Bien qu’une nouvelle génération de téléphones pliables uniques de la série Z de Samsung soit désormais disponible, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra restent les derniers téléphones de sa gamme phare. Et avec plusieurs modèles revendiquant des places sur notre liste des meilleurs téléphones pour 2023, ils font partie des meilleurs téléphones Android du marché. Que vous cherchiez à acquérir le Galaxy S23 de base ou à passer au S23 Ultra haut de gamme, il n’y a toujours aucune raison de dépenser plus que ce que vous avez. C’est pourquoi nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres des transporteurs et des détaillants que vous pouvez acheter dès maintenant.

Dévoilé lors du dernier congrès de l’entreprise Événement déballé plus tôt dans l’année, la gamme Galaxy S actualisée de Samsung comprend les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. Les trois modèles conservent les mêmes tailles d’écran que les modèles 2022, respectivement 6,1, 6,6 et 6,8 pouces, avec un design externe raffiné et quelques améliorations modestes du matériel de l’appareil photo, de la taille de la batterie et du stockage interne des deux plus grands modèles. Une version spéciale de Processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm alimente les nouveaux téléphones et est optimisé pour la nouvelle gamme Galaxy S23, dont nous avons constaté lors de nos tests des performances beaucoup plus rapides que le S22.

Que vous soyez impatient de mettre la main sur l’un des téléphones phares de Samsung, ou qu’il soit simplement temps de passer d’un téléphone plus ancien, nous vous aiderons à économiser de l’argent sur votre achat S23. Notez que les offres et bonus ci-dessous sont tous limités dans le temps et peuvent changer à tout moment.

Combien coûte le Galaxy S23 ?



Les trois modèles du Galaxy S23 sont disponibles dans différentes configurations de stockage. Les prix américains pour chaque modèle commencent à :

Samsung Galaxy S23 : 800 $

Samsung Galaxy S23 Plus : 1 000 $

Samsung Galaxy S23 Ultra : 1 200 $

A noter que Samsung a amélioré le stockage de base pour le Galaxy S23 Plus et S23 Ultra, le doublant à 256 Go au lieu des 128 Go trouvés dans les modèles S22. Le modèle de base du Galaxy S23 reste cependant à 128 Go. Les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus offrent tous deux 8 Go de RAM, tandis que le Galaxy S23 Ultra est livré avec 12 Go de RAM.

Dans quelles couleurs est disponible le Galaxy S23 ?

Comme toujours, Samsung a habillé ses derniers téléphones d’une gamme attrayante de couleurs. Cette fois, il existe une sélection de couleurs inspirées de la nature, notamment le noir fantôme, la crème, le vert et la lavande. Les trois téléphones S23 sont disponibles dans ces quatre couleurs, quel que soit l’endroit où vous les achetez, bien que Samsung propose également quatre couleurs exclusives à sa propre boutique en ligne. Ces couleurs sont le citron vert, le graphite, le bleu ciel et le rouge.

Meilleures offres Galaxy S23

Samsung propose actuellement des offres incroyables qui peuvent vous faire économiser des centaines sur ses téléphones de la série Galaxy S23. Il existe des remises directes qui vous permettent d’économiser 50 $ sur le S23 de base et 100 $ sur les S23 Plus et Ultra, sans aucun échange requis. Et si vous avez un ancien appareil à échanger, vous pouvez économiser jusqu’à 615 $ sur les S23 et S23 Plus de base, ou jusqu’à 750 $ sur le S23 Ultra. Les derniers iPhones vous offriront la remise la plus importante, mais Samsung accepte les téléphones d’autres marques, ainsi que les tablettes et les montres intelligentes pour des remises plus modestes. Samsung propose également d’autres bonus, notamment jusqu’à 230 $ de réduction sur la nouvelle Galaxy Tab S9, 240 $ de réduction sur une Galaxy Watch 6 et 180 $ de réduction sur une paire de Galaxy Buds 2 Pro lorsqu’ils sont fournis avec l’achat. Notez simplement que les réductions varient un peu en fonction du téléphone que vous obtenez. De plus, bon nombre de ces offres peuvent être encore améliorées par des réductions pour les étudiants, les éducateurs, les premiers intervenants, les fonctionnaires et les militaires, les anciens combattants et leurs familles (voir Site de Samsung pour plus de détails sur les réductions).

