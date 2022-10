Offres sur les écouteurs Sony Prime Day: économisez 72 $ sur LinkBuds S, 50 $ sur WH-1000XM5

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Marque respectée depuis longtemps sur le marché de l’audio, Sony fabrique certains des écouteurs les plus populaires avec une gamme qui couvre toute la gamme des modèles supra-auriculaires à suppression de bruit haut de gamme aux écouteurs intra-auriculaires bon marché en passant par d’excellents écouteurs sans fil dans une variété de gammes de prix. .

Comme pour tous les écouteurs, les prix des écouteurs Sony ont tendance à fluctuer et tout au long de l’année, vous trouverez des remises sur la plupart des modèles Sony – et parfois des remises assez importantes. Bien que nous ne puissions pas suivre toutes les offres sur les écouteurs Sony (il y en a beaucoup), nous avons dressé une liste des offres actuelles et des prix pour les écouteurs Sony les plus populaires et les meilleurs. Nous avons aussi des listes pour Meilleures offres sur les écouteurs Beats et Meilleures offres AirPods au cas où vous seriez intéressé par les écouteurs et les écouteurs de ces marques.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2022

David Carnoy/CNET Lorsque vous avez un produit que beaucoup de gens aiment, le changement peut être risqué. C’est le cas du WH-1000XM5 de Sony, la cinquième génération des écouteurs de la série 1000X, qui a été lancé pour la première fois en 2016 sous le nom de MDR-1000X Wireless et est devenu de plus en plus populaire à mesure qu’il s’est amélioré à chaque génération. Au fil des ans, Sony a apporté quelques modifications à la conception, mais rien d’aussi spectaculaire que ce qu’il a fait avec le WH-1000XM5. Outre le prix plus élevé de 400 $ (50 $ de plus que le WH-1000XM4), la plupart de ces changements sont bons, et Sony a apporté des améliorations spectaculaires avec les performances d’appel vocal ainsi qu’une meilleure suppression du bruit et un son plus raffiné. Prix ​​bas de tous les temps: 350 $ Lisez notre avis sur le Sony WH-1000XM5. Vous recevez des alertes de prix pour Sony WH-1000XM5

David Carnoy/CNET Contrairement aux LinkBuds “ouverts”, les LinkBuds S sont des écouteurs traditionnels à isolation phonique avec des embouts que vous coincez dans vos oreilles. Ils sont plus compacts et plus légers que le produit phare de Sony, le WF-1000M4, et sont également équipés du processeur V1 de Sony. Bien que leur suppression du son et du bruit ne soit pas tout à fait à la hauteur des WF-1000XM4, ils sont proches et coûtent moins cher. Ce sont les bourgeons Sony pour les personnes qui peuvent gérer des bourgeons plus gros comme le WF-1000XM4 mais qui veulent 80 à 85 % des fonctionnalités et des performances de ces bourgeons pour beaucoup moins. Plus bas historique : 128 $ Lisez notre avis sur les Sony LinkBuds S. Vous recevez des alertes de prix pour Sony LinkBuds S (Noir)

David Carnoy/CNET Les LinkBuds sont, en un sens, la réponse de Sony aux AirPods standard d’Apple. Bien qu’ils ne sonnent pas aussi bien que les écouteurs phares à isolation phonique WF-1000XM4 de Sony, ils offrent un design discret et innovant et un ajustement plus sûr que les AirPod, ainsi qu’un bon son et de très bonnes performances d’appel vocal. Comme les AirPod de troisième génération, leur conception ouverte vous permet d’entendre le monde extérieur – c’est de cela qu’il s’agit. Cela en fait un bon choix pour les personnes qui veulent entendre ce qui se passe autour d’elles pour des raisons de sécurité ou qui n’aiment tout simplement pas avoir des embouts coincés dans leurs oreilles. Ils ont également quelques fonctionnalités supplémentaires distinctives, notamment Parler pour discuter et Taper sur une zone étendue. Au lieu de taper sur un bourgeon, vous pouvez taper sur votre visage, juste devant votre oreille, pour contrôler la lecture. Ils sont résistants aux éclaboussures IPX4 et grâce à leurs ailettes – Sony les appelle Arc Supporters – ils se verrouillent en toute sécurité dans vos oreilles et fonctionnent bien pour la course et d’autres activités sportives. Petit prix historique : 128 $ Lisez notre revue Sony LinkBuds. Vous recevez des alertes de prix pour Sony LinkBuds (Blanc)

