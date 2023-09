Offres Samsung Galaxy Z Fold 5 : jusqu’à 1 000 $ de réduction avec échange ou nouvelle ligne et plus

Voir chez Samsung Samsung Jusqu’à 1 000 $ de réduction avec échange + mise à niveau de stockage gratuite Afficher plus (1 article)



Les téléphones pliables uniques de la série Z de Samsung nous impressionnent depuis des années ici sur CNET. Et la dernière génération ne fait pas exception. Le nouveau Z Fold 5, ainsi que le Z Flip 5 plus compact, sont arrivés sur les tablettes le mois dernier, et les deux modèles ont déjà gagné une place sur notre liste des meilleurs téléphones pour 2023. Et bien que ce pliable à grand écran ne soit certainement pas le téléphone le moins cher du marché à un prix de départ de 1 800 $, il existe de nombreuses façons d’en mettre la main à moindre coût dès maintenant.

Certains détaillants offrent jusqu’à 300 $ de réduction sur les modèles déverrouillés, et vous pouvez économiser encore plus si vous avez un ancien téléphone à échanger ou si vous avez peut-être besoin d’une nouvelle ligne de service. Et pour vous aider à profiter pleinement de ces offres, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres Z Fold 5 actuellement disponibles. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent, alors assurez-vous de revenir souvent pour connaître les meilleurs prix disponibles.

Dans quelles couleurs est disponible le Galaxy Z Fold 5 ?

Il existe trois variantes de couleurs principales pour le nouveau Galaxy Z Fold 5 : noir fantôme, crème et bleu glacé. Cependant, il existe également deux variantes exclusives – gris et bleu – qui ne sont disponibles que si vous commandez directement via Samsung.

Combien coûte le Galaxy Z Fold 5 ?

Le nouveau Galaxy Z Fold 5 conserve les mêmes prix catalogue que le Z Fold 4 de la génération précédente et commence à 1 800 $ avant l’application de toute remise ou offre.

Samsung Galaxy Z Fold 5 (256 Go) : 1 800 $

Samsung Galaxy Z Fold 5 (512 Go) : 1 920 $

Samsung Galaxy Z Fold 5 (1 To) : 2 160 $

Meilleures offres Galaxy Z Fold 5

La commande directe de votre nouveau Z Fold 5 auprès de Samsung présente de nombreux avantages, notamment l’accès à des variantes de couleurs exclusives. Vous bénéficierez également d’une mise à niveau de stockage gratuite, ce qui signifie que vous obtiendrez le modèle de 512 Go pour 1 800 $, le même prix que le modèle de base de 256 Go – mais seulement si vous optez pour la variante de couleur noir fantôme ou bleu glacial. De plus, vous pouvez réaliser de sérieuses économies si vous avez un vieux téléphone à échanger. Samsung offre jusqu’à 1 000 $ de réduction, les derniers téléphones d’Apple, Google et Samsung vous offrant la remise la plus importante. Et même les téléphones anciens et endommagés vous rapporteront toujours une réduction minimale de 200 $. Samsung accepte également certaines tablettes et montres intelligentes en échange pour une remise moindre. Samsung propose également une réduction étudiante de 15 %.

Amazon est actuellement l’un des seuls endroits à offrir des remises directes sur les modèles déverrouillés du Z Fold 5. Vous pouvez économiser 300 $ sur toutes les couleurs et configurations, ce qui ramène le modèle 256 Go à 1 500 $ et le modèle 512 Go à 1 620 $. Notez simplement qu’Amazon ne propose actuellement aucun des modèles 1 To.

Best Buy a égalé l’offre d’Amazon sur le Z Fold 5, et vous pouvez actuellement récupérer toutes les configurations, y compris le modèle 1 To, pour 300 $ de réduction sur le prix catalogue. Notez que Best Buy affirme que vous devez opter pour une activation le jour même pour bénéficier de la réduction, mais vous obtiendrez le même prix lorsque vous choisirez d’activer plus tard. Best Buy dispose également de son propre programme d’échange dans lequel vous pouvez économiser jusqu’à 450 $ sur les modèles déverrouillés en échange de votre ancien téléphone. Et les clients Verizon bénéficieront d’un crédit de reprise amélioré qui peut vous faire économiser jusqu’à 1 000 $, mais uniquement si vous souhaitez le modèle 256 Go.

AT&T offre jusqu’à 1 000 $ de réduction sur le Z Fold 5 avec un échange éligible, mais vous devrez acheter le téléphone selon un plan de versement pour profiter de l’offre. Vous bénéficierez de la réduction complète pour tout téléphone d’une valeur de seulement 35 $ ou plus, et AT&T accepte même les appareils anciens et endommagés. Vous pourriez donc être surpris de ce que vous pouvez obtenir pour le téléphone fissuré qui collecte la poussière dans votre tiroir. La remise est appliquée sous forme de crédits de facture sur 36 mois et fait baisser le prix du Z Fold 5 à seulement 22,23 $ par mois.

Vous pouvez économiser jusqu’à 1 000 $ sur le nouveau Z Fold 5 avec un échange chez Verizon si vous ajoutez une nouvelle ligne de service ou si vous êtes un client existant admissible à une mise à niveau. Verizon propose également un forfait NFL Sunday Ticket gratuit (d’une valeur de 49 $) pour YouTube TV lorsque vous achetez ce téléphone avec un forfait Unlimited Plus.