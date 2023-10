« Offrez-vous une Bible » : un couple marié depuis 84 ans offre une réponse puissante de « Dieu » tout en partageant les secrets de l’amour et des noces de longue durée

Un couple dont le mariage est le plus ancien de l’État de l’Arkansas a quelques conseils simples pour un mariage réussi : cherchez le Seigneur.

Cleovis Whiteside, 102 ans, et sa femme Arwilda Whiteside, 98 ans, se sont mariés en 1939 et, après 84 ans de hauts et de bas matrimoniaux à leur actif, le couple a récemment donné des conseils pointus aux autres.

« Priez », Arwilda a déclaré à USA Today, s’adressant à tous ceux qui envisagent de marcher dans l’allée de si tôt. « Sachez vous mettre à genoux et procurez-vous une Bible, car cette Bible va devoir vous faire traverser toutes sortes de tempêtes. »

Le couple a ouvertement crédité Dieu pour leurs noces de longue durée, Arwilda affirmant que le Seigneur les avait placés ensemble pour « s’aimer les uns les autres ».

« Nous avons du mal à croire que cela nous arrive parce que nous avons l’impression d’être les derniers, mais Dieu a dit : « Non. Vous glorifierez mon nom et vous aimerez les uns les autres' », a-t-elle déclaré, selon KATV-TV.

Les Whiteside ont été honorés par l’Arkansas Family Council, une organisation chrétienne qui célèbre les familles traditionnelles et le mariage. L’organisation rend hommage aux couples mariés les plus anciens de l’État, les Whiteside détenant actuellement le record de l’Arkansas.

Le couple a déclaré à USA Today sur la façon dont leur histoire d’amour a commencé, avec leur rencontre lorsque Cleovis avait 13 ans et Arwilda 9 ans ; ils se sont mariés quelques années plus tard.

Le mari et la femme aimants ont eu 12 enfants et ont également hébergé d’autres personnes ayant besoin d’une famille, le duo étant décrit comme des « piliers de la communauté ». La générosité, semble-t-il, est ancrée dans le tissu familial, Arwilda louant la gentillesse de son mari.

« Il essaie toujours d’aider les gens », a-t-elle déclaré.

