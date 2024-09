Offres : les précommandes du Samsung Galaxy S24 FE commencent, mais il existe de meilleures offres à considérer

Samsung a dévoilé cette semaine le Galaxy S24 FE, aux côtés de deux tablettes premium. Mais est-ce que l’un d’entre eux en vaut vraiment la peine ? Regardons d’abord le téléphone.

Le Samsung Galaxy S24 FE commence à 650 $ et vous pouvez obtenir jusqu’à 400 $ de crédit de reprise. De plus, vous pouvez acheter d’autres gadgets FE, la Galaxy Watch FE et les Galaxy Buds FE, à moitié prix. Nous examinerons les accessoires dans un instant.

Le FE recevra 7 mises à jour du système d’exploitation et 7 ans de correctifs de sécurité. Un appareil doté de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage sera-t-il encore utilisable dans 7 ans ? Qui sait, Android n’est plus aussi mince qu’avant et il ne le devient pas davantage. Toutes les applications non plus.





Le Samsung Galaxy S24+ dispose également d’un écran de 6,7 pouces, mais il s’agit d’un panneau QHD+ LTPO par rapport à un écran FHD+ non-LTPO sur le FE. Et le Plus est en fait un peu plus petit et 17 g plus léger, malgré une batterie plus grande de 200 mAh. Le Plus remporte également la course à la recharge avec 45 W sur un fil contre 25 W. Au lieu de l’Exynos 2400e, vous obtiendrez un Snapdragon 8 Gen 3 et il est livré avec 12 Go de RAM.

Sans échange, le Galaxy S24+ bénéficie d’une réduction de 200 $, de sorte que le modèle de base 12/256 Go tombe à 800 $ – pas si loin du S24 FE 8/256 Go à 710 $. Cependant, un ancien S21+ bénéficiera d’une réduction de 400 $ grâce à une campagne promotionnelle qui augmente la valeur d’échange. C’est une mise à niveau intéressante et un bon prix pour un téléphone vieux de trois ans.





Samsung propose également un programme de remise à neuf certifié pour ses anciens modèles, mais cela n’a pas beaucoup de sens : le Galaxy S23+ commence à 770 $ pour une unité de 8/256 Go. Cependant, l’offre de reprise est ici encore meilleure. Même les vieux téléphones bon marché avec des écrans fissurés valent 300 $ – c’est le montant que vous pouvez obtenir pour un Galaxy A13 endommagé, par exemple. Le S21+ est également évalué à 300 $, il est préférable que vous ayez un ancien appareil bon marché à envoyer.





Ou vous pouvez vous procurer un Samsung Galaxy S23 Ultra reconditionné. Les prix commencent à 920 $ et les offres de reprise ne sont pas aussi bonnes, mais un Galaxy A13 endommagé bénéficiera toujours d’un crédit de 150 $, ce qui est plus que ce qu’il vaut. Un S21+ en bon état peut rapporter 300 $.





Nous avons mentionné que vous pouvez obtenir des gadgets FE à 50 % de réduction si vous les achetez avec le S24 FE. Cela inclut la Samsung Galaxy Watch FE, qui coûte normalement 200 $ pour le modèle Bluetooth (actuellement, elle bénéficie d’une réduction de 20 $). Cependant, Samsung lance également une version LTE de cette montre, au prix de 250 $. Notez que la Watch FE est disponible uniquement en taille 40 mm. Ce n’est pas un gros problème pour ce qui pourrait être le public principal d’une Galaxy Watch FE LTE : les étudiants qui ne sont pas autorisés à apporter un smartphone à l’école.





Vous pouvez également vous procurer les Galaxy Buds FE, qui sont sans tige, contrairement aux Galaxy Buds3 et Buds3 Pro. Ils coûtent 100 $ (leur PDSF) et nous avons certainement vu pas mal de réductions pour eux, mais 50 $ est un excellent prix (lorsqu’ils sont achetés avec le S24 FE).





Si vous décidez d’opter pour un Galaxy S24 FE, voici quelques cas officiels à considérer :

Samsung a également présenté de nouvelles tablettes phares, mais cette fois uniquement en modèles 12,4″ et 14,6″. Les deux utilisent un chipset Dimensity 9300+ au lieu d’un Snapdragon et se concentrent fortement sur l’IA – le couvercle du clavier en option dispose même d’un bouton dédié pour le Galaxy AI Assistant.









En parlant de cela, voici le Book Cover Keyboard Slim pour les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra.

Nous n’avons pas pu trouver une bonne affaire sur la Galaxy Tab S9 Ultra de l’année dernière, mais nous avons trouvé une Galaxy Tab S9+ assez bon marché. Les mises à niveau pour les générations 2024 sont assez mineur. Samsung affirme que le Dimensity 9300+ dispose d’un processeur 18 % plus rapide, d’un GPU 28 % plus rapide et d’un NPU 14 % plus rapide. Pas mal, mais le Snapdragon 8 Gen 2 de la série Tab S9 n’est pas en reste non plus.





Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.