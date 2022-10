Offres UK SIM uniquement pour les enfants octobre 2022

Ainsi, votre enfant est enfin prêt pour son premier téléphone, vous laissant vous demander comment il grandit si vite – ou à défaut, quelle est la meilleure offre SIM pour un enfant de onze ans, de toute façon !

Que vous achetiez une carte SIM pour un enfant ou un adolescent, le nombre de fournisseurs et de forfaits parmi lesquels choisir peut faire de la décision une tâche ardue. Outre les prix, il y a quelques éléments à prendre en compte avant de signer les lignes pointillées, comme les contrôles parentaux, l’utilisation des médias sociaux et les remises familiales – sur lesquelles nous allons plonger ici et plus encore.

Alors sans plus tarder, voici les meilleures offres sur les cartes SIM adaptées aux enfants, ainsi que ce qu’il faut rechercher lors de l’achat d’une carte SIM adaptée aux enfants.

Meilleurs forfaits SIM bon marché pour les enfants avec (certaines) données

Si vous recherchez une offre SIM à faible budget et à faible consommation de données, pensez à des opérateurs tels que identifiant mobile, Tesco, Ciel mobile et Asda où vous pouvez trouver des plans de données pour moins de 10 £.

identifiant mobile a actuellement un bon taux au Royaume-Uni pour 10 Go de données pour 7 £ par mois. Ce plan dure un mois à la fois, vous pouvez donc arrêter à tout moment, et inclut également le roulement des données afin que toutes les données inutilisées soient reportées au mois suivant.

GiffGaff est un autre fournisseur qui propose des forfaits de données à faible coût, qu’il appelle des “goodybags”. Son goodybag le moins cher commence à 6 £ par mois pour 500 Mo, tandis que son plan le plus avantageux, appelé le «golden goodybag», propose 15 Go de données pour 10 £. Il existe également des options pour 8 £ pour 3 Go de données et 15 £ pour 25 Go de données. Voir les autres forfaits Giffgaff.

Smarty est un autre fournisseur à considérer. Vous pouvez ramasser 50 Go de données pour 10 £, un accord en cours qui le fait passer de 30 Go. Smarty propose également des forfaits de données plus petits et, comme ID, ses forfaits durent 30 jours, ce qui vous donne la possibilité de mettre fin au service quand vous le souhaitez.

Il ne fait aucun doute que votre enfant voudra regarder du contenu sur son téléphone – en grande partie. Heureusement, certains fournisseurs de réseau regroupent des services de streaming et des canaux sociaux avec leurs plans contractuels.

O2 les plans incluent Disney + gratuit pendant six mois, ce qui ne manquera pas de rendre votre enfant heureux. Le meilleur plan est 75 Go pour 18 £ par mois sur un forfait de 24 mois.

Pour une limite de données inférieure, il y a Voxiqui comprend un forfait de 15 Go pour 10 £ par mois. Les plans Voxi incluent un accès illimité aux médias sociaux à des applications comme Facebook, Whatsapp, Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok et Messenger – donc l’utilisation du ne mange pas dans votre allocation de données. Cela n’inclut pas les appels vocaux et vidéo.

Meilleure offre SIM cashback – Forfaits de données bon marché avec une allocation de données élevée

Si le cashback ne vous dérange pas, la meilleure offre SIM pour 100 Go de données en ce moment est avec Vodafone pour 8 £ par mois, disponible sur Mobiles.co.uk. Vous aurez juste besoin de réclamer tous les quelques mois en envoyant votre facture à Mobiles via le compte en ligne. Voici comment:

Forfaits SIM famille et réductions

N’oubliez pas, si vous êtes déjà sur O2, vous pouvez également vous qualifier pour une sauvegarde multiple remise tout en consolidant votre facture et celle de votre enfant en une seule. Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 connexions sur un plan familial avec O2 et obtenir jusqu’à 20% de réduction à partir de votre cinquième connexion et au-delà.

En fait, la plupart des principaux fournisseurs proposent des forfaits familiaux aux clients existants, il vaut donc la peine de vérifier si votre fournisseur actuel a mis en place des programmes d’offre Family SIM.

Vodafone par exemple, offre jusqu’à 15 % de réduction pour les clients existants tandis que EE offre 10 % de réduction sur chaque ligne supplémentaire et une augmentation de données de 1 Go.

Contrôle parental sur SIM

Tous les principaux réseaux téléphoniques au Royaume-Uni tels que EE, O2, Three et Vodafone bloquent automatiquement le contenu 18+ – bien que ce soit via une connexion de données mobile et non Wi-Fi.

Si votre enfant utilise principalement le Wi-Fi, vous devrez peut-être mettre en place d’autres contrôles parentaux. Voici comment activer le contrôle parental sur Android et sur iPhone.

De plus, des logiciels comme Qustodio et Net Nanny sont parmi les meilleurs logiciels de contrôle parental qui filtrent le contenu inapproprié pour assurer la sécurité de vos enfants en ligne, tout en offrant des outils pour surveiller et limiter l’utilisation de l’appareil et du réseau de vos enfants.

Plafonnement des données ou pas ?

Le plus souvent, les forfaits SIM arrêtent automatiquement le service une fois que vous avez atteint la limite ou vous envoient un SMS lorsque vous en avez utilisé une partie importante.

Les parents, cependant, peuvent toujours envisager des fonctionnalités de plafonnement des données ou de l’utilisation lors de l’achat d’une carte SIM pour un enfant. Vous serez peut-être invité à vous inscrire à cette option lorsque vous achetez la carte SIM auprès du fournisseur de réseau. Cela permet de limiter les frais hors contrat tels que la messagerie photo, les appels interurbains ou l’utilisation de données supplémentaires.

Vous pouvez choisir de fixer un plafond de 0 £, ce qui signifie que votre enfant ne sera autorisé à aucune dépense supplémentaire en dehors des limites du plan. Alternativement, vous pouvez définir un budget au-delà de la valeur de base du plan si vous voulez de la flexibilité. Cela pourrait être un filet de sécurité utile pour votre enfant s’il a besoin de minutes ou de SMS supplémentaires pour vous joindre. O2, par exemple, permet un plafond de dépenses allant jusqu’à 200 £.