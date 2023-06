Offrir le confort d’un chez-soi aux Ukrainiens déplacés à Kelowna

C’est un endroit qui offre le confort d’un chez-soi aux Ukrainiens déplacés qui déménagent à Kelowna.

L’Ukrainian Free Store est approvisionné avec de nombreux articles ménagers dont les personnes fuyant la guerre en Ukraine ont besoin pour commencer une nouvelle vie au Canada.

«Ils ont besoin de tout, surtout pour la cuisine», a déclaré Kathleen Fieseler, coordonnatrice du magasin. « Si vous pensez que votre enfant déménage pour la première fois, de quoi a-t-il besoin ? »

Le magasin géré par des bénévoles est exploité par Kelowna Stands With Ukraine et est situé dans le sous-sol de l’église orthodoxe ukrainienne (1935 Barlee Rd.)

Il est ouvert tous les mardis entre 16 h et 18 h sans rendez-vous et a littéralement commencé comme un bac de dons dans le stationnement.

« L’église a été très généreuse en nous faisant don de l’espace », explique Fieseler.

Le magasin se trouve dans le sous-sol de l’église depuis octobre 2022 et, dans l’ensemble, a servi 192 familles ukrainiennes. Fieseler dit que les dons sont toujours acceptés avec gratitude.

« Nos articles indispensables sont les grille-pain, les mixeurs, les batteurs à main, les presses à café, les sèche-cheveux, les casseroles, les micro-ondes et les fers à repasser. »

Il y a aussi un besoin de jouets pour enfants. Le magasin n’accepte pas les vêtements, les chaussures ou les meubles en raison d’un manque d’espace de stockage. Les dons peuvent être déposés tous les mardis entre 16h et 18h

Une fois les articles triés par la Bravery Foundation, les articles restants sont acheminés à Value Village et reçoivent de l’argent pour ces articles.

L’argent est utilisé pour acheter de la nourriture et des produits de soins personnels pour les Ukrainiens déplacés, ainsi que des fournitures médicales et de l’aide humanitaire pour l’Ukraine.

Vous trouverez plus d’informations sur Kelowna Stands With Ukraine sur sa page Facebook.

