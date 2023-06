Offrez-vous le joyeux chant des oiseaux à son apogée – Shaw Local

La beauté, disent-ils, est dans l’œil du spectateur (ou du porte-bière, selon une plaque dans ma chambre familiale, mais c’est une toute autre histoire). À cette période de l’année, nous avons certainement beaucoup de beauté à voir. Mais vous savez ce qui est vraiment cool ? Tout n’est pas le genre de beauté que vous voyez. Certains sont du genre que vous entendez.

Promenez-vous dans les bois un matin ou un soir de printemps calme et vos oreilles seront éblouis par la gamme de sons dans les arbres. Des tweets, des trilles et des gazouillis remplissent l’air alors que les oiseaux chanteurs déclarent leurs territoires et rivalisent pour impressionner leurs compagnons ou, parfois, simplement rester en contact.

Au sommet de la liste en ce qui concerne les mélodies, il y a la grive des bois. Flûtiste et, oserais-je dire, obsédante, la chanson se distingue parmi les autres musiques des bois, en particulier au crépuscule, lorsque le mâle de cette espèce est peut-être le seul oiseau qui chante encore.

Une grive des bois mâle était mon compagnon constant pendant les années où j’ai travaillé dans des programmes de soirée d’été au Red Oak Nature Center à North Aurora. Que je m’installe pour chercher des éclairs ou des chauves-souris, sa chanson me tiendrait compagnie alors que je posais le bois dans la cheminée, nettoyais les sentiers et frappais les moustiques omniprésents – un inconvénient mineur en échange de la splendeur de son mélodies.

Mais pendant toutes ces années de notre association, je n’ai jamais vu mon ami euphonique. Bien qu’apparentées au merle d’Amérique, l’un des chanteurs les plus observables de notre région, les grives des bois combinent leur coloration cryptique avec des habitudes tout aussi secrètes. En fait, leur nom scientifique, Hylocichla mustelina, signifie grive belette en référence à leurs couleurs brunes cryptiques, ainsi qu’à leurs manières insaisissables.

Si vous ou vos voisins avez un nichoir dans la cour, vous connaissez sans doute les chants interminables du troglodyte familier, Troglodytes aedon. Cet oiseau, dont le nom de genre fait référence à sa préférence pour la nidification dans les cavités, est de coloration terne, mais dynamique avec ses chants – qu’il peut jaillir à un rythme de 600 chants par heure !

Les humains ont accueilli la présence de ce petit bonhomme bavard depuis des lustres. Les Chippewa ont accordé une attention particulière à ses capacités de chant en lui attribuant le nom de o-du-na’-mis-sug-ud-da-we’-shi, le petit oiseau au grand bruit. Et John James Audubon, qui a représenté des oiseaux dans leurs habitats naturels, a peint une paire de troglodytes domestiques s’occupant d’un nid de progéniture à l’intérieur d’un chapeau de tuyau de poêle.

(Il s’avère que le troglodyte domestique a un côté plus sombre dans son comportement en ce sens qu’il cherchera les nids d’autres oiseaux et percera les œufs de ce qu’il considère comme de la concurrence. Les merlebleus, les pics, les mésanges et les hirondelles, ainsi que les non – les nicheurs dans les cavités, comme les phoebes et les parulines, sont tous victimes de troglodytes familiers en maraude. Plus d’informations sur ce comportement, et la croisade d’une femme contre lui, la semaine prochaine.)

La liste des oiseaux au plumage uni mais aux beaux chants est longue… le moineau chanteur, le roselin familier, le moqueur chat et le moqueur roux, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais tous les oiseaux n’échangent pas un beau plumage en échange de leur capacité à chanter.

L’autre jour, je dirigeais un groupe à travers la chênaie derrière Hickory Knolls, lorsque nous avons été arrêtés net dans notre élan par les notes claires jouées par un oriole de Baltimore à proximité.

Le mnémonique « Ici, ici, viens ici, mon cher » correspond en quelque sorte à l’appel interminable de ce chanteur noir et orange saisissant, mais ce qui m’étonne toujours, c’est à quel point ils se fondent dans le feuillage qui a récemment surgi (et rendu l’observation des oiseaux parmi les arbres encore plus éprouvante pour les ornithologues marginaux comme moi).

Alors que nous recherchions la source de la chanson, nous l’avons entendue rejointe par une autre – le rythme sifflant d’une femme sensible. Avec sa tenue jaune-orange en sourdine, associée à des ailes grises, nous l’avons brièvement aperçue dans les branches inférieures d’un petit cerisier avant qu’elle ne remonte dans l’intimité des chênes.

Que la source des chansons soit audacieuse et belle ou terne et terne, le temps qu’il nous reste pour les entendre est relativement court. De nombreuses espèces terminent leurs activités de reproduction en juillet; et généralement en août, les arbres sont complètement dépourvus d’oiseaux chanteurs.

Mais ce n’est pas grave, car les oiseaux, après tout, ne sont pas les seuls crooners du chœur de la nature. Alors que la chaleur de l’été s’installe, nos musiciens les plus bruyants, les cigales mâles, les grillons et les katydids, commenceront leur bourdonnement, cliquetis et vrombissements. Ce sont de beaux sons, à leur manière, qui augmenteront en nombre et en volume au fur et à mesure que nous progresserons en juillet, août et septembre.

D’ici là, profitez des chants de nos oiseaux nicheurs – et n’ayez pas peur de chanter avec vous !

• Pam Otto est l’ambassadrice de sensibilisation pour le Saint-Charles Quartier du Parc. Elle est joignable au [email protected].