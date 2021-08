Offrir aux jeunes de la restauration rapide bon marché pour se faire critiquer par les députés contre Covid

OFFRIR aux jeunes de la restauration rapide à prix réduit s’ils se font piquer a été qualifié de mouvement de panique par les députés.

Les bons pour le programme de vaccination permettront à des entreprises telles que Uber Eats, Deliveroo et Pizza Pilgrims d’offrir des réductions aux clients qui se font vacciner dans le but de protéger plus de jeunes Britanniques.

Seuls les deux tiers des 18-29 ans ont eu leur premier jab Crédit : nb press ltd

Mais l’accord va à l’encontre de la volonté du gouvernement de manger sainement.

Il vise à contrer une révolte conservatrice contre les passeports Covid pour l’accès aux boîtes de nuit ou aux matchs de football.

Un député de haut rang a déclaré: «Une minute, ils nous disent que la pizza est mauvaise pour nous – maintenant, ils les distribuent.

« Ils sont dans un état de panique.

L’ex-ministre conservateur Steve Baker a déclaré: « Il serait plus simple de leur payer une redevance directe. »

