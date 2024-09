Offres spéciales iPhone 16 Pro, victoire des AirPods Pro, retards iOS 18

Jetez un œil aux actualités et aux gros titres de cette semaine d’Apple, y compris toutes les nouvelles de l’événement Glowtime d’Apple, les nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro, les retards d’Apple Intelligence, les comparaisons d’Apple Watch Series 10, la victoire des aides auditives AirPods et la défaite fiscale d’Apple dans l’UE.

Apple Loop est là pour vous rappeler quelques-unes des nombreuses discussions autour d’Apple au cours des sept derniers jours. Vous pouvez également lire mon résumé hebdomadaire de l’actualité Android ici sur Forbes.

Le nouvel iPhone 16 Pro fait suite à la campagne « It’s Glowtime » d’Apple (Photo de NIC COURY/AFP via Getty) … [+] (Images) AFP via Getty Images

Coup d’oeil sur Glowtime

Les actualités de la semaine sont diverses et variées, mais l’attention est concentrée sur un seul et même événement : l’événement de lancement d’Apple en septembre. Baptisé Glowtime, il a permis de découvrir de nouveaux iPhone, Apple Watch et Airpods, ainsi que des mises à jour de certaines des gammes existantes.

Les principaux lancements de matériel ont été, bien sûr, les quatre nouveaux iPhone. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont destinés au grand public, tandis que l’iPhone 16 Pro et 16 Pro Max représentent le niveau professionnel, plus cher et plus performant. Il y a sans aucun doute d’innombrables petites corrections et ajustements, mais le titre de Joanna Stern du WSJ résume bien les changements :

« En attendant les informations d’Apple, jetez un œil à ces boutons. »

(WSJ).

Ces boutons sont le bouton Action et le bouton Appareil photo. Ce dernier s’est étendu de l’iPhone 15 Pro et Pro Max uniquement aux quatre modèles d’iPhone 16, tout comme le nouvel ajout du bouton Appareil photo :

« L’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont tous dotés du bouton de contrôle de l’appareil photo sur le côté droit. Ce commutateur tactile peut être utilisé de différentes manières. Vous pouvez appuyer dessus, le maintenir enfoncé ou le faire glisser pour effectuer différentes actions dans l’application Appareil photo. Apple affirme qu’il permettra aux développeurs d’intégrer le contrôle de l’appareil photo à des applications tierces telles que Snapchat. »

(Forbes).

On sait depuis un certain temps que la suite logicielle Apple Intelligence sera lancée de manière longue et échelonnée jusqu’à la fin du premier trimestre 2025. Les téléphones iPhone 16 et 16 Pro doivent être prêts, et cela signifie qu’Apple a élevé l’iPhone 16 vanille à peu près aux mêmes spécifications que le 16 Pro pour garantir ses capacités.

« Un moteur neuronal à 16 cœurs accélérera les capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique d’Apple Intelligence, et une bande passante mémoire supérieure de 17 % par rapport à l’A16 complète ses capacités. La puce est construite à l’aide d’un processus de fabrication de « deuxième génération 3 nm », très probablement issu du partenaire de fabrication de longue date d’Apple, TSMC. Apple n’a pas mentionné spécifiquement la RAM – c’est rarement le cas pour les iPhones – mais l’A18 dispose probablement d’au moins 8 Go de RAM pour l’aider à exécuter les modèles Apple Intelligence. L’A16 de l’iPhone 15 comprenait 6 Go de RAM. »

(Ars Technica).

Précommandes et offres

En collaboration avec ses partenaires détaillants, Apple offre jusqu’à 1 000 $ de crédit lorsque vous échangez un ancien iPhone contre le dernier modèle ou l’un des nouveaux périphériques. Compte tenu du nombre croissant d’escroqueries, passer par les canaux officiels est un choix judicieux pour rester en sécurité :

« Le dernier article d’Apple sur sa Newsroom indique que « l’iPhone conserve sa valeur mieux que tout autre smartphone, ce qui le rend encore plus précieux lorsque les clients échangent un ancien appareil. Les clients peuvent obtenir un crédit de 180 $ à 650 $ lorsqu’ils échangent un iPhone 12 ou supérieur, ou jusqu’à 1 000 $ de crédit à utiliser pour l’iPhone 16 Pro avec une promotion de l’opérateur.

