Offrez-vous un examen de la vue directement depuis votre smartphone

Autour 60% des personnes porter des lunettes, ce qui signifie des visites régulières chez l’ophtalmologiste pour surveiller ou maintenir votre prescription. Mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas vous permettre d’aller chez le médecin ? Ou ne pouvez-vous pas vous engager à y aller chaque année pour des changements de vision mineurs ? Peut-être que vous n’êtes pas obligé.

Avec l’aide de chercheurs du MIT, EyeQue a développé EyeQue VisionCheck, un appareil qui permet aux gens de vérifier plus facilement leur vision. Ce petit appareil ressemble à une demi-paire de jumelles et se fixe à l’avant de votre téléphone. Il promet d’aider quiconque à corriger sa vision depuis chez lui. Il est facile à utiliser, mais peut-il vraiment remplacer une visite chez l’ophtalmologiste ? J’ai essayé pour le savoir.

Qu’est-ce que EyeQue VisionCheck ?

Chez l’ophtalmologiste, vous regardez ce qu’on appelle un autoréfracteur – cette machine encombrante où vous posez votre menton et votre front sur des stabilisateurs en plastique, regardez dans certains judas et informez votre médecin des images que vous voyez.

Les autoréfracteurs éclairent votre œil et mesurent la façon dont la lumière rebondit sur la rétine à l’aide d’une technologie appelée Shack-Hartmannnommé d’après les scientifiques qui l’ont développé.

EyeQue utilise une technologie brevetée par des chercheurs du MIT appelée Inverse Shack-Hartmann, qui est essentiellement un réfracteur manuel auto-administré.

Où l’obtenir : Retrouvez VisionCheck dans le Boutique EyeQue.

Coût: L’appareil EyeQue VisionCheck se vend 80 $, ce qui comprend un abonnement d’un an à EyeQue pour une personne. Après la première année, une adhésion annuelle coûte 5 $.

Vous pouvez partager un seul appareil VisionCheck entre plusieurs personnes, à condition que chaque personne ait son propre compte et son propre abonnement pour garantir des résultats personnalisés et précis. Si vous et un ami utilisiez le même compte, les résultats deviendraient nuls car VisionCheck fait la moyenne de tous les résultats de test dans un seul compte pour fournir une ordonnance.

EyeQue VisionCheck vous donne des numéros de lunettes, qui sont similaires à une ordonnance, mais ils n’ont pas l’approbation d’un médecin. Vous pouvez utiliser vos numéros de lunettes pour acheter des lunettes en ligne. EyeQue

Comment ça marche?

L’utilisation du VisionCheck est simple, mais pas forcément facile :

Tout d’abord, chargez votre appareil EyeQue VisionCheck, téléchargez l’application et enregistrez votre appareil avec votre numéro de série. Notez que cet appareil est uniquement compatible avec iOS 11 ou supérieur et Android OS 5 ou supérieur. Selon le site Web EyeQue, votre écran a besoin d’une résolution d’au moins 250 pixels par pouce pour fonctionner.

Après avoir créé un compte et répondu à une série de questions d’introduction, attachez l’appareil à votre téléphone à l’aide du bracelet en silicone inclus.

Passez l’examen pratique.

Passez la série de trois examens qui déverrouillent vos « numéros de lunettes ».

Les examens impliquent neuf tentatives sur chaque œil pour chevaucher des blocs rouges et verts pour former un bloc jaune. Vous regarderez dans le VisionCheck et utiliserez les boutons situés sur le dessus de l’appareil pour rapprocher les blocs ou les éloigner. Lorsque vous pensez que vous avez réussi à chevaucher les blocs rouges et verts, passez à la prochaine tentative.

EyeQue ne fournit pas d’ordonnances aux gens et les appelle à la place des numéros de lunettes, vraisemblablement dans le but de s’assurer que les clients ne remplacent pas leur examen de la vue annuel par les tests VisionCheck (plus de détails ci-dessous).

