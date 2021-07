Offrir des expériences de jeu révolutionnaires – Samsung Global Newsroom

Les joueurs d’aujourd’hui recherchent des expériences de jeu immersives pas comme les autres. En tant que leader du marché des moniteurs de jeu, Samsung Electronics a pris sur lui de saisir l’occasion et de développer un moniteur de niveau supérieur conçu pour inaugurer l’avenir du jeu – l’Odyssey Neo G9.

Doté du premier écran incurvé Quantum Mini LED de l’industrie et de la technologie exclusive Quantum Matrix de Samsung, ainsi qu’une réponse ultra-rapide, des taux de rafraîchissement et un design élégant, l’Odyssey Neo G9 offre une qualité d’écran brillante et des performances premium à chaque joueur.

Pour en savoir plus sur l’Odyssey Neo G9, consultez l’infographie ci-dessous.