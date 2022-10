Offrez le cadeau d’un bon sommeil avec la taie d’oreiller en satin Kitsch

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Les taies d’oreiller en satin changent la donne du sommeil, mais elles peuvent aussi être assez chères. Si vous êtes à la recherche d’une taie d’oreiller qui ne vous ruinera pas, la taie d’oreiller en satin Kitsch est là pour vous.

Pourquoi c’est un super cadeau: Ayant moi-même reçu une taie d’oreiller en satin Kitsch, je peux vous assurer que tout destinataire de ce produit sera heureux (et bien reposé). Je suis une grande fan de cette taie d’oreiller car le satin est tellement soyeux et facile à endormir. Et les taies d’oreiller en satin ont aussi d’autres avantages : elles sont douces pour les cheveux et la peau et elles ne chauffent pas pendant la nuit, ce qui est un énorme avantage. J’ai la teinte ivoire, mais cette taie d’oreiller est également disponible dans de nombreuses autres couleurs et motifs amusants.

Ce que tu vas Payer: J’ai vu des taies d’oreiller en satin coûter jusqu’à 90 $, mais celles du site Web de Kitsch coûtent 19 $ chacune pour la taille standard/queen et 24 $ chacune pour la taille king. Et Kitsch offre des remises lorsque vous achetez ces taies d’oreiller en ensembles, au cas où vous voudriez en acheter une pour tout le monde sur votre liste – par exemple, vous pouvez obtenir un pack de deux taies d’oreiller standard/queen size pour 18 $ chacune (et 23 $ chacun pour le king size) ou un pack de quatre de la taille standard / queen pour 16 $ chacun (ou 21 $ chacun pour le king size). C’est un vol. Vous pouvez également acheter des taies d’oreiller en satin Kitsch auprès de détaillants comme et .