Cependant, la présentation des numéros de lunettes ressemble beaucoup à la feuille de prescription que votre optométriste vous remet. Vous pouvez toujours les utiliser pour acheter des lunettes chez des détaillants en ligne tels que Oeil Acheter Directmais les numéros de lunettes sont conçus comme une sorte de contrôle intermédiaire entre les examens annuels complets.

Mes numéros de lunettes de EyeQue VisionCheck. Capture d’écran par Amanda Capritto/CNET

Mettre EyeQue à l’épreuve

Lorsque j’ai reçu mon appareil EyeQue par la poste, j’ai ouvert la boîte avec impatience, puis je l’ai immédiatement mise de côté jusqu’à ce que je reçoive un appel de démonstration avec la directrice du marketing d’EyeQue, Phoebe Yu. Dès la sortie de la boîte, je pouvais dire que cet appareil aurait besoin d’explications.

Bien que je sois sûr que beaucoup de gens pourraient comprendre l’appareil par eux-mêmes, c’est certainement un peu compliqué au début. Il faut un peu de bricolage pour attacher correctement le VisionCheck à votre téléphone, et j’ai personnellement eu du mal à regarder dans l’appareil avec mon œil gauche au début. À moins que je ne louche sérieusement mon œil droit, c’était comme si je regardais à travers un judas dans une pièce avec des rideaux occultants.

Finalement, j’ai compris, et c’est bien que je l’aie fait : Yu a dit que l’appareil recherchait des écarts de distance, donc cela fonctionne mieux si vous regardez un objet lointain avec votre œil non testeur.

La courbe d’apprentissage initiale est assez forte, mais j’ai compris après un peu de pratique. Il m’a fallu environ 10 minutes pour terminer l’examen pratique, mais seulement 12 minutes environ pour terminer les trois examens et déverrouiller mes numéros de lunettes.

Dans l’ensemble, l’expérience a été assez amusante – c’était un peu comme jouer à un jeu vidéo à l’ancienne.

Alors, EyeQue a-t-il bien reçu ma prescription ?

Oui et non.

Pas la réponse que vous attendiez ? Laisse-moi expliquer.

Ma prescription de lunettes est de sphère -0,5, une très petite prescription pour myope. Je porte des lunettes lorsque j’ai besoin de me concentrer sur des choses à une distance modérée : en conduisant, en regardant des films, en allant à des expositions d’art, en me promenant dans de nouvelles villes (pour pouvoir lire les panneaux), etc.

Ordonnances de lunettes donne trois nombres :

UN nombre sphérique ce qui indique une correction pour la myopie ou l’hypermétropie

ce qui indique une correction pour la myopie ou l’hypermétropie UN nombre cylindrique ce qui indique une correction de l’astigmatisme

ce qui indique une correction de l’astigmatisme Un axequi indique où se trouve l’astigmatisme sur votre œil et dans quelle direction (verticale, horizontale ou intermédiaire) votre œil se courbe.

Si votre ordonnance contient un numéro de cylindre, elle doit également contenir un axe. Si votre prescription ne contient pas de cylindre, cela signifie soit que vous n’êtes pas astigmate, soit que votre astigmatisme est si léger qu’il n’est pas vraiment nécessaire de le corriger.

Mes numéros de lunettes EyeQue ? Sphère -0,25 et cylindre -0,25 pour les deux yeux, avec un axe de 166 pour mon œil droit et un axe de 39 pour mon œil droit.

Lorsque j’ai protesté avec inquiétude, Yu m’a expliqué que les optométristes combinent parfois les numéros de sphère et de cylindre en un seul lorsqu’ils sont tous les deux très petits comme le mien. Souvent, le chiffre unique (dans mon cas, -0,5), peut corriger la vision floue et/ou l’astigmatisme.

J’ai appelé mon ophtalmologiste pour confirmer, et il a dit que Yu avait raison – parfois, cela ne vaut tout simplement pas la peine de donner aux patients une ordonnance plus compliquée avec des mesures différentes pour chaque œil – bien qu’il ne puisse pas confirmer que c’est ce qu’il a fait pour moi à moins que Je devais entrer et passer un autre examen.

