Offrez le cadeau d’un caca supérieur avec le pot Squatty

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

La santé intestinale est réelle – c’est pourquoi il est temps de faire du n ° 2 votre priorité n ° 1 avec le Squatty Potty.

Pourquoi c’est un super cadeau : Les toilettes conventionnelles nous rendent plus difficile l’utilisation de la salle de bain pour laquelle les humains ont été conçus. Avec le Squatty Potty, vous passez d’une position assise à une position accroupie, en vous mettant dans la meilleure position pour détendre les muscles et faire caca sans forcer. Le Squatty Potty aide à réduire la constipation, rend le caca plus rapide et plus facile et réduit le temps passé aux toilettes. C’est magique!

Vous pouvez facilement installer le Squatty Potty ou le ranger quand vous en avez besoin. Il est disponible dans une variété de designs, de couleurs et de fonctionnalités sympas, il est donc facile de trouver le bon pot Squatty qui correspond à l’esthétique de votre salle de bain.

Plus besoin d’utiliser des blocs de yoga ou un tas de livres pour vous aider. Obtenez le Squatty Potty et améliorez votre santé intestinale dès aujourd’hui. Et n’oubliez pas de vous laver les mains.

Ce que vous paierez : Le prix catalogue du Squatty Potty original n’est que de 24,99 $, ce qui vaut bien le coût compte tenu de la fréquence à laquelle vous l’utiliserez. Mon modèle préféré, le tabouret de toilette Oslo Bamboo Folding, coûte 44,99 $, mais il est actuellement en vente au prix de 39,99 $.