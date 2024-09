Offres quotidiennes : nouveaux packs et réductions pour les fêtes de fin d’année sur Nintendo Switch et Switch OLED, Disney+ et plus encore

Voici les meilleures offres quotidiennes du jour, y compris une remise sur une Nintendo Switch OLED Mario Red, de nouveaux packs de vacances Switch de Gamestop, une banque d’alimentation à 10 $ parfaite pour la console Switch, Disney+ pour seulement 1,99 $/mois, la nouvelle centrale électrique Ecoflow River 3 avec des remises et des cadeaux, d’énormes remises sur les PC de jeu Lenovo, et plus encore.

Présenté dans cet article

Pack Deluxe Mario Kart 8 pour Nintendo Switch OLED Pack Deluxe Mario Kart 8 pour Nintendo Switch Chargeur portable Baseus 10 000 mAh 20 W Disney+ Basic pour 1,99 $/mois pendant 3 mois Choisissez le pack de panneaux solaires pour 40 $ de plus Centrale électrique Ecoflow River 3 245 Wh LiFePO4 Gratuit avec l’achat de River 3 Sac de voyage Ecoflow River 3 Ordinateur de jeu Lenovo LOQ i5 RTX 4060 Ordinateur de jeu Lenovo Legion Tower 7i Gen 8 i9 RTX 4070 Ti SUPER Téléviseur intelligent mini-LED Hisense 85UX 4K de 85 pouces Manette sans fil Xbox Carbon Black Casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro Disque SSD Seagate FireCuda 530R 2 To PS5 avec dissipateur thermique

Vous pouvez parcourir rapidement tous les produits listés ci-dessus en promotion. Pour plus d’informations sur chaque produit et pourquoi ils méritent votre attention, lisez ci-dessous.

Nintendo Switch OLED

Mise à jour : actuellement en rupture de stock, mais pourrait revenir en stock plus tard

Nintendo Switch OLED 0 Amazon a réduit le prix de l’édition limitée Mario Rouge Nintendo Switch OLED La Nintendo Switch OLED a fait l’objet d’une réduction de 50 $ à 299 $. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une Switch très rouge. Les Joy-Con sont rouges, l’arrière du boîtier de la Switch OLED est rouge et le dock est rouge. Si vous pouvez vous permettre le petit supplément de prix de la Switch OLED par rapport au modèle non OLED, cela vaut la peine de passer à la version supérieure. La Nintendo Switch OLED est dotée d’un écran OLED qui offre une meilleure qualité d’image que l’écran LCD d’origine. Cela comprend des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et un meilleur dégradé de couleurs. Le texte est également plus net et plus facile à lire. L’écran n’est pas beaucoup plus grand (7″ sur l’OLED contre 6,2″ sur le non-OLED), mais il semble beaucoup plus grand grâce à un cadre plus fin. D’autres améliorations méritent d’être mentionnées, notamment une nouvelle béquille améliorée et un port Ethernet câblé sur la station d’accueil.

Offres spéciales pour les fêtes de fin d’année sur Nintendo Switch avec Mario Kart 8

Pack Deluxe Mario Kart 8 pour Nintendo Switch OLED 1

Pack Deluxe Mario Kart 8 pour Nintendo Switch 0 Depuis quelques années, Nintendo propose des packs Switch pour les fêtes qui incluent presque toujours une copie de Mario Kart 8 Deluxe. Cette année ne fait pas exception. Gamestop est le premier détaillant à les mettre à la disposition du public. Pack Switch OLED est au prix de 349,99 $ et le Pack de commutateurs coûte 299,99 $. Vous obtenez le jeu gratuitement.

Chargeur portable Baseus 10 000 mAh 20 W

Chargeur portable Baseus 10 000 mAh 20 W 0 Amazon propose actuellement une Batterie externe USB Type-C Baseus 10 000 mAh avec jusqu’à 20 W de puissance pour seulement 10,44 $ après avoir obtenu un coupon de réduction de 20 % et appliqué le code promo : « HM8WNMGD » C’est un excellent prix pour une banque d’alimentation de 10 000 $ équipée d’une sortie USB Type-C avec jusqu’à 20 W de puissance. C’est une excellente batterie de secours pour votre Nintendo Switch car elle peut charger la console à sa vitesse maximale de 18 W.

Disney+ Basic pour 1,99 $/mois pendant 3 mois

Disney+ Basic pour 1,99 $/mois pendant 3 mois 0 Pour une durée limitée, Disney+ propose ses Plan de base pour seulement 1,99 $ par mois pendant les 3 premiers mois. Ensuite, le prix passe au tarif normal de 9,99 $. Disney+ Basic vous donne accès à toute la bibliothèque de films et d’émissions de télévision de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et bien plus encore. Le seul inconvénient est que le forfait Basic est financé par la publicité.

