Offrez le cadeau d’apprendre avec ces abonnements

Comparé à MasterClass et Udemy, Wondrium (anciennement connu sous le nom de The Great Courses) est davantage axé sur l’apprentissage réel que sur le développement des compétences. Bien sûr, il existe encore de nombreux cours incroyables sur les loisirs et les métiers comme la pâtisserie et le travail du bois, mais il y a aussi bien plus encore. Par exemple, des cours conçus pour vous apprendre l’histoire et non comment devenir historien. Vous pourrez en apprendre davantage sur les grands philosophes de la Grèce antique, sur la science de l’astronomie et bien plus encore. Les plans offerts en cadeau sont disponibles sur des périodes de trois, six ou 12 mois, qui coûtent toutes entre 12 $ et 15 $ par mois.