Offres Walmart Black Friday : réalisez des économies anticipées sur la technologie, les articles ménagers et plus encore

Il nous reste encore un certain temps avant que le Black Friday lui-même ne soit officiellement là, mais les offres battent déjà leur plein. De nombreux détaillants proposent déjà de grosses économies sur la technologie, les articles pour la maison et bien plus encore, y compris Walmart, qui a officiellement lancé ses soldes Black Friday plus tôt cette semaine.

La vente de Walmart a été lancée le 8 novembre et, même si les membres Plus ont bénéficié d’un accès anticipé, ces bonnes affaires sont désormais accessibles à tous. Et pour vous aider à profiter pleinement de ces premières réductions du Black Friday, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres disponibles actuellement. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent pour les meilleures offres Walmart disponibles.

Cette histoire fait partie de Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Offres technologiques Walmart Black Friday

L'Apple Watch Series 9 est le dernier modèle phare d'Apple et l'une de nos montres intelligentes préférées sur le marché. Les offres sur ce modèle 2023 ont été assez difficiles à trouver depuis sa première apparition en septembre, mais vous pouvez obtenir des tonnes de configurations pour 50 $ de réduction avec cette première offre du Black Friday.

Bien qu'il soit beaucoup plus facile de mettre la main sur une PS5 que l'année dernière, les réductions sur cette console de nouvelle génération sont encore quasiment inexistantes. Mais si vous avez hâte de vous lancer dans une action de lancement de toile dans le superbe Spider-Man 2 d'Insomniac, vous pouvez économiser plus de 60 $ avec ce pack – vous obtenez donc essentiellement le jeu gratuitement.

Offres pour la maison Walmart Black Friday

Cet aspirateur robot Eufy utile combine 4 000 Pa de puissance d'aspiration avec une navigation lidar avancée pour des capacités de nettoyage sérieuses. De plus, il est livré avec une station à vidange automatique qui peut contenir jusqu'à 60 jours de débris, ce qui nécessite un entretien minimal de votre part.

Offres mode et beauté Walmart Black Friday

Restez au chaud avec style cet hiver avec plus de 60 % de réduction sur cette doudoune Izod. Il est doublé de polaire avec une coque résistante à l'eau et est disponible en trois couleurs différentes.

Robert Rodriguez/CNET

Quand a lieu la vente Black Friday de Walmart ?

La vente en ligne du Black Friday de Walmart a officiellement débuté le 8 novembre. Les membres Plus y ont eu accès quelques heures plus tôt, mais la vente est désormais ouverte à tout le monde. Et les acheteurs en magasin auront accès aux économies du Black Friday à partir du 10 novembre. Il n’y a pas d’expiration définie pour la vente pour le moment, mais il est probable qu’elle se déroulera dans le Cyber…