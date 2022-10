Offres Star Wars Prime Day d’une galaxie lointaine, très lointaine

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Il y a longtemps, dans une galaxie très proche, un homme nommé George a fait un film et a changé des millions de vies, la mienne incluse. Star Wars est l’une des franchises les plus populaires au monde, et je suis sûr que vous connaissez au moins une ou deux personnes qui en sont également fans. Cet octobre Premier jour est le moment idéal pour acheter des cadeaux Star Wars pour vos amis et votre famille à des prix très avantageux.

Nous mettrons à jour cet article au fil de la journée, mais vous pouvez vous tenir au courant de toutes les meilleures offres sur notre blog en direct, où nous avons une équipe qui parcourt Amazon pour les meilleures offres.

Loungefly Ma femme adore ses sacs Loungefly. Elle est une grande fan de Disney, donc la plupart des siennes sont sur le thème de Disney, mais celle-ci a attiré son attention. Les couleurs bleues sont particulièrement agréables et le style Funko Pop aux grands yeux lui convient parfaitement. J’aime particulièrement les petites personnes chevauchant de minuscules Tauntauns. Super mignon.

Citoyen Emportez votre amour de Star Wars avec vous partout où vous allez avec cette montre élégante de Citizen. L’Eco-Drive est étanche à 100 mètres et arbore un bracelet marron rappelant la veste portée par Luke Skywalker dans A New Hope. C’est une belle pièce, une que j’aimerais posséder moi-même.

Guerres des étoiles Bien qu’il soit génial d’aimer une chose, c’est encore plus génial quand vos enfants l’aiment aussi. Partagez la joie de Star Wars avec ce pull en polaire chaud avec un dessin animé Chewie sur le devant. Cela vous fera rire, vous et votre enfant, et c’est ce qui est important.

JVMUSabre Bien que ces sabres laser ne remportent pas beaucoup de prix pour leur apparence, ils sont parfaits pour créer un cosplay Jedi/Sith, d’autant plus que vous pouvez choisir leur couleur. Cela se présente en deux pièces, mais vous pouvez utiliser le connecteur qui les accompagne pour créer un sabre à double extrémité à la place.

Lego Les ensembles Lego du royaume Star Wars peuvent coûter des centaines de dollars, il est donc toujours agréable de voir un ensemble relativement bon marché. C’est l’un des jeux Tie Fighter les plus simples, mais pour un jeune fan de Lego, ce serait un projet amusant.

Essentiels d’Amazon Maintenant que nous avons tous les enfants habillés avec la bonne tenue Star Wars, il est temps d’aller chercher les adultes. Ce sweat à capuche noir et blanc comporte différents panneaux de bandes dessinées Star Wars répartis sur celui-ci. De loin, cela n’aurait pas l’air trop ringard, mais de près, vous pouvez laisser votre bannière geek voler tout en regardant voler dans le processus.