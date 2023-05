Offrez à maman le cadeau de choix pour la fête des mères avec ces cartes-cadeaux

Fête des mères est presque là, et si vous n’avez pas encore commencé vos achats, vos options se rétrécissent rapidement. Bien que lui offrir une carte-cadeau puisse sembler une échappatoire facile, ce n’est pas une mauvaise option pour les mamans qui ont du mal à acheter ou qui ont des goûts très spécifiques. Que maman soit extrêmement pointilleuse ou dise qu’elle a déjà tout ce dont elle a besoin, une carte-cadeau lui donne la liberté de choisir ce qu’elle veut. De plus, vous n’avez pas à vous soucier des délais de livraison retardés ou des stocks limités. Tout ce dont vous avez besoin est d’avoir une idée du type de marques et de magasins qu’elle préfère.

Nous avons rassemblé certaines de nos cartes-cadeaux préférées pour la fête des mères et nous avons inclus une variété d’options qui plairont à toutes sortes de personnalités et de goûts. Que maman aime les gadgets de cuisine, les produits de beauté, les équipements de fitness ou simplement regarder ses émissions préférées, ces cartes-cadeaux sont sûres d’être un succès. Ajoutez simplement un message réfléchi et sincère pour le rendre plus personnel, et vous êtes prêt.

Lululemon Si maman est une accro à l’entraînement – ou même si elle aime simplement enfiler une paire de pantalons de yoga pour prendre son café du matin – elle adorera recevoir une carte-cadeau Lululemon. Bien que Lululemon ne soit pas bon marché, les leggings et autres vêtements de sport de la marque sont de haute qualité et dureront très longtemps. Les cartes-cadeaux commencent à 10 $.

Airbnb Tu sais que maman aurait besoin d’une pause, et elle certainement mérite des vacances. Laissez-la choisir quand et où avec une carte-cadeau Airbnb. Vous pouvez spécifier n’importe quelle somme d’argent et elle peut l’investir dans sa prochaine aventure.

Williams-Sonoma Maman aime-t-elle cuisiner ou se considère-t-elle comme une chef à domicile chevronnée ? Alors vous ne pouvez pas vous tromper avec une carte-cadeau Williams-Sonoma. Des ustensiles de cuisine sophistiqués aux couteaux de chef en passant par la vaisselle et les essentiels de pâtisserie, le magasin propose tout ce qui fera le bonheur d’un guerrier de la cuisine. Vous pouvez choisir un montant de carte-cadeau allant de 25 $ à 500 $.

Séphora Maman est-elle obsédée par les soins de la peau ou les produits de beauté ? Alors une carte-cadeau Sephora est un excellent choix. Sephora propose tous les produits de soins de la peau et de beauté les plus convoités, ainsi qu’une large gamme de parfums et d’outils capillaires. Le prix le plus bas auquel vous pouvez obtenir une carte-cadeau est de 10 $, tandis que le prix le plus élevé est de 250 $. Peu importe le prix que vous choisissez, ce cadeau sera toujours apprécié.

Disney+ Si votre mère aime diffuser ses émissions préférées, il y a de fortes chances qu’elle soit déjà abonnée à Netflix. Mais avez-vous envisagé d’élargir ses options de visualisation ? Disney Plus propose une large gamme de sélections, de tous les meilleurs films Disney, Pixar et Marvel aux émissions populaires comme WandaVision et The Mandalorian. Un abonnement cadeau d’un an coûte 110 $. Lisez notre revue Disney Plus.

Envie de massage Si vous voulez que votre maman se sente vraiment choyée le jour de la fête des mères, une carte-cadeau pour un massage est tout indiquée. Massage Envy est le plus grand fournisseur de massages thérapeutiques aux États-Unis, avec plus de 1 100 emplacements. Vous pouvez choisir n’importe quel montant sur la carte-cadeau, mais assurez-vous de vérifier le coût d’un massage standard, car les prix varient selon l’emplacement.

La fabrique de gâteaux au fromage Comme son nom l’indique, la Cheesecake Factory est connue pour son cheesecake délicieusement fondant. Mais grâce à son vaste menu et ses portions massives, il y en a pour tous les goûts. Alors, que maman veuille profiter d’un brunch avec sa famille ou sortir pour un dessert avec des amis, elle appréciera certainement ce cadeau. Les cartes-cadeaux commencent à 25 $ et plafonnent à 250 $.

Groupons Avec cette carte-cadeau, votre mère pourra dépenser son argent pour à peu près tout ce qu’elle voudra. Qu’il s’agisse d’un moment paisible dans un spa, d’un dîner raffiné ou d’une promenade dans un musée, les options ne sont limitées qu’à son imagination. Vous pouvez mettre un minimum de 15 $ sur cette carte-cadeau et le montant maximum est de 200 $.

57Heures C’est un cadeau pour la maman qui aime les grands espaces. Grâce à cette carte-cadeau 57Hours, elle peut faire un voyage à la montagne, apprendre une nouvelle compétence ou même revisiter quelque chose qu’elle aimait faire quand elle était enfant. Une fois qu’elle a cette carte-cadeau entre les mains, elle n’a plus qu’à chercher les choses qui l’intéressent et partir de là. 57Hours a établi un minimum de 100 $ et un maximum de 2 000 $, mais vous êtes libre de choisir votre propre prix.

Cours de maître Tu dois le donner à ta mère – elle apprend toute sa vie, n’est-ce pas ? Si c’est le cas, alors saisir cet abonnement annuel lui donnera accès au contenu de personnes notables, notamment Annie Leibovitz pour la photographie et Gordon Ramsay et Dominique Crenn pour la cuisine, pour n’en nommer que quelques-unes. Une adhésion à MasterClass est comme une expérience d’apprentissage continu sans frais de scolarité coûteux. Et qui n’aimerait pas ça ? Un abonnement mensuel individuel coûte 15 $ par mois.

Amazone Avez-vous une maman qui aime la musique? Si c’est le cas, pourquoi ne pas la laisser écouter de la musique n’importe où, quand elle le souhaite, directement sur son téléphone. Amazon Music Unlimited lui donnera accès à 100 millions de chansons sans publicité et avec la possibilité d’écouter hors ligne sans aucun problème.

Une carte-cadeau FabFitFun est un excellent moyen d’apporter le spa à la maison de votre mère, surtout si elle n’a pas le temps d’aller au spa. Elle peut utiliser cette carte-cadeau pour s’inscrire à un nouvel abonnement afin d’obtenir un coffret beauté qui l’aidera à se détendre. Le montant d’achat minimum est de 50 $ et le montant d’achat maximum est de 300 $.

Plus pour maman