Offres Prime Day 2023 sur les scooters électriques: faites un tour

L’été est là; quoi de mieux pour se déplacer qu’en trottinette électrique ? Vous pouvez admirer les sites et prendre l’air; ils sont faciles à ranger ; et en rouler un est respectueux de l’environnement.

Joseph Kaminski/Crumpe L’inMotion V11 est l’un des rares EUC (monocycles électriques) sur le marché avec une suspension pneumatique. Il est propulsé par un moteur de 2 200 watts et capable d’atteindre une vitesse de pointe de 35 mph.

Joseph Kaminski/Crumpe L’InMotion S1 est un scooter du dernier kilomètre de 500 watts avec une vitesse maximale d’un peu moins de 19 mph. Le scooter a une suspension avant et arrière, ce qui ajoute du poids, le scooter pesant 53 livres. Mais il peut supporter une charge utile de 300 livres, ce qui est idéal pour les cyclistes plus grands/plus lourds.

Segway Le Segway Ninebot Max G30LP est légèrement plus petit que le Segway Max d’origine, avec une vitesse maximale de 18 mph. Ce scooter est bon pour les petits cyclistes et les courtes distances.

Sarah Tew / Crumpe Le Segway Max original est plus qu'un scooter du dernier kilomètre. Non seulement il peut atteindre une vitesse maximale de 18 mph, mais il peut également être utilisé pour des trajets plus longs que votre scooter moyen de sa taille. Il figure actuellement sur notre liste des meilleurs scooters électriques.

FAQ trottinette électrique

À quelle vitesse les scooters électriques vont-ils?

La plupart des modèles sont ce que nous appellerions des scooters du dernier kilomètre – ils sont destinés à de courts trajets et ont rarement une suspension. Ils ont un pont et des roues plus petits et peuvent aller de 15 à 25 mph, selon le modèle. Certains scooters plus grands ont des roues plus grandes, des batteries et des amortisseurs plus gros et peuvent aller à plus de 40 mph.

Ai-je besoin d’un permis de conduire pour conduire un scooter électrique ?

Non, mais notez que cela s’applique aux scooters électriques, pas aux cyclomoteurs. La règle est que s’il a un NIVil doit être enregistré et vous avez besoin d’un permis de conduire (selon l’état dans lequel vous vivez). Les scooters électriques peuvent être utilisés sur les pistes cyclables mais ne peuvent pas dépasser les limites de vitesse locales. Par exemple, à New York, c’est 15 mph.

Qu’est-ce qu’un scooter du dernier kilomètre ?

Il s’agit d’un scooter électrique conçu pour le transport sur de courtes distances, couvrant généralement le « dernier kilomètre » du trajet d’une personne. Il s’agit de la dernière étape d’un voyage, comme le trajet d’une gare à un bureau ou la navigation dans des zones urbaines surpeuplées. Les scooters du dernier kilomètre sont légers, portables et souvent pliables, ce qui permet aux utilisateurs de les transporter facilement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ils sont populaires pour leur commodité, leur respect de l’environnement et leur capacité à naviguer rapidement dans les rues encombrées de la ville.

Pourquoi devrais-je acheter un scooter électrique plutôt qu’un vélo électrique ?

Les scooters sont plus faciles à ranger et plus faciles à emporter dans un bus ou un train. Les scooters du dernier kilomètre ont tendance à peser entre 26 et 40 livres, et avec la poignée pliable, ils sont beaucoup plus faciles à transporter. Par exemple, à Manhattan, de nombreux établissements vous permettent d’apporter un scooter à l’intérieur, alors qu’aucun vélo n’est autorisé.