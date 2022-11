Offres sur les montres connectées et les trackers de fitness du Black Friday

Amazon Black Friday est arrivé, et si vous envisagez une nouvelle montre intelligente ou un nouveau tracker de fitness, il est temps de passer en revue certaines offres. Voici une liste des offres de smartwatch et de smartband d’Amazon US, Amazon UK et Amazon DE.

Montres connectées

Le coup d’envoi de la liste des montres intelligentes est le meilleur chien d’Apple – Apple Watch Ultra. Bien sûr, cela coûte un joli centime d’euro, mais vous obtenez une montre intelligente robuste appropriée avec toutes les cloches et sifflets offerts par Cupertino, et c’est quelques dollars de moins que son prix habituel. Apple n’aime pas les remises importantes.





La prochaine étape est la Apple Watch Série 8 Aluminium à partir de 449 $ / 509 £ / 569 € pour la version 41 mm (GPS + cellulaire) tandis que le 45 mm coûte 479 $ / 529 £ / 609 €. Apple a affiné sa série de montres pendant des années, et la huitième itération apporte toutes les fonctionnalités de suivi de la santé et du sport attendues, ainsi que le nouveau capteur de température, la fonction de détection de collision et un mode basse consommation.

La prochaine étape est une entrée Wear OS – le Montre Pixel de Google. C’est l’une des montres intelligentes les plus élégantes et les plus uniques du marché, et elle a définitivement cette sensation premium. Nous avons aimé le système d’exploitation Wear OS 3.5 et l’amélioration du suivi de la condition physique via Google Fit, cependant, comme tous les produits de première génération, Pixel Watch est en deçà dans certains domaines, en particulier la durée de vie de la batterie. Néanmoins, c’est un excellent compagnon pour n’importe quel téléphone Android, surtout si vous êtes un utilisateur de téléphone Pixel.





Samsung propose un tas de montres et Galaxy Watch5 Pro est le dernier et le plus grand. Le modèle équipé de LTE revient à 429 $ / 429 £ / 392 € selon votre marché. Vous avez l’expérience Wear OS 3.5 à part entière avec la superposition supplémentaire de One UI Watch sur le dessus. La construction est haut de gamme avec du verre saphir et un boîtier en titane, et il y a un suivi avancé de la santé, y compris des lectures d’IMC et une surveillance ECG.





Le standard Montre Galaxy5 est une autre option à considérer. Il est disponible en tailles 40 mm et 44 m et exécute le même système d’exploitation Wear OS 3.5 avec One UI Watch sur le dessus, tout comme le modèle Pro, mais avec des boîtiers et des bracelets de montre en aluminium moins premium ainsi que des batteries plus petites.

L’ancienne génération Watch4 est également proposée avec le Samsung Galaxy Watch4 Classique et Galaxy Watch4 des modèles. Watch4 Classic a la lunette tournante préférée des fans tandis que Watch4 est une excellente option à son prix réduit avec la plupart des fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique de la série Watch5.

Si la Pixel Watch est trop petite et que vous n’êtes pas fan de One UI 4.5 de Samsung, il y a le Fossile Gen 6, qui démarre également Wear OS (l’ancienne version), bien qu’une mise à jour de Wear OS 3 soit disponible. Il s’agit d’une montre haut de gamme de construction solide avec un système d’exploitation performant et toutes les fonctionnalités de suivi de la santé et de l’activité que vous pourriez demander.

de Huawei Regarder GT 3 Pro est une excellente alternative à la foule Wear OS, et il est à 249 £ / 279 €. Vous obtenez une qualité de construction phare avec un verre en cristal de saphir et un cadre en titane ainsi que plus de 10 jours d’autonomie de la batterie avec la plupart des suivis de santé et d’activité activés – quelque chose que vous ne voyez pas sur les concurrents de Wear OS.

Nous avons également rassemblé quelques montres Garmin pour ceux qui prennent au sérieux leur suivi de la course et du sport. Le dernier Garmin Fénix 7 le modèle est en baisse à 599,99 $ / 499,99 £ / 568,36 €. Il apporte l’expérience ultime de suivi des sports et des activités avec des mesures de suivi détaillées pour la course, le cyclisme, le ski, la natation, le golf et la musculation, entre autres.

Toutes les montres intelligentes Fenix ​​7 prennent en charge toutes les normes de positionnement GNSS, y compris L5, pour des détails plus précis. Il y a 16 Go de stockage ainsi que NFC avec prise en charge de Garmin Pay.

La Garmin Fénix 6 Pro est une autre option à considérer. Vous bénéficiez des fonctionnalités étendues de suivi sportif de Garmin, ainsi que du Wi-Fi, du GPS, du suivi du sommeil et du NFC intégrés, le tout avec jusqu’à deux semaines d’autonomie sur une seule charge.

La Garmin Forerunner 245 édition musicale est une option encore plus abordable dans le monde du suivi de la condition physique de haut niveau. L’avantage supplémentaire de l’édition musicale est que vous obtenez de la musique en streaming avec les applications natives Spotify/Deezer et Amazon Music ainsi qu’un stockage de musique local (3,5 Go), qui peut contenir jusqu’à 500 chansons sur la montre.

Bandes intelligentes

Alors que les smartwatches sont certainement des compagnons utiles de notre smartphone ou même des remplacements dans certains cas, les smartbands sont une excellente alternative avec la plupart des fonctionnalités de suivi de la santé et du sport à une fraction du prix.

Charge Fitbit 5 est l’une de ces options avec un écran OLED de 1 pouce, un GPS intégré et un design élégant. Vous bénéficiez également d’un capteur de température corporelle et des options de suivi de la santé et de la forme physique haut de gamme de Fitbit.

Amazfit fabrique d’excellents appareils portables intelligents et le Bande Amazfit 7 est une excellente option à 39,99 $/49,90 €. Il offre un écran AMOLED de 1,47 pouces, Amazon Alexa, un suivi sportif pour plus de 120 activités et une résistance à l’eau de 5 ATM.

Amazfit GTS 4 Mini est une autre excellente option à considérer à 89,99 $ / 89 £. Vous bénéficiez de tous les avantages supplémentaires du Band7, mais avec un écran AMOLED plus spacieux et une autonomie de 15 jours.

Vous pouvez également envisager la Bande Huawei 7 qui est descendu à 37 £ / 42 €. Vous obtenez un écran AMOLED, un suivi de l’oxygène sanguin et de la fréquence cardiaque et un suivi du stress toute la journée. La bande 7 peut durer jusqu’à deux semaines entre les charges et vous pouvez synchroniser vos courses avec Strava.