En fin de compte, une fois qu’il a fait la connaissance de sa femme actuelle, il a été témoin de sa relation étroite avec sa famille et a su qu’elle était celle qu’il voulait épouser.

« Tout d’abord, c’est une personne de famille. Je fais attention à… putain de musique et à toutes ces conneries. Cette merde n’a jamais eu d’importance – ce n’est pas ce que je regarde », a-t-il expliqué. « Je regarde la valeur de votre maison parce que je viens du Sud, donc j’ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Je viens d’une femme forte et je vois à quel point elle était dévouée et déterminée à arriver à un certain endroit pour sa famille.

Il a poursuivi : « Elle vient du bas, du strip-tease, et elle aidait toujours la famille avec ce peu d’argent. C’est son travail et sa concentration. Tu ne peux rien lui dire et c’est pareil pour moi. Il n’y a rien que tu puisses me dire que je ne puisse pas faire du tout. Je me fiche de ce que tu penses. C’est cette détermination.