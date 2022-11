Offres Smart Home : offres anticipées du Black Friday et à quoi s’attendre

Si vous envisagez de nouvelles technologies pour votre maison, il y a de fortes chances que vous attendiez de voir quelles offres sont disponibles pour le Black Friday. Dans cet article, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour vous assurer d’obtenir les meilleures aubaines sur la maison intelligente.

C’est quand le Black Friday ?

Cette année, le Black Friday tombe le 25 novembre. Le Cyber ​​Monday (lundi 28 novembre) est aussi une grande journée de ventes technologiques. Certaines offres durent une journée, d’autres tout le week-end. Il peut même y avoir des remises – comme les offres éclair d’Amazon Prime – qui ne durent que quelques heures. Pour les offres Prime, vous aurez besoin d’un abonnement Prime. L’adhésion coûte 14,99 $ / 8,99 £ par mois, ou 139 $ / 95 £ par an après 30 jours essai gratuit.

Quand les offres de maison intelligente du Black Friday commencent-elles ?

Certaines offres du Black Friday débuteront avant le grand jour. Certaines offres sont déjà disponibles dès maintenant. Si vous cherchez des produits spécifiques, commencez à vérifier les prix tout de suite. Le meilleur prix peut apparaître avant le grand jour lui-même.

Les offres de maison intelligente du Black Friday en valent-elles la peine ?

Au cours des dernières années, les gens sont devenus un peu moins confiants dans les offres du Black Friday, ce qui est compréhensible. Certaines offres sont meilleures que d’autres et il n’est pas toujours clair laquelle est laquelle.

Après un lancement initial, le prix de certains produits chute en dessous de leur PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) ou RRP (prix de détail recommandé). Un produit peut avoir un RRP initial de 89,99 $ / 89,99 £, mais en quelques mois, il pourrait être largement disponible pour 74,99 $ / 74,99 £.

Avant le Black Friday, certaines marques et détaillants peuvent remonter les produits au PDSF/RRP, de sorte que lorsque le prix du Black Friday est annoncé, la remise apparaît encore plus importante. Par exemple, si le prix est réduit à 64,99 $/ 64,99 £, cela ressemblera à une remise de 25 $/ 25 £/ 28 %, plutôt qu’à la remise réelle de 10 $/ 10 £/ 13 %.

C’est toujours de l’argent – et peut-être encore une bonne affaire – mais ce n’est pas exactement comme annoncé.

Cependant, il existe de nombreuses autres offres, souvent sur des produits disponibles depuis un certain temps, ou sur celles qui ont été remplacées par un modèle plus récent, qui ne sont pas seulement une offre décente, mais une excellente.

L’astuce consiste à savoir où se trouvent les véritables économies.

Comment faire des emplettes pour les offres de maison intelligente du Black Friday

C’est une bonne idée de décider à l’avance de la technologie que vous recherchez, puis d’être ouvert aux meilleures offres du jour.

Par exemple, si vous êtes intéressé par l’achat d’un aspirateur robot, ayez un budget en tête et un ensemble de fonctionnalités que vous voulez vraiment. De cette façon, lorsqu’une offre se présente, vous pouvez rapidement vérifier si elle vous convient et sauter dessus avant qu’elle ne se vende.

Si vous recherchez un produit d’une marque spécifique, vous aurez probablement une bonne idée de son prix habituel. Ensuite, décidez de ce que vous serez prêt à payer. Est-ce que ça vaut le coup d’acheter à 10% de réduction ? Tenez-vous pour 25%? Ou un tiers de moins ?

Recherchez également des listes organisées des meilleures offres du Black Friday par des spécialistes. Les chasseurs de bonnes affaires sérieux s’inscriront également aux newsletters et téléchargeront des applications de leurs détaillants préférés pour recevoir des alertes de vente en temps réel.

Où trouverez-vous les meilleures offres ?

Si vous recherchez des offres de maisons intelligentes aux États-Unis, vérifiez :

Au Royaume-Uni, vous trouverez certaines des meilleures offres des principaux détaillants. Essayer:

Il vaut également la peine de consulter le site Web de la marque et de comparer les offres à celles d’Amazon et d’autres détaillants. Vous trouverez souvent des correspondances de prix, mais parfois il y aura une remise plus importante de la part de la marque elle-même sur un modèle particulier. Les systèmes de sécurité domestique Ring sont toujours à prix réduit sur Amazon, mais il existe parfois une meilleure offre directement sur le site Web de Ring.

