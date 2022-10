Offres PlayStation Plus: comment économiser de l’argent sur les nouveaux abonnements

En juin, Sony a apporté de grands changements à ses abonnements aux jeux. Ce qui était autrefois deux services d’abonnement différents – PlayStation Plus et PlayStation Now – a été regroupé en un seul service avec plusieurs niveaux différents. Bien qu’il relèvera toujours du label PS Plus. Pour vous aider à comprendre ce qui a changé et comment l’un de vos abonnements préexistants a pu être affecté, nous avons détaillé les nouvelles options d’abonnement ci-dessous.

Parce que le service remanié est encore si nouveau, vous ne trouverez pas encore beaucoup d’offres. Mais ils ne sont pas totalement inexistants. Ci-dessous, vous trouverez à peu près la seule offre PlayStation Plus disponible pour le moment, mais nous sommes sûrs de voir d’autres offres et offres sur le nouveau service PS Plus commencer à apparaître dans les semaines et les mois à venir, alors assurez-vous à vérifier ici souvent pour les meilleurs prix disponibles. Et pour encore plus d’économies, n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon des meilleures affaires sur Matériel et accessoires PlayStation.



Lecture en cours:

Regarde ça:

PlayStation Plus : choisir le meilleur niveau

10:39



Qu’est-ce qui a changé ?

Avant la refonte, PlayStation offrait aux utilisateurs deux services d’abonnement différents. PlayStation Plus était un service à 10 $ par mois similaire à Xbox Live Or qui permettait aux utilisateurs de jouer à des jeux en ligne et de participer à des matchs multijoueurs. PlayStation Now était un service de jeu en nuage à 10 $ par mois qui permettait aux joueurs d’accéder à une immense bibliothèque de titres classiques de la PS2, PS3 et PS4. La nouvelle refonte, qui a été mise en ligne en juin, a essentiellement regroupé les deux abonnements en un seul abonnement à plusieurs niveaux, bien qu’il relèvera toujours techniquement du label PS Plus. Trois forfaits d’adhésion différents sont disponibles, combinant différentes fonctionnalités et avantages des deux abonnements précédents :

PS Plus : Essentiel

À 10 $ par mois ou 60 $ pour l’année, PS Plus: Essential n’est essentiellement pas différent de l’abonnement PS Plus précédent. Il offre toutes les mêmes fonctionnalités, y compris l’accès au jeu en ligne, deux jeux mensuels gratuits, le stockage en nuage et des remises exclusives sur le PlayStation Store. Si vous aviez un abonnement PS Plus avant la mise en ligne de la refonte, il a été automatiquement converti en abonnement Essential.

PS Plus : Supplémentaire

À 15 $ par mois ou 100 $ pour l’année, un abonnement Extra intermédiaire est quelque peu similaire au Passe de jeu ultime abonnement offert aux utilisateurs Xbox. Il comprend tous les avantages et fonctionnalités d’un abonnement Essential, mais vous donne également accès à un catalogue de jusqu’à 400 jeux PS4 et PS5. La sélection comprend de nombreux titres à succès comme God of War, Death Stranding et Ghost of Tsushima.

PS Plus : haut de gamme

Un abonnement Premium est le niveau le plus élevé disponible et coûte 18 $ par mois ou 120 $ pour une année complète. En plus de tous les avantages d’un abonnement Essentiel et Extra, il vous donne accès à une immense bibliothèque de plus de 700 jeux. Cela inclut les récents succès PS4 et PS5 de l’abonnement Extra, mais également un catalogue de plus de 300 classiques des époques PS1, PS2 et PS3 (similaire à l’abonnement PS Now précédent). Il vous permet également de diffuser plusieurs de ces titres classiques, vous n’avez donc pas à vous soucier qu’ils consomment votre précieux espace de stockage. Vous avez également accès à des essais de jeux limités dans le temps, ce qui vous permet d’essayer de nouveaux jeux avant de vous engager dans un achat. Si vous aviez un abonnement à PS Now avant la mise en ligne de la refonte, il a été automatiquement converti en abonnement Premium.

Offres PS Plus

Les choses étaient assez chaotiques avant la refonte, les gens accumulant des abonnements à prix réduits et accumulant des centaines d’économies avant que Sony ne se rende compte de l’échappatoire. Il a depuis été fermé et, comme le nouveau service PlayStation Plus est encore relativement nouveau, vous ne trouverez pas trop d’offres d’abonnement pour le moment. Sony et les détaillants semblent avoir retiré tous les codes d’adhésion restants au service PS Now, désormais interrompu, mais si vous n’êtes intéressé que par l’adhésion au niveau Essential, il reste encore quelques offres sur le PS Plus d’origine.

Sony Les choix pour les offres sur le nouveau PS Plus sont assez minces pour le moment, donc si vous cherchez à économiser de l’argent, c’est votre meilleur pari. Cette offre est techniquement pour un abonnement PS Plus original d’avant la refonte, qui sera automatiquement converti en abonnement Essential. Nous n’avons pas eu l’occasion de tester cette offre nous-mêmes, mais plusieurs critiques ont déclaré qu’ils n’avaient eu aucun problème à utiliser l’un de ces anciens codes. Un abonnement Essential coûte généralement 60 $ pour l’année, ce qui représente déjà une réduction de 50 % sur le prix du forfait mensuel. Mais en ce moment, chez CD Keys, vous pouvez obtenir un abonnement annuel pour seulement 44,69 $, ce qui réduit le coût mensuel à 3,72 $. Vous n’aurez pas accès à l’énorme bibliothèque de jeux, mais vous pourrez jouer en ligne et vous recevrez deux jeux gratuits chaque mois.