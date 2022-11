Offrez aux personnes occupées de votre liste le cadeau de la cuisine maison

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Il n’y a rien de tel qu’un repas fait maison pour vous faire sentir au chaud et confortable, mais tout le monde n’a pas les ressources ou les compétences culinaires pour se sentir en confiance dans la cuisine. Et parfois, nous sommes tout simplement trop occupés pour planifier nos repas ou acheter des ingrédients, surtout pendant la saison des fêtes mouvementée. C’est là qu’intervient le tablier bleu.

Pourquoi c’est un super cadeau : Le tablier bleu élimine les conjectures de la cuisine. Plus besoin de parcourir Internet pour trouver la recette parfaite, puis de braver l’épicerie pour trouver tous les ingrédients, pour se rendre compte que vous avez confondu le cumin avec la coriandre (vraiment, quelle est la différence de toute façon ?). Les kits de repas Blue Apron sont livrés avec des ingrédients emballés individuellement et mesurés pour chaque recette afin que vous puissiez gagner du temps dans la cuisine et au magasin. Les recettes faciles à suivre du service sont élaborées par une équipe de chefs qui incorporent les ingrédients les plus frais de la saison pour des repas sains à la maison. Blue Apron propose également une variété d’options diététiques adaptées à votre style de vie, y compris végétarien, végétalien, sans gluten et bien d’autres. Besoin de suffisamment de repas pour nourrir toute la famille ? Aucun problème! Blue Apron vous permet d’adapter votre abonnement à vos besoins, aucune adhésion requise.

Donc, si la personne que vous achetez pour cette saison des fêtes veut affiner ses compétences culinaires ou cherche des repas simples qui éliminent les conjectures de la cuisine, c’est une excellente idée cadeau pour lui faire gagner du temps et de l’argent et la garder bien nourrie. .

Ce que vous paierez : Le prix courant pour un abonnement Blue Apron commence à 8 $ par portion, avec des options pour préparer deux à quatre recettes par semaine et deux ou quatre portions par recette. Vous pouvez acheter des cartes-cadeaux par tranches de 70 $, 140 $ ou 280 $.

