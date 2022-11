Offres sur les périphériques de jeu pour PC du Black Friday

Le dernier vendredi de novembre est enfin arrivé, et avec lui, le barrage traditionnel des offres du Black Friday. Naturellement, notre premier et principal travail à cette époque est de rechercher pour vous des offres sur les smartphones. Cependant, chez GSMArena, nous avons tendance à être des geeks de la technologie générale avec de larges intérêts – les périphériques PC sympas n’étant qu’un exemple.

Offres de clavier de jeu

Sans plus tarder, passons directement aux choses avec quelques offres sur claviers. Razer propose un certain nombre de ses claviers en promotion aux États-Unis. La Black Widow V3 Mini est un excellent clavier sans touche à 10 touches, d’une taille de 65 % avec un éclairage RVB par touche, jusqu’à 200 heures d’autonomie et la technologie de connexion sans fil HyperSpeed ​​pour une faible latence. Il peut être utilisé avec des interrupteurs mécaniques verts ou jaunes linéaires.

Ensuite il y a le Razer Huntsman Mini – une carte filaire encore plus petite à 60 %, 10 touches sans clé avec RVB par touche et votre choix de commutateurs optiques à clic ou linéaires. Son prix est bien réduit à 70 $ sur Amazon US ou 70 EUR sur Amazon DE. Ce dernier accord concerne un tableau noir avec des interrupteurs violets. En outre, c’est aussi un bon endroit pour noter que la plupart des listes de claviers allemands, y compris celle-ci, concernent les claviers de disposition QWERTZ.

Ensuite, nous avons trouvé quelques offres intéressantes de Corsair. Il y a le grand garçon Corsaire K100 clavier pleine grandeur, qui est actuellement en vente dans sa variante de commutateur optique-mécanique. Il s’agit d’un clavier filaire avec 44 zones RVB, multimédia et touches programmables supplémentaires.

Le classique et le célèbre Corsaire K70 est également en vente. Il s’agit d’une autre carte pleine grandeur avec des commutateurs linéaires optiques-mécaniques OPX et des commandes multimédias, ainsi que de nombreux RVB. On peut l’avoir pour 120 $ ou avec des commutateurs linéaires Cherry MX Red en Allemagne pour 150 euros.

Offres sur les souris de jeu

Passer à souris. La Corsair Cimeterre RGB Elite a un bon prix réduit à 50 $ aux États-Unis et 63 euros en Allemagne. Il s’agit d’une souris de jeu professionnelle avec douze boutons programmables entiers montés sur un curseur d’un côté. Il est idéal pour les jeux MOBA et MMO.

La Razer Naga Trinité offre encore plus de flexibilité avec ses boutons programmables. Ceux-ci sont désormais montés sur des platines interchangeables, vous pouvez donc choisir à tout moment si vous souhaitez 2, 7 ou 12 boutons programmables sur votre souris.

La Razer Viper Ultime est une souris beaucoup plus simple, mais toujours sans fil, avec la technologie Hyperspeed, jusqu’à 70 heures d’autonomie et 8 boutons programmables.

La Razer Basilic V3 peut être câblé, mais il est livré avec beaucoup de RVB et un total de 11 boutons programmables.

La Razer Orochi V2 est techniquement aussi une souris de jeu, mais elle est plus orientée vers une utilisation mobile qu’autre chose. Il est très léger, offre jusqu’à 950 heures d’autonomie et dispose de deux modes de connexion pour plus de flexibilité – Razer HyperSpeed ​​ou Bluetooth. Il est également à un prix très raisonnable, actuellement en cours pour 40 $ aux États-Unis et 38 euros sur Amazon DE.

Dernier point, mais non le moindre, une option abordable dans le Razer DeathAdder V2. C’est une souris filaire tendance avec un design ergonomique et 8 boutons programmables.

Offres de webcam en streaming

Enfin, nous avons une sorte de catégorie “divers” avec quelques offres sur webcams. Conformément au thème général “jeu” de l’article et des produits qu’il contient, ces webcams ne sont pas seulement vos caméras ordinaires, mais celles d’une qualité assez élevée, bien adaptées au streaming, ainsi comme usage général.

Il y a le Razer Kiyo Proqui a un objectif grand angle avec FOV réglable et une résolution maximale de 1080p@60fps.

Et il y a aussi le Caméra faciale Elgato. Vous avez peut-être entendu parler d’Elgato pour son vaste portefeuille de produits dans le créneau du streaming en ligne. L’Elgato Facecam est parfaitement adaptée à ces fins avec une qualité 1080p@60fps.