Best Buy n’offre actuellement aucune remise directe sur les modèles déverrouillés de la série Galaxy S23, mais vous pouvez économiser 250 $ sur le S23 de base, 350 $ sur le S23 Plus et 450 $ sur le S23 Ultra avec une activation le jour même sur un service éligible. plan chez Verizon, Google Fi ou AT&T. Et les clients AT&T économiseront 100 $ supplémentaires s’il s’agit d’une nouvelle ligne ou d’un nouveau compte. Si vous avez un ancien téléphone à échanger, vous pouvez économiser jusqu’à 1 000 $ sur les modèles Verizon et jusqu’à 800 $ sur les modèles AT&T avec activation qualifiée sur un plan de service également. Si vous avez à cœur un modèle déverrouillé, le détaillant technologique dispose de son propre programme d’échange dans lequel vous pouvez économiser jusqu’à 650 $, les derniers iPhones vous offrant la remise la plus importante.

Verizon offre actuellement aux clients nouveaux et existants la possibilité d’économiser sur les téléphones Galaxy S23. Si vous recherchez le Galaxy S23 de base, vous pouvez le récupérer gratuitement lors de l’ajout d’une nouvelle ligne sur un forfait Unlimited Plus. Ou vous pouvez économiser jusqu’à 1 000 $ sur le S23 Plus ou Ultra avec un échange éligible et une nouvelle ligne sur un forfait illimité 5G éligible. De plus, les clients Verizon existants qui sont admissibles à une mise à niveau peuvent toujours économiser jusqu’à 800 $ sur les trois modèles avec un échange éligible, ce qui vous permet toujours d’obtenir gratuitement le Galaxy S23 de base. Verizon offre également des bonus aux clients nouveaux et existants. Vous pouvez économiser 670 $ sur une Galaxy Tab S7 FE 5G et 350 $ sur une Galaxy Watch 6 avec l’achat, mais vous aurez également besoin d’un plan de service pour ces nouveaux appareils.

Achetez votre appareil Galaxy S23 dans le cadre d’un accord de versement éligible avec AT&T et échangez votre ancien appareil jusqu’à 800 $ de réduction, ce qui vous rapporte gratuitement le S23 de base. Pour bénéficier de la remise complète, votre appareil doit être évalué à seulement 35 $ ou plus, ce qui inclut même les appareils anciens et endommagés. La réduction sera appliquée via des crédits de facture mensuels sur 36 mois.

T-Mobile propose actuellement aux clients nouveaux et existants de nombreuses façons d’économiser sur la série S23. Ceux qui ajoutent une nouvelle gamme de services peuvent économiser jusqu’à 800 $ en souscrivant à un forfait Go5G Next ou Go5G Plus. Ou vous pouvez économiser 600 $ en ajoutant une nouvelle ligne sur un autre plan de service admissible. Si vous disposez déjà d’un forfait Go5G Next ou Plus (ou passez à un forfait), vous pouvez également économiser jusqu’à 800 $ avec un échange éligible, qui vous permet d’obtenir gratuitement le modèle de base Galaxy S23. Ceux qui bénéficient d’un forfait Go5G, Magenta ou Magenta Max régulier peuvent économiser jusqu’à 500 $ avec un échange, ou vous pouvez économiser jusqu’à 200 $ avec un échange si vous utilisez un autre plan de service éligible.

Les clients nouveaux et existants peuvent économiser jusqu’à 700 $ chez Xfinity lorsqu’ils échangent un appareil éligible. Les derniers iPhones vous offriront la remise la plus importante, mais Xfinity accepte également les modèles de Samsung et de Google, ainsi que des tonnes de petites marques. Comme la plupart des offres d’échange des autres opérateurs, la remise sera appliquée sous forme de crédits de facture mensuels. Cependant, vous pouvez également choisir de recevoir votre argent sous forme de chèque, même si cela peut réduire un peu votre remise. Il convient également de noter que lorsque vous activez une nouvelle ligne sur un forfait illimité chez Xfinity, vous pouvez également obtenir une deuxième ligne sur un forfait d’introduction illimité gratuitement pendant les 12 premiers mois. Cette offre n’est pas obligatoire pour profiter de l’offre de reprise, mais constitue un bon moyen d’économiser si vous avez besoin de plus d’une nouvelle ligne.