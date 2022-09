Offrez à votre plate-forme de jeu une mise à niveau avec 20 % de réduction sur un SSD SK Hynix Platinum

Que vous construisiez un nouveau PC ou cherchiez à mettre à niveau celui que vous avez, nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. Un bon SSD est essentiel pour améliorer les temps de démarrage et de chargement de votre ordinateur, et pour le moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Aujourd’hui seulement, Amazon offre 20 % de réduction sur les SSD SK Hynix Platinum P41, vous pouvez donc vous procurer un lecteur de 500 Go pour 84 $ (économisez 21 $), un lecteur de 1 To pour 120 $ (économisez 30 $) ou un lecteur de 2 To pour 208 $ (économisez 52 $). Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 23h55 PT (2h55 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Ces SSD Platinum P41 Sk Hynix peuvent ajouter une puissance considérable à votre plate-forme. Ils sont équipés de la technologie de cache Hyperwrite de SK Hynix, qui offre des vitesses de lecture ultra-rapides allant jusqu’à 7 000 Mo/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 6 500 Mo/s. Ce sont des disques PCLe 4.0 de nouvelle génération, mais ils sont également rétrocompatibles avec les systèmes PCIe 3.0, mais à des vitesses de lecture et d’écriture réduites. Ils sont également conçus pour durer avec une garantie de cinq ans et bénéficient d’un impressionnant 1 200 téraoctets écrits lors de tests de résistance rigoureux de 1 000 heures. Et grâce à son facteur de forme élégant de 22 x 80 mm, il est même suffisamment fin pour être utilisé dans certains ordinateurs portables.