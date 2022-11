Offres sur les montres connectées : les premières offres du Black Friday et à quoi s’attendre

Novembre est arrivé, ce qui signifie que les ventes du Black Friday sont sur le point de commencer sérieusement – ​​et certaines ont déjà commencé. Il y a quelques années, les offres ne commençaient que le jour même et duraient tout le week-end. Désormais, les promotions et les offres peuvent être lancées dès le début du mois.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons pour obtenir une montre portable ou intelligente à moindre coût ce Black Friday.

Quand est le Black Friday 2022 ?

Le Black Friday a officiellement lieu le 25 novembresuivi du Cyber ​​Monday le 28 novembre.

Quand commencent les économies sur les montres connectées du Black Friday ?

Bien que vous puissiez tenir jusqu’au jour même, vous verrez bon nombre des plus grosses remises annoncées une semaine avant le Black Friday, et bien d’autres plus tôt que cela.

De nombreux magasins proposent désormais des offres tout au long du mois de novembre. Par conséquent, si vous voyez une bonne affaire avant le Black Friday, il n’y a aucune raison réelle d’attendre – surtout si l’on tient compte du fait que certains détaillants comme Amazon sont parfois en rupture de stock par le Black Friday lui-même.

Dans cet esprit, nous collectons déjà les meilleures offres de smartwatch que nous pouvons trouver aux États-Unis et au Royaume-Uni ici même, et ci-dessous ces offres, vous pouvez trouver des conseils d’achat plus détaillés sur ce qu’il faut rechercher ce Black Friday.

Meilleures offres de montres intelligentes du Black Friday aux États-Unis

Garmin Venu 2 1 De : Amazone Était : 399 $ À présent:

349 $

(50 $ de rabais) Amazon a réduit le prix de ce tracker Garmin axé sur la course de 50 $. Fitbit Luxe 2 De : Amazone Était : 129,99 $ À présent:

79,95 $

(50 $ de rabais) Amazon a pris plus de 30% sur le tracker d’activité à la mode Fitbit Luxe. Les prix peuvent différer selon les options de couleur. Samsung Galaxy Watch 4 Classique (42 mm) 3 De : Amazone Était : 349,99 $ À présent:

199 $

(150 $ de rabais) Économisez 150 $ sur la plus petite Galaxy Watch 4 Classic, la dernière montre intelligente de Samsung à inclure une lunette rotative physique. Fitbit Versa 3 4 De : Amazone Était : 229,99 $ À présent:

149,99 $

(80 $ de rabais) Une superbe économie sur la montre intelligente Versa 3 de Fitbit avec GPS intégré, à prix réduit maintenant que la Versa 4 est sortie. Xiaomi Mi Bande 7 5 De : Amazone Était : 48,99 $ À présent:

46,30 $

(5 % de réduction) Notre tracker de fitness préféré est encore moins cher grâce à une légère remise d’Amazon – en prenant un peu de technologie déjà abordable et en en faisant un vol.

Meilleures offres de montres intelligentes du Black Friday au Royaume-Uni

Montre Huawei 3 (édition active) 1 De : Amazone Était : 349,99 £ À présent:

197 £

(153 £ de réduction) La smartwatch la plus puissante de Huawei à ce jour dispose d’une eSIM intégrée en standard, d’un suivi SpO2 et d’une toute nouvelle expérience utilisateur dans le propre HarmonyOS de l’entreprise. Avec plus de 150 £ de réduction, cela semble être sa plus grande réduction sur Amazon à ce jour. Garmin Venu 2 2 De : Amazone Était : 349,99 £ À présent:

267 £

(24 % de réduction) L’une des montres les plus récentes de Garmin, la Venu 2 offre l’un des ensembles de fonctionnalités les plus riches du portefeuille portable de l’entreprise. C’est également l’une des rares montres intelligentes avec le support de lecture d’Amazon Music.rt. Fossile Gen 6 3 De : Amazone Était : 279 £ À présent:

180 £

(£99 de réduction) La mise à niveau tant attendue de la gamme populaire de montres intelligentes Wear OS de Fossil n’est peut-être pas sur le marché depuis si longtemps, mais cette montre alimentée par Snapdragon Wear 4100+ est déjà disponible avec plus d’un tiers de réduction, grâce à cette dernière offre Amazon. Montre Huawei GT 2 Pro 4 De : Amazone Était : 299,99 £ À présent:

