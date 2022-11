Offres: nubia offre jusqu’à 120 $ de réduction sur la plupart des téléphones Red Magic 7 pour le Black Friday

La virée shopping du Black Friday est enfin à nos portes, et la branche de jeu de Nubia, Red Magic, a annoncé de nombreuses offres sur ses smartphones, ses accessoires de jeu et ses vêtements.

À partir de vendredi, tous les téléphones Red Magic 7, Red Magic 7 Pro et Red Magic 7S Pro bénéficient d’une réduction. Il y a aussi une loterie qui verra 9 heureux gagnants obtenir des cadeaux, ainsi qu’un remboursement complet de leur achat.

ZTE nubia Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro

Entre le 25 et le 27 novembre, qui est le prochain week-end du vendredi au dimanche, toutes les versions de Red Magic 7 sont moins chères de 90 $ / 70 £ / 60 €. Le Red Magic 7 Pro avec sa plus grande batterie et une caméra selfie sous-écran coûtera 120 $ / 70 £ / 70 € moins cher. Le Red Magic 7S Pro est la dernière version qui apporte un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et bénéficie d’une réduction de 50 $/50 £/50 €.



ZTE nubia Red Magic 7S Pro

À partir du 28 novembre, qui est le Cyber ​​​​Monday, la marque de jeux regroupe les smartphones avec les écouteurs Cyberpods TWS. Il s’agit peut-être d’un produit qui a presque deux ans, mais l’esthétique unique et le mode à faible latence sont indispensables pour tous les joueurs mobiles qui comptent sur le son pour mieux performer dans le feu de l’action.

Les packs Red Magic 7 sont réduits de 90 $ / 75 £ / 75 € moins chers, ceux impliquant le Red Magic 7 Pro sont en baisse de 125 $ / 75 £ / 75 €, et avec un combo Red Magic 7S Pro, vous économiserez 55 $ / 55 £ /55€.



Écouteurs ZTE nubia Red Magic Cyberpods TWS

Les offres du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday commencent sur tous les marchés à 7 h HE, soit 12 h 00 GMT. Toutes les offres sont également répertoriées sur le site Web de la société.

Deux personnes qui ont acheté quoi que ce soit sur le site Web de l’entreprise recevront un remboursement complet de leur commande, deux recevront un ensemble secret de produits inédits, qui sont probablement le prochain clavier et souris Red Magic, et cinq recevront un Turbo Cooler gratuit, d’une valeur de 44 $. /£34/€44 seul.

