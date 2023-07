Offres Prime Day 2023: téléphones Xiaomi, Redmi et Poco en Allemagne et au Royaume-Uni

La gamme de Xiaomi est un mélange de séries de numéros, Redmis et Pocos. Les modèles phares sautent Prime Day, mais il y a beaucoup de choix dans le milieu de gamme et quelques modèles plus haut de gamme de la série Poco.

Le Redmi Note 12 Pro (5G) possède un appareil photo 50MP (1/1,56″ IMX766) avec un objectif f/1,88 avec OIS, ainsi qu’un ultra large 8MP et un selfie 16MP. Le téléphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, d’un panneau FHD+ 10 bits prenant en charge HDR10+ et Dolby Vision, ainsi que de haut-parleurs stéréo pour compléter l’expérience audiovisuelle. Il dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W (78 % en 30 minutes, 100 % en 55 minutes).





Il existe également le modèle LTE, le Redmi Note 12 Pro (4G). Celui-ci est alimenté par le Snapdragon 685 plus faible par rapport à Dimensity 1080 pour le modèle 5G. Il perd également le HDR10+, le Dolby Vision et les haut-parleurs stéréo, et la batterie de 5 000 mAh ne monte que jusqu’à 33 W (55 % en 30 minutes, 100 % en 1 heure 11 minutes). Pour aggraver les choses, la caméra principale de 50 MP passe à un minuscule capteur 1/2,76″ et perd l’OIS. Le modèle 4G ne coûte cependant que la moitié du prix.





Le Xiaomi 12 est un souffle du passé, enfin, de la fin de 2021. Il est plus petit avec un écran de 6,28 pouces – un panneau AMOLED 12 bits 120 Hz de haute qualité avec une résolution FHD+ (HDR10+ et Dolby Vision également). Et il dispose du puissant (si chaud) Snapdragon 8 Gen 1 et du même capteur IMX766 (avec OIS) que le Note 12 Pro 5G. La batterie de celui-ci est plus petite, 4 500 mAh, mais elle offre à la fois une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W.





Ensuite, nous passons du côté Poco du garage. On voit beaucoup de superlatifs pour le Poco F5 et pour cause. Il comprend le chipset Snapdragon 7+ Gen 2 étonnamment puissant associé à un AMOLED 12 bits de 6,67 pouces de haute qualité, un panneau FHD+ 120 Hz avec HDR10+ et Dolby Vision (et des haut-parleurs stéréo également). La batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W est essentiellement la même que sur le Redmi Note 12 Pro 5G, mais la configuration de l’appareil photo 64 + 8 MP est plus basique (le module principal a un petit capteur 1/2″, il y a cependant OIS).





Le Poco F5 Pro est une mise à niveau notable avec un écran QHD + – toujours un panneau 120 Hz 12 bits. Et il utilise le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui est encore plus rapide, et vous bénéficiez d’une charge sans fil de 30 W en plus de l’option filaire de 67 W. L’appareil photo est le même, cependant, et il y a tout à fait la prime sur le modèle Pro. Contrairement au F5, le F5 Pro n’a pas de prise jack 3,5 mm





Le duo F5 n’est malheureusement pas proposé au Royaume-Uni, mais le Poco F4 GT se présente comme une alternative (au F5, ce n’est pas à la hauteur par rapport au F5 Pro). Celui-ci a le Snapdragon 8 Gen 1 d’origine et un panneau AMOLED 6,67 pouces 120 Hz 12 bits – uniquement une résolution FHD +, cependant. La batterie est plus petite à 4 700 mAh contre 5 160 mAh (dans nos tests, la F4 GT a obtenu une autonomie de 81h, la F5 Pro a fait 99h), mais la charge est plus rapide avec un adaptateur 120W, une charge complète ne prend que 17 minutes.





Le Poco X5 appartient à une série inférieure – vous pouvez le voir en regardant son écran FHD + 6,67 pouces 120 Hz (couleurs 8 bits uniquement) et son chipset Snapdragon 695. L’appareil photo (48 + 8 MP, pas d’OIS) et la batterie 5 000 mAh 33 W ne sont pas si excitants non plus.





Les choses deviennent plus intéressantes avec le Poco X5 Pro, qui met à niveau le panneau AMOLED de 6,67 pouces vers des couleurs 10 bits (avec HDR10+ et Dolby Vision) et vous obtenez les performances du Snapdragon 778G. De plus, l’appareil photo principal dispose d’un capteur 108 MP (1/1,52″) assez grand avec prise en charge native du zoom sans perte. De plus, la batterie de 5 000 mAh se charge désormais à 67 W (plat à plein en 50 minutes, contre 1 heure 6 minutes sur le non-Pro).





Enfin, quelques téléphones bon marché – le Redmi 12C et le Redmi A2. Les deux ont des écrans HD+, mais le 12C a au moins un grand panneau (6,72″ contre 6,52″) et un Helio G85 (contre G36), plus un appareil photo 50MP (contre 8MP). Les deux ont des batteries de 5 000 mAh avec une charge de 10 W. Nous recommandons le 12C, à moins que vous ne puissiez vraiment pas épargner les 30 livres.









Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.