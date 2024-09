Offres : modèles iPhone 15 reconditionnés, réductions sur la série Galaxy S24 et pliables

Cette semaine, tous les regards étaient tournés vers Apple et la nouvelle série iPhone 16. Les précommandes ont commencé ce vendredi et dureront une semaine – les expéditions et les ventes ouvertes débuteront vendredi prochain.

Vous pouvez précommander sur Apple.com et, si vous le faites, assurez-vous de vérifier les offres de reprise. Apple en a fait grand cas lors de la présentation. Voici les prix américains des quatre modèles d’iPhone 16 sans reprise (ils coûtent le même prix que la série 15 de l’année dernière).

iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max

NOUS 799 $ 899 $ 999 $ 1 199 $





Vous allez acheter un iPhone 16 ? Pendant que vous y réfléchissez, voici quelques alternatives. Le point de départ évident est d’autres iPhones, nous avons donc examiné quelques unités reconditionnées d’Amazon. En partie parce qu’elles sont moins chères, mais aussi parce que vous ne pouvez plus acheter de nouveaux iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max chez Apple (mais Apple.com propose toujours de nouveaux 15 et 15 Plus).

Les iPhone 16 et 16 Plus ont conservé les mêmes écrans de 6,1 et 6,7 pouces que leurs homologues de la série 15. Oui, ils ont toujours des panneaux à 60 Hz. Alors, qu’est-ce qui a changé ? Le chipset Apple A18 plus puissant et la RAM supplémentaire permettent aux téléphones de la série 16 d’exécuter Apple Intelligence, les 15 et 15 Plus ne seront pas pris en charge. Les nouveaux modèles disposent également d’une charge plus rapide et de nouveaux appareils photo ultra-larges avec mode macro. La plus grande amélioration est peut-être le contrôle de l’appareil photo et le bouton d’action, qui permettent une multitude de nouveaux raccourcis.

Mais en repensant à l’iPhone 15 et 15 Plus, ils ont les mêmes écrans. Les mêmes caméras principales de 48 MP et les mêmes caméras selfie de 12 MP également.





Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max sont dotés d’écrans plus grands de 6,3″ et 6,9″. C’est une bonne chose pour ceux qui aiment les grands écrans, mais pas pour ceux qui pensent que les nouveaux modèles sont trop grands. La charge plus rapide et les nouveaux boutons sont également présents sur le duo 16 Pro. Il y a aussi un nouvel appareil photo ultra grand angle de 48 MP et cette année, le petit Pro a le même périscope 5x que le Pro Max (le 15 Pro a un objectif 3x).

Contrairement aux modèles classiques, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront mis à jour avec Apple Intelligence (à venir le mois prochain). Les caméras principales et selfie sont les mêmes et le 15 Pro Max dispose même du même périscope.









Vous pouvez passer à Android cette génération. Tous les modèles Galaxy S24 ont des écrans LTPO 120 Hz et ils ont tous l’IA (principalement alimentée par Google).

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est doté d’un périscope 5x (avec un capteur de 50 MP pour démarrer, et non de 12 MP comme sur les iPhones) et d’un objectif 3x. L’appareil photo principal est doté d’un capteur de 200 MP. Il y a aussi le S Pen, qui donne à ce téléphone des capacités de type tablette.





Le Samsung Galaxy S24+ dispose d’un écran de 6,7 pouces, soit la même taille que l’iPhone 15 Plus et 16 Plus. Mais comme nous l’avons noté plus haut, au lieu d’un panneau 60 Hz obsolète, vous obtenez un panneau LTPO 120 Hz. Ce modèle dispose également d’un téléobjectif (3x 10MP).





Le nouvel iPhone 16 Pro est plus grand que le Galaxy S24. Et comme il n’y a pas de nouveau Xperia 5 cette année et pas de petit Zenfone 11 en vue, ce sont les derniers petits flagships qui restent debout. Le petit S24 dispose également d’un écran LTPO 120 Hz et d’un téléobjectif 3x 10 MP, des éléments pour lesquels Apple facture un supplément.





Apple n’a toujours pas de modèle pliable, il n’y a donc pas de concurrent direct pour le Galaxy Z Fold6. Mais nous ne pouvions pas le laisser de côté après avoir vu la réduction de 400 $. Il est toujours cher, mais c’est peut-être le moment de passer à un modèle pliable.





Les appareils pliables à clapet constituent probablement une meilleure alternative aux iPhones et le choix est vaste. À commencer par le Galaxy Z Flip6, qui peut être à vous pour 950 $, soit moins qu’un nouvel iPhone 16 Pro (remarque : nous avons mis en lien le Z Flip6 de 512 Go car le modèle de 256 Go avait une remise plus faible, donc les deux ont fini par coûter le même prix).





Ensuite, il y a les Motorola RAZR. Leurs prix vont du très bon marché – le RAZR 2023 ne coûte que 400 $, ce qui est un prix de milieu de gamme (et pour être honnête, c’est un milieu de gamme) – au pas si cher avec le RAZR+ 2024 à 900 $. Si vous ne savez pas lequel vous convient le mieux, nous vous recommandons le RAZR+ 2023 – son prix est raisonnable (à 600 $, il est 100 $ de moins que le RAZR 2024) tout en offrant de bonnes performances (Snapdragon 8+ Gen 1) et un grand écran de couverture fonctionnel (3,6″, 144 Hz).

















C’est tout pour les pliables et nous avons un autre téléphone à proposer – le Motorola Edge (2024). Il coûte 450 $, mais l’écran OLED incurvé de 6,6 pouces 144 Hz et le dos en cuir végétalien lui donnent un look haut de gamme. Il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un ultra large de 13 MP à l’arrière. La batterie de 5 000 mAh prend en charge la charge filaire rapide de 68 W et la charge sans fil de 15 W. Le chipset Snapdragon 7s Gen 2 est assez lent pour cette gamme de prix, mais le téléphone dispose de Ready For (l’environnement de bureau de Moto).





Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.