David Carnoy/CNET Aucun écouteur n’est parfait et tout le monde n’aimera pas l’ajustement des écouteurs Sony WF-1000XM4 ou ne pourra pas se permettre leur prix élevé. Mais si vous recherchez des écouteurs au son exceptionnel avec une excellente suppression du bruit, de solides capacités d’appel vocal et une bonne autonomie de la batterie, ces écouteurs cochent toutes les cases. Et contrairement au WF-1000XM3 précédent, ils sont résistants à l’eau avec un indice de protection contre les éclaboussures IPX. Les écouteurs QuietComfort de Bose ont également une suppression du bruit et une qualité sonore de premier ordre, mais le Sony est là avec le Bose pour la suppression du bruit. Certains pourraient même dire que c’est un peu mieux dans ce département. Le Sony offre une meilleure qualité sonore et a un design plus compact, en particulier pour le boîtier – bien que les bourgeons Sony ne soient certainement pas petits. Prix ​​bas de tous les temps: 218 $ Vous recevez des alertes de prix pour Sony WF-1000XM4 (Noir)

David Carnoy/CNET Alors que la sensibilité de conception du C500 a plus en commun avec le WF-1000XM4 haut de gamme que son prédécesseur, le WF-XB700 Extra Bass, le C500 n’est pas un modèle antibruit et est assez basique en ce qui concerne les écouteurs, sans oreille -capteurs de détection ou mode transparence. Mais les bourgeons sont compacts, légers, s’adaptent confortablement et sonnent bien pour un modèle d’entrée de gamme. Lisez notre première prise Sony C500. Prix ​​bas de tous les temps: 58 $ Vous recevez des alertes de prix pour Sony C500

David Carnoy/CNET Bien qu’ils ne soient plus les écouteurs antibruit phares de Sony, les WH-1000XM4 sont toujours de très bons écouteurs qui valent la peine d’être considérés si vous pouvez les trouver à un prix très avantageux. Petit prix historique : 248 $ Lisez notre avis sur le Sony WH-1000XM4. Vous recevez des alertes de prix pour Sony WH-1000XM4 (Noir)

David Carnoy/CNET Quant au WH-XB910N, il s’agit du modèle abaisseur du WH-1000XM4. C’est un modèle Extra Bass, donc il a un prédominance des basses. Cette version mise à jour ressemble à l’ancien XB900N, mais offre une suppression du bruit améliorée et un couplage Bluetooth multipoint, de sorte que vous pouvez le coupler simultanément avec votre téléphone et votre ordinateur. Il prend également en charge le codec audio LDAC de Sony. Il se vend souvent autour de 150 $ ou un peu moins. A ce prix, c’est une valeur décente. Bien qu’améliorée, la suppression du bruit n’est pas tout à fait au niveau du WH-1000XM4. Et le WH-XB910N n’a pas certaines des fonctionnalités supplémentaires de ce modèle, telles que Parler pour discuter, porter des capteurs de détection et la technologie Precise Voice Pickup de Sony. Cependant, il dispose d’un mode d’attention rapide, qui vous permet de mettre votre main sur l’oreillette pour passer de la suppression du bruit à un mode de transparence sensible à l’environnement. De plus, ce casque est désormais livré avec un étui rigide comme le WH-1000XM4. La durée de vie de la batterie est évaluée à 30 heures à des niveaux de volume modérés – c’est la même chose que ce que vous obtenez du WH-1000XM4. Prix ​​bas de tous les temps: 128 $ Vous recevez des alertes de prix pour Sony WH-XB910N

Sony Le WH-CH710N est le casque antibruit d’entrée de gamme de Sony. À leur prix catalogue de 150 $, ils sont excessivement chers, mais beaucoup plus convaincants lorsqu’ils sont mis en vente, ce qu’ils font souvent (recherchez-les pour moins de 100 $ ou idéalement à 78 $, leur prix bas). Les fonctions de son et de suppression du bruit de l’ensemble sont bien en deçà de ce que vous obtenez avec le WH-1000XM4, mais ce sont des écouteurs globalement compétents, légers et confortables à porter. En d’autres termes, cette paire est loin d’être la meilleure mais c’est un bon choix si vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose de plus haut de gamme. Aucun étui de transport n’est inclus. Prix ​​​​bas de tous les temps: 78 $ Vous recevez des alertes de prix pour Sony WH-CH710N

