Offres Smartphone Flipkart Budget sur Xiaomi Redmi 9i, Realme Narzo 20 Pro et plus

Les ventes du Black Friday en tant que concept peuvent ne pas être très populaires en Inde, mais bon, on n’a guère besoin d’une excuse pour faire des folies si une bonne affaire est proposée. C’est vrai, le plus souvent, avec les smartphones. Les suspects habituels, les meilleurs sites de shopping y sont à nouveau. Amazon et Flipkart se battent avec des remises et des offres sur les smartphones. Flipkart propose des offres plutôt intéressantes sur une large gamme de smartphones à tous les prix. Depuis le Poco M2 qui est maintenant au prix de 9999 Rs à l’Apple iPhone SE qui coûte maintenant 32999 Rs ainsi que des offres d’échange sur le Google Pixel 4a qui offrent jusqu’à 14300 Rs de réduction sur un téléphone qui serait autrement au prix de 31999 Rs. Il existe des offres de cartes de crédit, des offres de remboursement ainsi que des offres d’échange et des remises directes sur à peu près tous les téléphones que vous avez peut-être lorgnés.

Commençons par les prix les plus abordables, car nous sélectionnons certaines des offres les plus intéressantes disponibles sur Flipkart en ce moment pour les téléphones dont le prix est inférieur à 15000 Rs après les remises. Le Xiaomi Redmi 9i est au prix de Rs 8299 pour la variante de stockage de 4 Go de RAM et de 64 Go et de Rs 8999 pour la variante de stockage de 4 Go de RAM et de 128 Go. Vous pouvez l’obtenir dans les options de couleur Nature Green, Sea Blue et Midnight Black. Il y a une offre d’échange si vous échangez votre ancien téléphone, et vous pouvez obtenir jusqu’à Rs 7 800 de réduction. Il existe des offres de cashback sur les cartes de crédit SBI ainsi que sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank et la carte de crédit Axis Bank Buzz. La grosse batterie de 5000 mAh est le point culminant du Redmi 9i.

Le Poco C3 est au prix de Rs 8 999 pour la configuration 4 Go + 64 Go, le seul disponible à la vente à l’heure actuelle. vos choix de couleurs sont le noir mat, le vert lime et le bleu arctique. C’est Rs 2 000 sur le prix actuel. Si vous avez un ancien téléphone à échanger, l’offre d’échange vous permet de gagner jusqu’à 8 450 Rs sur le prix d’un nouveau Poco C3. Il existe également des offres de cashback sur les cartes de crédit SBI ainsi que sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank et la carte de crédit Axis Bank Buzz. Il dispose également d’une grande batterie de 5000 mAh et de spécifications similaires avec le Xiaomi Redmi 9i, et est alimenté par la puce MediaTek Helio G35.

Ensuite, il y a le Poco M2 Pro au prix de Rs 12 999 pour la configuration 4 Go + 64 Go, Rs 13 999 pour l’option 6 Go + 64 Go et Rs 15 999 pour la variante 6 Go + 128 Go. Vous pouvez obtenir jusqu’à Rs 13,100 en échange de votre ancien téléphone, selon la variante que vous choisissez, et il existe des offres de remboursement sur les cartes de crédit SBI ainsi que sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank et la carte de crédit Axis Bank Buzz. Il est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 720G et dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un appareil photo 48 mégapixels, un appareil photo 8 mégapixels, un appareil photo 5 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels.

Le Realme Narzo 20 Pro obtient une réduction de prix de Rs 16 999 à Rs 13 999 pour l’option de stockage 6 Go + 64 Go, et de Rs 18 999 à Rs 16 999 pour la variante 8 Go + 128 Go. Le Realme Narzo 20 Pro est disponible dans les options de couleur Black Ninja et White Knight. Il existe une offre d’échange avec jusqu’à Rs 13,100 de réduction si vous échangez votre ancien téléphone, et des offres de remboursement sur les cartes de crédit SBI ainsi que sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank et la carte de crédit Axis Bank Buzz. Exécute le processeur MediaTek Helio G95 avec une configuration à quatre caméras dirigée par un appareil photo de 48 mégapixels.

L’Oppo A9, l’édition 2020, est désormais au prix de 12 990 Rs pour la configuration 4 Go + 12 Go et 14 990 Rs pour la variante 8 Go + 128 Go. Il existe une offre d’échange qui vous donne jusqu’à Rs 12.400 de réduction pour un ancien smartphone que vous échangez et des offres de remboursement sur les cartes de crédit SBI ainsi que sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank et la carte de crédit Axis Bank Buzz. L’Oppo A9 2020 est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 665 et dispose de quatre caméras ainsi que d’une grande batterie de 5000 mAh.