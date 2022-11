Offres téléphoniques : offres anticipées du Black Friday et à quoi s’attendre

Si vous avez pensé à mettre à jour votre smartphone cette année, vous attendez peut-être le Black Friday pour faire une bonne affaire. Et vous auriez raison de le faire, mais vous devez tout de même être averti de votre achat.

Dans cet article, nous examinons tous les éléments des ventes du Black Friday et vous montrons comment vous assurer d’obtenir véritablement la meilleure offre sur un nouveau téléphone.

C’est quand le Black Friday ?

Le Black Friday aura lieu le 25 novembre 2022suivi du Cyber ​​Monday le lundi 28 novembre.

Quand commencent les offres téléphoniques du Black Friday ?

Alors que certaines offres seront réservées pour le grand jour lui-même, de nombreuses offres seront disponibles tout au long du mois de novembre. D’autres, comme Amazon Lightning Deals, ne sont là que pour quelques heures.

Des détaillants tels que Currys, Trèset Walmart proposent déjà des offres téléphoniques.

Top 10 des offres téléphoniques (États-Unis)

Top 10 des offres téléphoniques (États-Unis) Samsung Galaxy Z Fold 3 1 De : Meilleur achat Était : 1799,99 $ À présent:

999,99 $

(800 $ de rabais avec activation le jour même) Best Buy propose actuellement une offre incroyable sur le Galaxy Z Fold 3 aux États-Unis, avec 800 $ de réduction ! Découvrez également les meilleures offres Galaxy Z Fold 3 au Royaume-Uni et aux États-Unis cette saison des fêtes. Samsung Galaxy S21 5G (128 Go) 2 De : Amazon États-Unis Était : 799,99 $ À présent:

699,99 $

(100 $ de rabais) Bénéficiez d’une réduction de 100 $ sur le téléphone phare de Samsung, qui est déverrouillé en usine et disponible en plusieurs couleurs. OnePlus 8T (12 Go de RAM, 256 Go) 3 De : OnePlus Était : 749 $ À présent:

449 $

(300 $ de rabais) Obtenez 300 $ de réduction sur le produit phare OnePlus 8T de l’année dernière dès maintenant si vous achetez le téléphone directement auprès de OnePlus – son prix le plus bas à ce jour. Samsung Galaxy ZFlip 3 4 De : Samsung Était : 999,99 $ À présent:

849,99 $

(150 $ de rabais) Le Galaxy Z Flip 3 offrait déjà un bon rapport qualité-prix, mais cette remise utile chez Best Buy le rend encore meilleur. OnePlus 9 Pro (12 Go de RAM, 256 Go) 5 De : Amazon États-Unis Était : 1 069 $ À présent:

899 $

(170 $ de rabais) Alimentation Moto G (4 Go de RAM, 64 Go) 6 De : Amazon États-Unis Était : 249 $ À présent:

229 $

(20 $ de rabais) Si vous recherchez un téléphone avec une grande autonomie de batterie qui ne cassera pas la banque, le Moto G Power de Motorola dispose d’une cellule de 5000 mAh qui peut fonctionner pendant des jours à la fois. À l’heure actuelle, il est également assorti d’une réduction sur Amazon. Samsung Galaxy A11 (32 Go, opérateur verrouillé sur Straight Talk) sept De : Walmart Était : 179 $ À présent:

69 $

(110 $ de rabais) Le Galaxy A11 économique est actuellement à plus de la moitié de Walmart. Sachez simplement qu’il s’agit d’un appareil verrouillé par l’opérateur (verrouillé sur Straight Talk). OnePlus 9 (8 Go de RAM, 128 Go) 8 De : Amazone Était : 729,99 $ À présent:

699 $

(30,99 $ de rabais) Motorola Razr 5G (8 Go de RAM, 256 Go) 9 De : Amazon États-Unis Était : 1 399 $ À présent:

978 $

(420 $ de rabais) Le Motorola Razr 5G bénéficie actuellement d’une remise importante de 420 $ sur Amazon. Il se trouve parmi les entreprises exclusives, comme l’un des rares pliables sur le marché, et est prêt pour la 5G.

Les offres téléphoniques du Black Friday en valent-elles la peine ?

Au cours des dernières années, les gens se sont un peu méfiés des offres du Black Friday. C’est compréhensible étant donné qu’il s’agissait auparavant d’un petit nombre d’offres folles et qu’il s’agit maintenant souvent de milliers de produits qui sont réduits en quantités variables.

Naturellement, les produits qui existent depuis quelques mois ou plus seront de toute façon réduits. Cependant, une astuce que certains détaillants font est de remonter les téléphones au prix d’origine avant le Black Friday pour ensuite faire croire qu’une réduction de prix est plus importante.

Par exemple, un téléphone avec un prix d’origine de 999 £/999 $ qui est généralement vendu à 899 £/899 $ bénéficierait d’une remise de 10 %, mais une offre Black Friday à 799 £/799 $ pourrait être présentée comme une remise de 20 % – même si c’est par rapport au prix d’origine.

C’est toujours un prix inférieur, mais ne tient pas compte du prix de vente typique. Certains détaillants peuvent même proposer un RRP plus élevé que le magasin officiel, alors soyez prudent.