Amazone Le Sony WHXB700 est sorti en 2019 et porte un prix catalogue de 130 $ mais se vend généralement autour de 80 $. C’est un modèle solide mais peu spectaculaire qui est relativement confortable pour un casque supra-auriculaire. Il n’y a pas de suppression de bruit, mais les écouteurs se connectent via l’application Headphones Connect pour iOS et Android et comme il s’agit d’un modèle Extra bass, il ne manque pas de basses. Les utilisateurs d’Android peuvent noter que WHXB700 prend en charge la diffusion sans fil à l’aide du codec audio AptX (AAC est pris en charge pour les utilisateurs iOS). Vous pouvez utiliser les écouteurs pour passer des appels vocaux, mais ne vous attendez pas à des performances de niveau professionnel sur ce front. Prix ​​bas de tous les temps: 78 $ Vous recevez des alertes de prix pour Sony WHXB700

Sarah Tew / Crumpe Introduit en 1991, le Sony MDR-7506 est depuis longtemps un casque préféré des ingénieurs du son et autres professionnels du son (oui, ce sont des écouteurs filaires). Les origines de sa conception remontent encore plus loin, puisque le casque MDR-7506 est, en fait, un rafraîchissement du Sony MDR-V6 qui a été lancé en 1985. Les deux modèles ont été conçus pour le marché du son professionnel, mais restent extrêmement populaires auprès des consommateurs. Bien que les deux modèles aient le même design et soient très confortables, ils ne sonnent pas de la même manière. Les deux offrent un son très bien équilibré et une excellente clarté pour leurs prix modestes – et les deux sont d’excellentes valeurs globales. Mais les écouteurs MDR-V6 produisent un peu plus de basses et un son plus décontracté et doux, tandis que les écouteurs 7506 sont plus fins avec une plage d’aigus plus accentuée, ce qui rend le son un peu plus net et plus vivant. Lisez notre avis sur le Sony MDR 7506. Plus bas historique: 70 $ Lisez notre avis sur le Sony MDR 7506. Vous recevez des alertes de prix pour Sony MDR 7506

Sony Le Sony MDR-Z7M2 n’est peut-être pas le casque audiophile phare de la gamme Sony (ce serait le MDR-Z1R), mais c’est toujours un modèle haut de gamme qui coûte 900 $ mais qui a été en vente pour un peu moins de 600 $. J’ai passé en revue la version précédente du Z7 (le M2 à la fin signifie Mark 2, ou deuxième génération) et il sonnait bien et était confortable. Pour être clair, il s’agit d’un casque audiophile et sonne mieux avec le bon équipement audio, qui peut inclure un amplificateur de casque ou un lecteur de musique portable haute résolution (remarquez le lecteur Sony Walkman, qui n’est pas inclus, sur la photo). Plus bas historique: 570 $ Vous recevez des alertes de prix pour Sony MDR-Z7M2

Sony Si vous recherchez un casque filaire supra-auriculaire bon marché, la série ZX est un pari aussi bon que n’importe quel autre. Il en coûte 10 $ – ou 20 $ pour la version avec microphone. Plus bas historique: 10 $

Comment nous testons les écouteurs au Crumpe

Nous testons les écouteurs sur la base de cinq critères clés, en comparant des modèles de style et de prix similaires. Ces critères comprennent motif, qualité sonore, Caractéristiques, performances d’appel vocal et évaluer.

En évaluant la conception, nous évaluons non seulement le confort d’ajustement des écouteurs ou des oreillettes (ergonomie), mais également leur qualité de construction et la qualité de la mise en œuvre des commandes. Pour les écouteurs, nous examinons également les cotes de résistance à l’eau et à la poussière.

Nous évaluons la qualité sonore en écoutant une liste de lecture de morceaux de musique et en comparant les écouteurs aux meilleurs produits concurrents dans leur gamme de prix. Les caractéristiques sonores telles que la définition des basses, la clarté, la plage dynamique et le naturel du son du casque sont des facteurs clés dans notre évaluation.

Certains écouteurs au son exceptionnel ne sont pas dotés de fonctionnalités, mais nous prenons en compte toutes les fonctionnalités supplémentaires. Ceux-ci incluent tout, des modes de suppression du bruit et de transparence (mode de son ambiant) aux modes sonores spéciaux en passant par les capteurs de détection d’oreille qui mettent automatiquement votre musique en pause lorsque vous retirez le casque de vos oreilles.

Lorsque nous testons les performances des appels vocaux, nous passons des appels dans les rues bruyantes de New York et évaluons dans quelle mesure les écouteurs réduisent le bruit de fond et la clarté avec laquelle les appelants peuvent entendre votre voix.

Nous déterminons la valeur après avoir évalué la résistance des écouteurs par rapport à tous ces critères et ce que le casque est capable de fournir par rapport aux autres modèles de sa catégorie de prix.

Plus de recommandations d’écouteurs