À quel type d’offres pouvez-vous vous attendre ?

Offres sur les assistants intelligents

L’année dernière, aux États-Unis, Amazon a proposé des offres groupées fantastiques. Il a réduit le prix de la Ring Video Doorbell Wired et Echo Dot (3e génération) à seulement 41,99 $, contre 99,98 $. Au Royaume-Uni, il a offert un ensemble à prix réduit de la Ring Video Doorbell 2 et de l’Amazon Echo Dot 3 pour 67 £, économisant 61,99 £ par rapport au prix de vente conseillé de 128,99 £.

Au Royaume-Uni, Currys regroupe régulièrement un assistant intelligent Google avec un Fitbit, ou réduit considérablement le prix d’un modèle d’assistant intelligent, alors faites attention à cela pour économiser jusqu’à 50 % de réduction.

Offres sur l’éclairage intelligent

Si vous avez un éclairage intelligent ou si vous souhaitez étendre l’installation de votre maison, c’est le bon moment pour acheter des ampoules Hue et des marques similaires à prix réduit. Vous les trouverez en vente directement de Philips Hue, d’Amazon et d’autres sites Web. Ils peuvent également faire partie d’une offre groupée.

Remises et offres groupées sur la sécurité intelligente

Amazon a tendance à proposer des offres Black Friday sur ses propres marques de sécurité domestique, alors attendez-vous à voir d’excellentes offres sur les sonnettes Ring, les caméras et plus encore. Vous êtes également susceptible de voir des remises importantes sur les offres groupées qui associent une sonnette Ring et un Amazon Echo, comme nous l’avons mentionné précédemment.

Remises sur les thermostats intelligents

Le Black Friday est le moment idéal pour investir dans le chauffage intelligent avec des remises régulières de 25 à 30 % sur les thermostats intelligents et les vannes de radiateur thermostatiques de Hive Active Heating, Drayton Wiser, Tado, Nest et plus encore. Cette année, plus que jamais, dépenser lors du Black Friday pourrait vous aider à faire des économies sur vos factures d’énergie pendant les mois les plus froids de l’année.

Aubaines sur les robots et les aspirateurs ordinaires

Les marques ont tendance à offrir une remise importante sur un ou deux modèles d’aspirateurs robots de leur gamme. Ces offres sont assorties par des détaillants tels qu’Amazon. Vous pourriez économiser 250 $ / 250 £ sur le prix habituel d’un robot aspirateur, plus sur un modèle haut de gamme. Mais préparez-vous à agir rapidement – ces offres ne durent généralement qu’une journée et se vendent souvent avant.

Les produits Dyson à prix réduit ont également tendance à se vendre rapidement. De nombreux détaillants mettront un modèle en vente pour éliminer les stocks : l’année dernière, QVC a vendu le Dyson Omni-glide pour 150 $ de rabais. Currys et Argos ont également tendance à offrir une réduction importante pour une durée limitée. Vous devriez également consulter le site Web Dyson lui-même pour les modèles neufs et remis à neuf, ainsi que eBay.

Promotions sur les brosses à dents électriques

Vous devrez magasiner avec soin pour obtenir une bonne affaire sur une brosse à dents électrique ce Black Friday. Les détaillants de brosses à dents électriques sont parmi les pires en matière de changement stratégique des prix, du moins au Royaume-Uni. Les acheteurs américains auront beaucoup plus de facilité.

Le RRP d’une brosse à dents électrique chutera souvent de moitié à deux tiers après quelques mois – voire quelques semaines – de mise en vente. Mais les détaillants utiliseront toujours le RRP pour calculer les offres.

Voici un exemple. Au Royaume-Uni, l’Oral-B iO8 a un RRP gonflé de 450 £ mais au moment de la rédaction, vous pouvez acheter le iO8 d’Oral-B au Royaume-Uni pour 170 £ (38 % du RRP).

Le Black Friday, toute remise sur la brosse sera comparée au RRP de 450 £, mais ce que vous voulez vraiment, c’est la trouver pour moins que le prix généralement disponible de 170 £. Pour voir quelques bonnes affaires maintenant, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres de brosses à dents électriques, qui est mis à jour tous les mois.

À mesure que nous nous rapprochons de la date, nous rassemblerons les meilleures offres technologiques du Black Friday dans notre guide pratique, qui est une bonne ressource à mettre en signet.