Offres Mac Studio : où acheter le dernier ordinateur de bureau d’Apple

Le Mac Studio ultrapuissant est l’ordinateur le plus avancé d’Apple à ce jour. Sorti en mars, cet ordinateur de bureau compact est similaire à une version suralimentée du Mac Mini, avec un matériel sérieux capable de répondre aux besoins les plus exigeants des créatifs et des professionnels. Il existe deux versions différentes du Studio — une qui est équipée du processeur M1 Max, qui est la même puce utilisée dans le MacBook Pro 2021et celui qui présente le tout nouveau M1 Ultra.

Que vous soyez développeur ou créateur de contenu, il est indispensable de disposer d’un ordinateur rapide et puissant, c’est pourquoi Apple affirme que cette machine peut “offrir un niveau de performances sans précédent, une large gamme de connectivité et des capacités complètement nouvelles dans un format incroyablement compact”. design à portée de main sur le bureau.”

Apple était sérieux quand il parlait de puissance. Vous pouvez configurer le Mac Studio avec jusqu’à 128 Go de RAM, un SSD de 8 To et jusqu’à un GPU à 64 cœurs. Comme avec de nombreux autres ordinateurs de bureau et portables Apple, vous devrez faire vos choix de configuration lors de la commande. Vous pouvez apporter des modifications au système sur puce (processeur), à la mémoire, au stockage et choisir d’inclure des logiciels préinstallés si vous le souhaitez.

Pour le moment, il n’y a pas trop de détaillants proposant le tout nouveau Mac Studio. Ce qui signifie que nous ne voyons pas encore d’offres sur ce nouveau bureau non plus. Nous continuerons à mettre à jour ce message au fur et à mesure qu’il deviendra plus disponible dans les semaines à venir, alors assurez-vous de revenir souvent pour les dernières informations sur la disponibilité et les offres.

Si vous souhaitez une personnalisation complète sans avoir à naviguer dans certaines configurations en stock ou en rupture de stock, acheter directement auprès d’Apple est le choix évident. Il existe deux variantes, une avec la puce M1 Max et une avec la toute nouvelle puce M1 Ultra. Le prix commence à 1 999 $ pour le premier et à 3 999 $ pour le second.

Comme la plupart des autres détaillants, B&H Photo a une offre assez limitée de Mac Studio avec le processeur M1 Ultra, mais vous pouvez trouver quelques configurations plus chères avec 128 Go de RAM et 4 To ou 8 To de stockage en stock. Vous aurez beaucoup plus de chance si vous êtes à la recherche d’un M1 Max Studio, avec la plupart des configurations en stock actuellement.

Si vous voulez juste le modèle de base M1 Max Studio, Best Buy a ce qu’il vous faut. Le détaillant à grande surface a le M1 Max disponible pour 2 000 $, tandis que le M1 Ultra est actuellement épuisé. Il n’y a pas de remises directes, mais si vous êtes déterminé à acheter l’un de ces nouveaux Mac Studios à un prix inférieur au prix courant, vous pouvez acheter des modèles à boîte ouverte à partir de 1 760 $.