139 £

(160,99 £ de réduction) Membre le plus haut de gamme et le plus puissant de la série Watch GT 2 de Huawei, la GT 2 Pro présente un design raffiné, taillé dans des matériaux luxueux tels que le titane, la céramique et le verre saphir. Sur Amazon, il est maintenant disponible avec plus de la moitié. Fitbit Versa 3 5 De : Amazone Était : 199,99 £ À présent:

144,69 €

(28 % de réduction) Économisez 30 % sur la Fitbit Versa 3 d’Amazon. Vérifiez les couleurs pour différents prix.

Les offres du Black Friday sont-elles réelles ?

Alors que de nombreux détaillants essaieront avec plaisir de participer au battage médiatique du Black Friday, toutes les offres ne sont pas aussi bonnes qu’elles le paraissent. De nombreux produits baissent de prix après leur première mise en vente, ils sont donc déjà moins chers que le RRP d’origine.

Lorsque le Black Friday arrive, certains magasins remettent le prix au prix de vente conseillé d’origine, puis le remettent à nouveau, ce qui donne l’impression que vous réalisez une grosse économie. C’est peut-être encore une bonne affaire, mais le montant que vous économisez peut ne pas correspondre exactement à ce que le détaillant prétend.

Si vous n’êtes pas sûr de ce qui est une bonne affaire, vous pouvez toujours consulter l’historique des prix d’un produit sur des sites tels que PriceSpy et CamelCamelCamel, qui sont spécifiquement destinés aux produits vendus sur Amazon.

Cependant, soyez assuré que nous avons vu quelques bonnes affaires pendant la saison du Black Friday, c’est donc encore un bon moment pour magasiner.

Comment acheter des remises sur les vêtements lors du Black Friday

Le nombre d’offres et d’offres tout au long de la saison du Black Friday peut être écrasant. Pour économiser du temps et des tracas, il est préférable d’essayer de décider à l’avance pour quel produit vous souhaitez trouver des offres et de vous fixer une limite de prix sur ce que vous souhaitez dépenser.

Une fois que vous avez un produit et un budget en tête, vérifiez auprès du fabricant le RRP habituel de ce que vous souhaitez acheter. De cette façon, vous serez en mesure d’identifier un bon prix lorsque vous le verrez.

Il convient de noter que de nombreuses montres connectées sont souvent associées à d’autres produits. Par conséquent, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone ou d’un ordinateur portable, il est possible que vous puissiez emporter un accessoire portable avec votre achat pendant le Black Friday.

Une autre chose que vous pouvez faire est de vous inscrire aux alertes et aux newsletters des détaillants auprès desquels vous prévoyez d’acheter. Vous pouvez également consulter les listes complètes des meilleures offres du Black Friday dans l’ensemble, qui proposeront des offres pour les montres connectées.

HotUKDeals vous permet de définir des alertes pour des produits spécifiques. Ainsi, si une offre suscite beaucoup d’attention, vous recevrez immédiatement un e-mail/une notification.

Enfin, si vous êtes étudiant, vous pourrez peut-être tirer encore plus d’argent des offres du Black Friday.

Où trouver les meilleures économies sur les montres connectées au Black Friday

À en juger par les années passées, il y a quelques détaillants à surveiller pour ce Black Friday. Xiaomi et OnePlus regroupent presque toujours des appareils portables avec leurs offres de téléphone, tout comme Samsung.

Amazone offre généralement certaines des économies les plus importantes sur Fitbits, et d’autres détaillants essaient d’imiter ces offres le jour même.

eBay propose parfois une promotion de 10 % sur l’ensemble du site, que vous pouvez utiliser pour réaliser des économies encore plus importantes sur les montres connectées. Par exemple, Currys vend des actions sur eBayvous pouvez donc combiner le prix du détaillant déjà réduit avec l’offre d’eBay pour un double coup dur.

Si cela ne vous dérange pas d’acheter un produit remis à neuf, cela vaut la peine de regarder les goûts de Musique Pie et Amazon renouvelé. Ce sont de bons magasins à vérifier si vous cherchez à obtenir une Apple Watch pour beaucoup moins cher que le prix que vous paieriez pour un nouveau modèle.