(Forbes).

Une chose intéressante est que même dans son propre communiqué de presse faisant la promotion des précommandes, la société prend un autre moment de force pour promouvoir Apple Intelligence.

« En achetant directement chez Apple, les clients peuvent en apprendre davantage sur Apple Intelligence1, le système d’intelligence personnelle conçu pour iPhone, iPad et Mac, auprès des spécialistes Apple, et obtenir de l’aide pour choisir parmi une variété d’options de financement et d’offres d’opérateurs pour une expérience de mise à niveau transparente. Apple propose également aux clients des options pratiques de livraison et de retrait dans leur Apple Store local. »

(Salle de presse Apple).

Une nouvelle couleur et une nouvelle montre

Apple a présenté le prochain modèle principal de l’Apple Watch sur la scène Glowtime. L’Apple Watch Series 10 offre un écran plus lumineux avec un taux de rafraîchissement plus rapide, dans un boîtier plus petit. La comparaison évidente est avec la montre connectée Apple Watch Ultra 2 de l’année dernière (qui a adopté un nouveau coloris titane cette semaine), et Andrew Gebhart a fait exactement cela :

« Si l’Apple Watch Series 10 dispose d’un écran plus grand que la Series 9 et ajoute une jauge de profondeur, l’Apple Watch Ultra 2 conserve son avantage en termes de durabilité et d’autonomie de la batterie. Pour les exercices et activités ordinaires, vous pouvez économiser de l’argent et obtenir la plupart des fonctionnalités de l’Ultra avec la Series 10. Pour les sports extrêmes, l’Apple Watch Ultra 2 reste inégalée grâce à sa capacité à survivre aux sports aquatiques à haute pression. »

(PC Mag).

L’annonce importante concernant les AirPods Pro

Alors qu’Apple a dévoilé les nouveaux AirPods 4 à Glowtime, une annonce a eu un impact bien plus important. La FDA, l’organisme de réglementation de la santé publique aux États-Unis, a désormais autorisé la fonctionnalité « d’aide à la navigation ». Apple est sur le point d’entrer sur un tout nouveau marché, un marché sans le faste de la réalité augmentée, mais qui aidera un sens clé de millions de personnes :

« Aujourd’hui, la Food and Drug Administration américaine a autorisé le premier appareil logiciel d’aide auditive en vente libre (OTC), Hearing Aid Feature, destiné à être utilisé avec les versions compatibles des écouteurs Apple AirPods Pro. Une fois installée et personnalisée en fonction des besoins auditifs de l’utilisateur, la Hearing Aid Feature permet aux versions compatibles des AirPods Pro de servir d’aide auditive en vente libre, destinée à amplifier les sons pour les personnes de 18 ans ou plus souffrant d’une déficience auditive perçue légère à modérée. »

(FDA via TechCrunch).

La lenteur de l’innovation de l’iPhone

Que signifient toutes ces nouveautés matérielles ? Si le logiciel d’IA générative « à venir » et les fonctionnalités de caméra mises à jour ont fait la une des journaux, le ralentissement du rythme de l’innovation devient évident :

« On a de plus en plus le sentiment que les mises à jour des smartphones sont devenues un peu ennuyeuses. Apple n’échappe pas à cette tendance et mise sur les logiciels et l’IA pour insuffler une nouvelle vie à son produit le plus important afin de raviver l’intérêt des consommateurs et de stimuler les achats de mises à niveau.

(Ben Woods, CCS Insight).

Et enfin…

La Cour suprême de l’Union européenne a condamné Apple à verser 14,4 milliards de dollars d’arriérés d’impôts au gouvernement irlandais. Le verdict porte sur les affaires fiscales d’Apple depuis 2016.

« Cette affaire n’a jamais porté sur le montant des impôts que nous payons, mais sur le gouvernement auquel nous sommes tenus de les payer. Nous payons toujours tous les impôts que nous devons, quel que soit l’endroit où nous opérons, et il n’y a jamais eu d’accord spécial », a déclaré un porte-parole d’Apple. « La Commission européenne tente de modifier rétroactivement les règles et d’ignorer que, comme l’exige le droit fiscal international, nos revenus étaient déjà soumis à l’impôt aux États-Unis. »

(CNBC).

