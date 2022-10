Offrez le cadeau de la musique avec ce tourne-disque Victrola rétro-cool

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Cette saison des fêtes, mon premier choix pour offrir en cadeau est le tourne-disque Bluetooth 8-en-1 Victrola… en blanc ! N’est-elle pas jolie ?

Pourquoi c’est un super cadeau : Pour moi et beaucoup de mes amis proches, la musique c’est la vie ! Et si vous êtes un millénaire ou plus comme moi, vous devez admettre que la musique numérique n’a tout simplement pas le même impact que l’insertion d’un album physique dans votre système audio. Heureusement, cette platine vinyle rétro cool vous permet d’écouter votre musique dans à peu près n’importe quel format que vous souhaitez.

J’ai grandi en écoutant des gens comme Donna Summer, Barbara Streisand et Gloria Estefan, et maintenant je les ai tous sur vinyle pour me rappeler à quoi ressemble l’énergie originale des filles. Mais comme je suis aussi un fan de K-pop moderne (#BTSArmy), ce tourne-disque est génial car sa compatibilité Bluetooth intégrée vous permet de diffuser de la musique en mains libres depuis votre smartphone, et permet également des cassettes et des CD. Sans cette beauté, je n’aurais aucun moyen d’écouter les derniers albums de K-pop !

Maintenant que mon meilleur ami et moi avons des tourne-disques assortis, c’est le cadeau qui continue d’être offert, car nous pouvons également échanger notre vinyle préféré pendant les vacances et les anniversaires. De plus, c’est un excellent sujet de conversation pour toutes vos fêtes de fin d’année !

Ce que vous paierez : Le prix catalogue du tourne-disque Bluetooth 8 en 1 Victrola est de 200 $, mais vous pouvez le trouver sur Amazon et d’autres détaillants en ligne pour environ 160 $ ​​ou moins.