En savoir plus sur la vision floue

Pour comprendre comment EyeQue VisionCheck obtient vos numéros de lunettes, il est utile de considérer quelques notions de base sur les yeux et pourquoi les gens ont besoin de lunettes en premier lieu.

La lumière pénètre dans la « fenêtre » de votre œil, ou la cornée, et traverse votre pupille, le centre sombre de votre iris. Derrière votre iris se trouve une lentille qui concentre la lumière entrant dans votre œil. L’objectif s’aplatit automatiquement pour voir de loin et se raccourcit pour faire la mise au point sur des éléments proches.

La cornée, la pupille et l’iris travaillent ensemble pour concentrer la lumière sur votre rétine, située sur la surface arrière de votre œil. Des centaines de milliers de cellules sensibles à la lumière tapissent votre rétine et envoient des signaux électriques à travers le nerf optique jusqu’à votre cerveau, où l’image que vous voyez se projette.

La vision floue est causée par la forme de votre œil et peut se produire de trois manières principales :

Si votre globe oculaire est trop long , la lumière se concentrera devant la rétine, ce qui rendra flous les objets au loin. C’est myopie ou myopie (vous pouvez voir de près, mais pas de loin).

, la lumière se concentrera devant la rétine, ce qui rendra flous les objets au loin. C’est ou myopie (vous pouvez voir de près, mais pas de loin). Si votre globe oculaire est trop court , la lumière se concentre derrière la rétine et rend flous les objets à proximité. C’est presbytie ou hypermétropie (vous pouvez voir de loin, mais pas de près).

, la lumière se concentre derrière la rétine et rend flous les objets à proximité. C’est ou hypermétropie (vous pouvez voir de loin, mais pas de près). Si votre cornée est pas lissela lumière se concentre sur plusieurs zones de votre œil, ce qui provoque astigmatisme. L’astigmatisme rend flous les objets éloignés et proches.

Quelle que soit la façon dont la vision floue se présente, on parle d' »erreur de réfraction », que l’appareil VisionCheck mesure avec ses examens bloc rouge-bloc vert.

Remplace-t-il vraiment mon examen de la vue annuel ?

Non, même le personnel d’EyeQue vous dira que vous devez toujours consulter votre optométriste. La technologie d’EyeQue est intelligente, mais elle ne remplace pas la précision et l’expertise d’un professionnel qualifié.

En outre, votre ophtalmologiste procède à un examen complet de la santé oculaire et recherche bien plus que la simple ordonnance de vos lunettes. Des examens de la vue annuels évaluent la pleine santé de vos yeux. Les optométristes vérifient les signes de maladies dégénératives, de daltonisme, de fatigue oculaire, de sécheresse oculaire et plus encore, ce que l’appareil EyeQue ne peut pas vérifier. Considérez ce produit comme un moyen de surveiller votre vision entre les examens, surtout si vous pensez que votre vision peut changer.

Qui devrait l’obtenir ?

Je ne suis pas un ophtalmologiste, mais je ne recommanderais pas EyeQue à quiconque n’a jamais fait vérifier sa prescription par un professionnel. Si vous pensez avoir besoin de lunettes mais que vous n’en avez jamais eu auparavant, consultez un optométriste.

EyeQue peut être un excellent appareil complémentaire pour les personnes dont les prescriptions changent souvent. Par exemple, en vieillissant, vous remarquerez peut-être que vous avez de plus en plus de mal à regarder les objets à proximité, comme l’écran de votre ordinateur. C’est appelé presbytie et s’aggrave avec le temps, EyeQue pourrait donc vous aider à rester au courant d’une prescription en progression.

En tant que personne qui ne porte des lunettes qu’au besoin, je ne vois pas EyeQue comme un élément important du maintien de ma santé oculaire, mais le concept est certainement cool et mérite d’être surveillé – jeu de mots totalement intentionnel.