Comment acheter des économies sur les téléphones Black Friday

L’une des principales choses que nous vous recommandons de faire est d’essayer de choisir un téléphone avant de regarder les offres – nous avons une sélection dans notre meilleur tableau de téléphone. Cela signifie que vous pouvez simplement faire le tour des détaillants et voir qui a le meilleur prix pour cette marque et ce modèle.

Si vous n’êtes pas sûr, essayez de filtrer les résultats afin qu’il y ait moins d’appareils parmi lesquels choisir. Pour commencer, vous voudrez peut-être décider de votre budget approximatif, afin que vous sachiez si vous cherchez à dépenser moins pour un téléphone de milieu de gamme ou à petit budget. Il y a aussi la question évidente de savoir si vous voulez un iPhone ou un combiné Android.

Au-delà de cela, vous voudrez peut-être commencer par les fonctionnalités qui vous intéressent le plus. Donnez-vous la priorité à la durée de vie de la batterie ou à un processeur puissant ? Spécifications de l’appareil photo ou charge ultra-rapide ? Ou une expérience logicielle fluide est-elle votre priorité ? Réfléchissez à ces facteurs à l’avance et faites quelques recherches pour dresser une liste restreinte de téléphones qui pourraient répondre à vos besoins.

Une autre méthode peut consister à rechercher simplement celles qui offrent les remises les plus importantes – en £ ou en % – pour voir quelles sont les plus grosses offres. Certains détaillants vous permettent même de commander les résultats en fonction du montant de la remise.

Quel que soit le téléphone que vous regardez, vérifiez toujours les prix ailleurs pour le même modèle. Vous pourriez le trouver moins cher chez un rival ou il pourrait y avoir un billet de faveur ou une garantie plus longue.

Vous devez également décider si vous espérez acheter votre nouveau téléphone directement et sans carte SIM, ou si vous préférez le récupérer sous contrat auprès d’un réseau/opérateur. Si rien d’autre, cela changera les magasins que vous devriez rechercher pour les offres.

Il existe des outils que vous pouvez utiliser pour vérifier si une offre est « réelle » ou non, comme CamelCamelCamel, qui fonctionne pour les listes Amazon. Vous pouvez également installer le plug-in Honey sur votre navigateur qui tentera non seulement de trouver des codes de réduction, mais pourra également afficher la tendance des prix dans le temps pour voir si c’est une bonne affaire ou non.

Mieux encore, nous recherchons toujours les meilleures offres téléphoniques tout au long de l’année et en particulier en novembre, avec des guides plus ciblés sur les meilleures offres téléphoniques de milieu de gamme et les meilleures offres téléphoniques à petit budget. Notre équipe d’experts sait quelles sont les meilleures offres et nous sommes souvent informés par les fabricants et les détaillants afin que vous sachiez que vous ne regardez aucune offre inutile.

Si vous trouvez une offre qui semble parfaite, alors n’hésitez pas. Les meilleurs se vendront rapidement, vous risquez donc de manquer si vous n’êtes pas rapide.

Où trouverez-vous les meilleures offres de smartphones ?

Au Royaume-Uni, vous trouverez certaines des meilleures offres téléphoniques des principaux détaillants tels que

John lewis,

Currys,

AO,

Trèset, bien sûr,

Amazone. Si vous voulez un contrat, alors en plus des options évidentes comme EE,

O2,

Vodafoneet

Troisassurez-vous de regarder les goûts de

Smarty,

Giffgaffet

Voxi.

Si vous êtes aux États-Unis, vérifiez

Amazone, Walmart, Best Buy, Newegg et Target. Il y a aussi des offres à faire sur eBay. Rappelez-vous ensuite les réseaux habituels : AT&T, T-Mobile et Verizon, ainsi que des options plus petites comme Mint ou Metro.

N’oubliez pas de consulter la boutique officielle du fabricant, où ils pourraient même égaler les prix de leurs rivaux. Regardez les goûts de Samsung, Sony, OnePlus et

Xiaomi.

Apple pourrait faire un coupon Black Fridaymais ne vous attendez pas à des réductions directes.

À quel type de remises téléphoniques pouvez-vous vous attendre ?

Les téléphones ont toujours été une grande partie du Black Friday. Ce sont souvent les principaux achats technologiques que les consommateurs cherchent à acheter lors des soldes.

Au cours des années précédentes, nous avons vu un large éventail d’offres sur les smartphones, certaines incroyables et d’autres identiques, mais pour de mauvaises raisons.

Gardez à l’esprit que certaines des remises les plus importantes concerneront les modèles les plus chers, ce qui signifie qu’ils pourraient encore coûter plus d’un millier. Cependant, vous devez toujours vous attendre à économiser des centaines sur la majorité des combinés et les offres du Black Friday ne se limitent pas aux téléphones phares.

Vous verrez également des offres sur les téléphones économiques, mais elles coûteront probablement des dizaines d’euros compte tenu de leur prix déjà bon marché. C’est peut-être encore une bonne affaire, mais l’économie ne sera pas d’une valeur similaire à celle des modèles haut de gamme.

Certaines des meilleures offres peuvent être enregistrées pour le 26 novembre, mais si vous avez vu un bon prix sur un modèle que vous aimez, notre conseil est de l’obtenir et d’éviter toute déception.

À mesure que nous nous rapprochons de la date, nous rassemblerons les meilleures offres technologiques du Black Friday dans notre guide pratique, qui est une bonne ressource à mettre en signet.

Meilleures offres téléphoniques pour le Black Friday