Offres Samsung Galaxy Tab S9 : jusqu’à 650 $ de réduction et une mise à niveau de stockage gratuite

Samsung propose plusieurs façons d’économiser sur ses nouvelles tablettes Galaxy S9. Il offre une mise à niveau de stockage gratuite sur les trois modèles, ce qui signifie que vous obtiendrez le modèle 256 Go du S9 ou le modèle 512 Go du S9 Plus et du S9 Ultra au même prix que la configuration de base, vous permettant ainsi d’économiser 120 $. Si vous avez besoin d’encore plus de stockage, vous pouvez également économiser 150 $ sur le modèle 1 To du S9 Ultra.

De plus, vous pouvez économiser encore plus si vous avez un ancien appareil à échanger. Les tablettes d’Apple et de Samsung rapporteront votre crédit d’échange amélioré d’une valeur allant jusqu’à 650 $, mais vous pouvez également échanger d’anciens téléphones ou montres intelligentes pour un prix plus petit. rabais. Samsung accepte même certaines tablettes endommagées, vous pourriez donc être surpris de ce que vaut votre iPad fissuré.

Vous bénéficierez également de quelques bonus gratuits à l’achat, dont six mois pour Microsoft 365 Basic, quatre mois pour YouTube Premium et deux mois pour Adobe Lightroom si vous êtes un nouvel abonné. Vous pouvez également économiser 250 $ sur une Galaxy Watch 6 et 180 $ sur une paire de Galaxy Buds 2 Pro lorsqu’ils sont fournis avec cet achat.