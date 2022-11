Offrir des défenses allemandes, la Pologne dit que l’Ukraine devrait les obtenir

VARSOVIE, Pologne (AP) – Les dirigeants polonais disent qu’un système de défense aérienne que l’Allemagne a offert à la Pologne serait mieux donné à l’Ukraine pour l’aider à se protéger contre les frappes russes.

L’Allemagne a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle avait offert des avions Eurofighter de Varsovie et des systèmes de défense Patriot pour aider à défendre l’espace aérien polonais après que deux hommes ont été tués lorsqu’un projectile de défense ukrainien apparemment errant est tombé en Pologne près de la frontière avec l’Ukraine.

Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a d’abord déclaré qu’il avait reçu l’offre de l’Allemagne avec « satisfaction ».

Mais à la suite du lourd barrage de la Russie sur l’Ukraine mercredi, les dirigeants polonais ont déclaré qu’il serait préférable que les systèmes de défense soient placés dans l’ouest de l’Ukraine.

Le chef du parti au pouvoir en Pologne, Jaroslaw Kaczynski, a qualifié l’offre de l’Allemagne d ‘”intéressante”, mais a déclaré qu’il pensait “qu’il serait préférable pour la sécurité de la Pologne que l’Allemagne remette l’équipement aux Ukrainiens, forme des équipes ukrainiennes, avec la mise en garde que les batteries seraient placé dans l’ouest de l’Ukraine.

L’ambassadeur d’Ukraine à Varsovie, Vasyl Zvarych, a remercié Blaszczak, déclarant sur Twitter que l’Ukraine avait besoin d’autant d’armes de défense aérienne que possible.

Mais la décision apparente de la Pologne de ne pas accepter le système patriote allemand a rencontré quelques critiques de la part de l’opposition en Pologne.

Certains critiques ont souligné que le gouvernement populiste polonais refusait non seulement la protection militaire, mais aussi le financement critique de l’Union européenne, argent qui a été retenu par le refus de la Pologne de suivre les directives de l’UE sur la sauvegarde de l’indépendance des juges. La Pologne a besoin d’argent car elle cherche à absorber un grand nombre de réfugiés à une époque d’inflation de près de 18 %.

Marcin Kierwinski, du parti d’opposition Plateforme civique, a déclaré que Kaczynski “était devenu fou” pour avoir “rejeté” les missiles Patriot et le financement de l’UE “pendant la guerre et la crise”.

Le parti Droit et justice de Kaczynski mène des politiques hostiles à son voisin l’Allemagne, accusant Berlin de bloquer les intérêts de la Pologne dans l’UE. Varsovie a également exigé 1,3 billion de dollars de réparations à l’Allemagne pour les pertes de la Seconde Guerre mondiale.

Deux Polonais ont été tués le 15 novembre lorsqu’un missile a touché un dépôt de céréales dans le village de Przewodow, à seulement 6 kilomètres (4 miles) de la frontière avec l’Ukraine, qui a subi de lourdes attaques de missiles russes ce jour-là.

Les responsables occidentaux disent qu’il est apparu qu’un missile de défense aérienne ukrainien s’est égaré et a atterri en Pologne. Tout en reconnaissant que la Russie n’a pas tiré le missile, l’OTAN, les États-Unis et la Pologne disent qu’ils croient que le blâme ultime incombe à la Russie, qui a envahi l’Ukraine et a commencé l’assaut.

Monika Scislowska, Associated Press