Offres quotidiennes : Final Fantasy VII Rebirth, Tears of the Kingdom, CRKD Nitro Deck et plus

Le week-end est officiellement arrivé et nous avons rassemblé les meilleures offres que vous puissiez trouver ! Découvrez ci-dessous les meilleures offres du dimanche 29 septembre :

Final Fantasy VII Rebirth est officiellement en vente à un prix record. Cette suite du remake de Final Fantasy VII de 2020 amène Cloud, Tifa, Aerith, Barret et Red XIII à l’extérieur de Midgar pour la toute première fois, avec Sephiroth imminent et se rapprochant de ses objectifs. Cette expérience offre plus de 100 heures de contenu, avec 36 quêtes secondaires et une histoire principale de plus de 40 heures. Si vous n’avez pas joué à Final Fantasy VII Rebirth, il est maintenant temps d’obtenir l’un des meilleurs titres 2024 à prix réduit.

La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume 1

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est l’un des jeux les plus impressionnants jamais créés. Il comporte trois couches distinctes de sa carte, avec Hyrule, les Profondeurs et les Îles Célestes, qui ouvrent le monde d’une manière jamais crue possible dans Breath of the Wild. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser sur Tears of the Kingdom chez Woot, où le jeu ne coûte que 44,99 $. Ne manquez pas votre chance de découvrir l’un des meilleurs jeux de la dernière décennie.

Forfait tout-en-un Kingdom Hearts pour 35 $

Pack tout-en-un Kingdom Hearts – PlayStation 4 2

Si vous avez hâte de commencer une nouvelle série, Kingdom Hearts est l’un des meilleurs dans lesquels vous lancer. De Tetsuya Nomura, Kingdom Hearts mélange les mondes de Disney et de Square Enix pour raconter l’histoire de la lumière et des ténèbres. Ce package tout-en-un contient un total de dix jeux, avec tout ce qui va jusqu’à Kingdom Hearts III inclus. C’est le moment idéal pour vous rattraper avant Kingdom Hearts IV, alors procurez-vous le pack tout-en-un dès aujourd’hui et lancez-vous dans le voyage de Sora.

