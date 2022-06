Offrez des emplois intéressants avec la Samsung Galaxy Tab S8 – Samsung Global Newsroom

Avez-vous déjà souhaité pouvoir transformer votre passion en métier ?

Les jeunes d’aujourd’hui sont impatients de se forger de nouveaux cheminements de carrière dans la poursuite d’un objectif, de la passion et de la flexibilité. La technologie a joué un rôle majeur dans ce développement, ouvrant la porte à des possibilités illimitées en offrant à la main-d’œuvre de la prochaine génération le pouvoir et l’autonomie nécessaires pour s’approprier véritablement son travail.

Aujourd’hui, nous mettons en lumière trois personnes basées à Singapour qui ont emprunté le chemin le moins fréquenté, et le rôle joué par la Galaxy Tab S8 de Samsung Electronics dans l’augmentation de la productivité et l’optimisation de leurs expériences de travail à travers une gamme de cheminements de carrière intéressants et non conventionnels.

Disséquer des vies à travers l’écriture manuscrite

Et s’il y avait un moyen de regarder dans l’âme d’une personne sans même avoir à lui parler ? Entrez dans le monde de la graphologie avec l’expert en écriture manuscrite et graphologue Siti Sulianah, une personne apte à glaner un aperçu des personnalités grâce à l’analyse des traits d’écriture tels que les traits, la pression et les espaces.

Ce qui a commencé comme un moyen de résolution de conflits entre amis dans sa jeunesse s’est rapidement transformé en une vocation pour Sulianah, qui met aujourd’hui ses compétences à profit à titre professionnel dans sa société de graphologie auto-fondée.. En plus de l’analyse de l’écriture manuscrite, Sulianah propose des services de graphothérapie — altération consciente de l’écriture manuscrite pour effectuer un changement souhaité de personnalité.

Le Galaxy Tab S8 Ultra, avec son processeur ultra-rapide de 4 nm et son stylet S Pen le plus fluide à ce jour, non seulement reproduit, mais améliore l’expérience du stylo et du papier. “Je suis très impressionné par le S Pen, qui est extrêmement précis pour capturer de minuscules détails d’écriture manuscrite qui nécessiteraient une loupe pour examiner s’ils ont été écrits sur papier”, a déclaré Sulianah. La fonctionnalité multi-écran de la tablette rationalise également considérablement son processus d’analyse, car les annotations et la prise de notes peuvent être effectuées simultanément et hébergées dans le même appareil, avec une perturbation minimale du flux de travail. De plus, les consultations de graphothérapie sont rendues plus efficaces avec des démonstrations en direct du S Pen par appel vidéo, par rapport aux références d’images statiques dans le passé.

Abeilles dans le besoin

Arrosé sur des crêpes ou mélangé à du thé, le miel a le don de rendre chaque friandise un peu plus délicieuse. Pour la plupart, cependant, la première pensée qui vient à l’esprit en voyant une ruche est d’appeler à la lutte antiparasitaire. C’est pourquoi le sauveteur d’abeilles Xavier Tan espère détourner la conversation de l’extermination des abeilles et plutôt vers des méthodes humaines d’élimination des abeilles.

Amoureux des animaux depuis son plus jeune âge, Tan a grandi pour comprendre l’importance des abeilles en tant qu’espèce clé, sans laquelle l’écosystème changerait radicalement pour le pire. Il a donc créé une organisation de sauvetage des abeilles avec pour mission de sauver les abeilles grâce à des efforts de conservation et d’éducation. En plus de la relocalisation des abeilles dans leurs jardins, le groupe s’implique activement dans la sensibilisation aux pratiques apicoles ainsi qu’aux méthodes de coexistence pacifique.

Un puissant appareil tout-en-un avec un écran Super AMOLED de 12,4 pouces, la Tab S8+ est un appareil sans lequel Tan ne se retrouve jamais lors de missions de sauvetage d’abeilles. Des prises de vue avant, pendant et après ces missions sont capturées avec le puissant appareil photo de la tablette, puis transformées en contenu vidéo informatif à l’aide des fonctions de montage vidéo intégrées de la tablette. “La grande taille d’affichage de la tablette me permet de partager mon contenu clairement et efficacement avec les clients et les visiteurs”, a déclaré Tan.

Parlons… à vos animaux de compagnie

Avez-vous déjà souhaité savoir exactement ce qui se passait dans la tête de votre ami à quatre pattes ? Pour Ezekiel Ong, cette compréhension tacite et intime des animaux constitue la base de son travail dans sa société de communication animale, où il reçoit, interprète et relaie les informations des animaux de compagnie à leurs propriétaires.

Sa première incursion dans le domaine de la communication animale a été motivée par la nécessité de dire un dernier adieu à son animal de compagnie bien-aimé qui est décédé. Aujourd’hui, Ong s’efforce d’aider les autres à mieux comprendre leurs animaux de compagnie en agissant comme un pont entre les deux. Son travail en tant que communicateur animalier consiste à aider les propriétaires à en savoir plus sur le comportement et le bien-être de leurs animaux, à entrer en contact avec des animaux décédés et à animer des ateliers de communication animale.

La Tab S8 optimise considérablement le processus de consultation des animaux de compagnie d’Ong grâce à l’informatisation des notes manuscrites et dactylographiées activées respectivement par son S Pen et son clavier magnétique. Les appels vidéo avec des clients étrangers se déroulent également sans accroc grâce au puissant processeur de la tablette et à la qualité vidéo et audio époustouflante. “La tablette me permet également de transporter facilement des notes et du matériel de cours, et sa longue durée de vie de la batterie rend les cours très efficaces”, a déclaré Ong.

Faites ce que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Bien que l’adage sonne vrai, suivre le chemin le moins fréquenté est à la fois passionnant et intimidant, et nécessite une ténacité et une force de volonté illustrées par Sulianah, Tan et Ong. Si vous cherchez à transformer votre passion en profession, pourquoi ne pas libérer tout votre potentiel avec la Galaxy Tab S8 ?