Centrale électrique Ecoflow River 3 245 Wh LiFePO4

Choisissez le pack de panneaux solaires pour 40 $ de plus Centrale électrique Ecoflow River 3 245 Wh LiFePO4 0

Gratuit avec l’achat de River 3 Sac de voyage Ecoflow River 3 0 Le récemment publié Écoflux de la rivière 3 La station d’alimentation LiFePO4 de 245 Wh est déjà en vente sur Amazon. En ce moment, elle coûte 169 $. Une offre encore meilleure est si vous choisissez le pack avec un Panneau solaire pliable Ecoflow 45W. Son prix tombe à 199 $, ce qui signifie que vous ne payez que 30 $ de plus pour le panneau solaire. Le River 3 est léger, de taille compacte et équipé de batteries LiFEPO4 sûres et fiables. Mise à jour:Vous pouvez obtenir un Sac de voyage Ecoflow GRATUIT à l’achat de l’ensemble Ecoflow River 3 ou River 3 avec panneau solaire. Il vous suffit de l’ajouter à votre panier avec la centrale électrique et une remise de 79 $ sera automatiquement déduite lors du paiement.

Ordinateur de jeu Lenovo LOQ i5 RTX 4060

Ordinateur de jeu Lenovo LOQ i5 RTX 4060 0 Lenovo a réduit ses prix Lenovo LOQ PC de jeu Intel Core i5 RTX 4060 à seulement 759,99 $ après le code promo « Légion folle » est appliqué. C’est de loin la meilleure offre que nous ayons vue sur un PC de jeu équipé d’une RTX 4060 de Lenovo. Le LOQ est la gamme de PC de jeu à petit budget de Lenovo pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas payer plus pour un Legion. Malgré son prix inférieur, le LOQ offre des performances similaires, un châssis compact avec un bon flux d’air, une alimentation efficace de 500 W et des commodités modernes comme le Wi-Fi 6 et l’USB Type-C en façade. Il est couvert par une garantie Lenovo d’un an.

Ordinateur de jeu Lenovo Legion Tower 7i Gen 8 i9 RTX 4070 Ti SUPER

Ordinateur de jeu Lenovo Legion Tower 7i Gen 8 i9 RTX 4070 Ti SUPER 1 Note:Au départ, je pensais qu’il s’agissait d’une tour Legion 5 refroidie par air. Il s’agit en fait d’une tour Legion 7 refroidie par liquide avec toutes les fioritures du modèle haut de gamme (comme un châssis plus grand, une alimentation plus grande, un refroidissement par liquide et plus de ventilateurs), donc cette offre est désormais encore meilleure que ce que j’avais supposé.

Téléviseur intelligent mini-LED Hisense 85UX 4K de 85 pouces

Téléviseur intelligent mini-LED Hisense 85UX 4K de 85 pouces 0 Walmart offre l’énorme Téléviseur intelligent mini-LED Hisense UX 4K de 85 pouces en liquidation pour seulement 1598,72 $. Ajoutez 50 $ de frais de livraison. Il s’agissait du meilleur téléviseur Hisense en 2023, avec un magnifique panneau QLED Mini-LED avec 5000 zones, 2500 nits de luminosité HDR maximale et un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz avec des entrées HDMI 2.1. Comme il s’agit d’un téléviseur en édition limitée qui n’a pas été produit en masse en grand nombre, le Hisense UX était difficile à trouver même pendant son année modèle.

Manette sans fil Xbox

Manette sans fil Xbox Carbon Black 0 Lenovo propose actuellement le Manette sans fil Microsoft Xbox Series X en noir carbone pour seulement 39,00 $ avec livraison. Cela représente environ 30 % de réduction sur son prix de vente conseillé d’origine de 55 $. Vous ne trouverez pas de meilleur prix sur une toute nouvelle manette officielle pour le moment. Il s’agit de la même manette que celle fournie avec la console Xbox Series X et elle est compatible avec Xbox et PC.

Casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro

Casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro 0 Amazon propose actuellement le produit phare Casque SteelSeries Arctis Nova Pro sans fil Casque de jeu pour PC et PlayStation 5 pour seulement 267,99 $. Cela représente environ 25 % de réduction sur le prix de vente conseillé d’origine de 350 $. C’est le meilleur prix que nous ayons vu pour un tout nouveau modèle. Le SteelSeries Arctis Nova Pro est considéré comme le meilleur casque de jeu de 2024, et en tant que personne qui possède et utilise ce casque au quotidien, je suis tout à fait d’accord.

Disque SSD Seagate FireCuda 530R 2 To PS5 avec dissipateur thermique