Offrez du temps avec cet aspirateur robot haut de gamme

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Il y a les robots aspirateurs, et puis il y a le Roborock S7 Max V Ultra. Je n’ai jamais été aussi étonné par les capacités d’un robot aspirateur. C’est la technologie de nettoyage la plus intelligente que j’aie jamais vue.

Pourquoi c’est un super cadeau : Le Roborock S7 MaxV Ultra est l’un des appareils de nettoyage les plus polyvalents et les plus autonomes du marché. Il s’agit d’un véritable aspirateur de sol automatique. Non seulement il aspire, mais il nettoie également les sols et dispose d’une station d’accueil qui permet à l’appareil de s’auto-laver, de se remplir, de se nettoyer et de se vider automatiquement. L’une des meilleures caractéristiques est la technologie AI, qui aide l’aspirateur à éviter les obstacles. Tout ce que j’ai à faire est d’ouvrir l’application et de sélectionner nettoyer, et l’aspirateur sait exactement quoi faire.

En tant que fier parent de deux bébés à fourrure, j’ai trouvé que le Roborock S7 MaxV Ultra était un véritable gain de temps. J’ai toujours pensé qu’il était impossible d’obtenir des sols toujours propres avec deux chiens, mais maintenant c’est une réalité. Cet aspirateur m’a permis de gagner beaucoup de temps après avoir dû nettoyer manuellement et j’en suis très reconnaissant. Si vous donnez cet aspirateur aux personnes occupées de votre vie, vous leur donnerez une chose de moins à se soucier de cette saison des fêtes.

Ce que vous paierez : Le prix catalogue du Roborock S7 MaxV Ultra est de 1 400 $ – un prix élevé pour un aspirateur robot haut de gamme qui en vaut bien le coût.