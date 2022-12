Offrez le cadeau d’une expérience rock country affamée – Shaw Local

Vous êtes à la recherche d’un cadeau unique qui ne risque pas d’être retardé par la poste pendant la ruée vers les fêtes ? Pensez à offrir à vos proches une expérience authentique dans Starved Rock Country. Des repas délicieux aux visites formidables, nous avons rassemblé une collection pratique de petites entreprises primées qui offrent des expériences locales inoubliables.

OFFREZ LE CADEAU DU GOLF À PINE HILLS

Ce parcours semi-privé de 18 trous est situé à l’extrémité sud d’Ottawa. Le parcours de golf Pine Hills a été conçu par le célèbre Thomas Bendelow, connu pour avoir aménagé des parcours tels que le Medinah Country Club et Olympia Fields, et a ouvert ses portes en 1924.

Pine Hills abrite également un restaurant populaire proposant les plus grands menus sans gluten et végétariens de la région. Cette salle à manger sert des pizzas primées et de délicieux petits pains à base de pâte maison, ainsi que des dîners, des sandwichs et des accompagnements préparés sur commande. Mieux encore, au restaurant Pine Hills, vous avez droit à une vue panoramique époustouflante sur ce magnifique parcours de golf.

Bar et restaurant du club de golf Pine Hills

1665 N. 2501e chemin, Ottawa

815-434-3985

www.ottawapinehillsgolfclub.com

DÎNER DANS UNE ANCIENNE GRANGE LAITIÈRE

Pour les amateurs de restaurants uniques en leur genre, pensez à vous procurer une carte-cadeau à Hank’s Farm à Ottawa. Le restaurant est installé dans une ancienne étable laitière, entourée de plus de 20 acres abritant des paons, des poulets, des canards, des dindes et des moutons errants.

Hank’s a été salué pour son buffet de brunch élaboré qui a lieu tous les dimanches de 10 h à 14 h. Le copieux assortiment comprend du saumon, du poulet frit, des œufs Benedict, des bâtonnets de pain doré et 14 pieds de desserts frais.

La ferme de Hank

2973 Route 71, Ottawa

815-433-2540

www.hanksfarm.com

FAITES UN VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE AVEC AWESOME OTTAWA TOURS

Préparez-vous à voir votre perception d’Ottawa changée à jamais. Tom Aussem, originaire de Starved Rock Country, propose des visites fascinantes et informatives, détaillant le passé historique de la ville. Au cours du voyage, vous entendrez des histoires de crime, de libération et de persévérance qui ont toutes contribué à façonner la belle ville riveraine.

Un certificat-cadeau de Awesome Ottawa peut être échangé contre des programmes populaires tels que Radium Dial Girls d’Ottawa, Illinois; Tumulus indiens et cimetières oubliés ; Le vin à travers le temps — Tournée des pubs d’interdiction ; Visite à vélo Obscure d’Ottawa ; visites hantées annuelles ; et Les Grands Foyers d’Ottawa, Illinois.

Superbes visites d’Ottawa

624, rue Court, Ottawa

815-343-4940

www.awesomeottawatours.com

Uptown Grill au centre-ville de La Salle propose des repas en plein air. (Fichier/Shaw Media)

PROFITEZ DE LA GASTRONOMIE ET ​​DE LA MUSIQUE EN DIRECT AU UPTOWN GRILL

Le Uptown Grill de La Salle est réputé pour sa version raffinée des plats classiques, souvent salué comme l’un des meilleurs endroits pour déguster une côte de bœuf dans la région de Chicagoland les vendredis et samedis soirs. Ces steaks grillés sont coupés et vieillis sur place, et les fruits de mer, crustacés et huîtres sont préparés frais tous les jours.

En plus d’offrir une excellente cuisine et un bar-salon à service complet (avec une longue liste de plus de 100 vins et 12 bières artisanales à la pression), Uptown Grill abrite également l’une des salles de concert les plus excitantes de Starved Rock Country. Certains soirs, la scène du Playlist Theatre d’Uptown Grill accueille des tournées populaires. Les anciens invités ont inclus Alejandro Escovedo, Robbie Fulks, The War and Treaty et Loudon Wainwright III.

Grillades du centre-ville

601, rue First, La Salle

815-224-4545

www.uptowngrill.com

PROFITEZ D’UNE DÉGUSTATION DE VIN AU CATSEYE WINE BAR

Situé au cœur du centre-ville d’Ottawa, CatsEye a fusionné un style urbain vintage et une gamme éclectique de boissons pour créer l’une des destinations de consommation les plus confortables de Starved Rock Country. Avec une liste en constante évolution de vins du monde entier, de la musique live fréquente, des événements de camions de restauration et des projecteurs d’artistes locaux, CatsEye offrira une nouvelle expérience de consommation à chaque fois que vous reviendrez.

Installez-vous dans une chaise ancienne, commandez une assiette de charcuterie et profitez d’une soirée en bonne compagnie et avec du bon vin ! Assurez-vous de consulter le CatsEye Facebook pour des réductions sur les vins à la bouteille et de nouveaux ajouts saisonniers à leur menu.

Bar à vin CatsEye

724, rue La Salle, Ottawa

www.catseyewinebar.com

OFFREZ LE CADEAU DE LA DÉTENTE AU CENTRE DE BIEN-ÊTRE BALANCED SPIRIT

Niché dans le centre-ville historique de Streator et à moins d’une demi-heure au sud-est du parc d’État de Starved Rock, le centre de bien-être Balanced Spirit est une retraite relaxante tout-en-un qui vise à aligner votre bien-être physique, émotionnel et mental. Depuis 2017, Balanced Spirit propose des massages rajeunissants, des séances de Reiki transformatrices et des expériences de salle de sel de l’Himalaya profondément relaxantes aux visiteurs et aux habitants.

Balanced Spirit abrite également un studio de yoga tranquille sur place. Ces cours peuvent s’adresser à n’importe qui, du yogi expérimenté au premier étudiant, parfait pour tous ceux qui traversent la région ou en vacances dans Starved Rock Country.

Centre de bien-être de l’esprit équilibré

419, rue Main E., Streator

815-672-6600