film Disney, a secoué des dos droits et un ensemble de deux pièces. Est-ce que vous « creusez » son goutte-à-goutte ?

Jacob Tremblay interprète le rôle de « Flounder » dans le film. Il est dans le jeu depuis si longtemps et a vraiment grandi, n’est-ce pas ?

Awkwafina AKA « Scuttle » a également assisté au grand événement. Est-ce que tu sens sa tenue ?

Semblable à Halle, nous aimons un peu le goutte à goutte d’Awkwafina et Daveed mieux sur le tapis à l’intérieur.

