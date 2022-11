Offrez le jeu en cadeau cette année avec la carte-cadeau GeForce NOW

Juste à temps pour le début de la saison des fêtes, NVIDIA lance des cartes-cadeaux physiques pour GeForce MAINTENANTvous permettant d’offrir le cloud gaming à vos proches.

Les acheteurs ont trois choix de prix. Il y a l’option 20 $, l’option 50 $ et l’option 100 $. Si vous vous sentez généreux, cette option de 100 $ vous permet d’accéder à un an d’abonnement prioritaire ou à six mois de jeu en nuage de la plus haute qualité avec le niveau RTX 3080.

Pour une durée limitée, NVIDIA vend les cartes physiques à 5o $ dans un forfait spécial pour les fêtes (photo ci-dessus), alors assurez-vous d’en acheter une rapidement si vous êtes intéressé. Les 50 $ sont bons pour six mois d’abonnement Priority ou 3 mois de RTX 3080.

Joyeuses fêtes.