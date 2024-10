Offres : la série Pixel 9 bénéficie de réductions ainsi que d’offres spéciales pour Pixel Watch 3 et Buds Pro 2

Amazon Canada propose une offre qui s’applique à tous les modèles Pixel 9 : vous pouvez obtenir 200 $ de réduction sur la Pixel Watch 3 et 50 % de réduction sur les Pixel Buds Pro 2, si vous les achetez avec l’un des nouveaux téléphones Google.

Nous commencerons par le Google Pixel 9 Pro car celui-ci bénéficie de la meilleure remise. Ce n’est pas automatique, vous devez utiliser le code listé ci-dessous (mais il est également listé sur la page Amazon, donc facile à copier-coller). Le Pixel 9 Pro est plutôt petit en ce qui concerne les produits phares d’Android, mais dispose d’un écran LTPO haute résolution, d’un appareil photo 50+48+48MP (y compris un périscope 5x 113 mm), d’un SOS par satellite et bénéficiera de 7 ans de support.





Vous pouvez aller plus grand avec le Google Pixel 9 Pro XL : avec un écran de 6,8 pouces et un poids de 221 g, c’est un appareil lourd. Du côté positif, il dispose d’une grande batterie de 5 060 mAh avec une charge filaire de 37 W et une charge sans fil de 23 W, ce qui est plus rapide que n’importe quel Pixel avant lui.





Même avec une remise importante, le Google Pixel 9 Pro Fold reste assez cher. Cependant, il s’agit d’une tablette dans votre poche avec un écran intérieur de 8 pouces (LTPO 120 Hz) et un écran de couverture maniable de 6,3 pouces 20:9 à utiliser une fois plié. Les caméras ne sont pas aussi bonnes que les 9 autres modèles Pro avec un principal 48MP (petit capteur 1/2,0″), un périscope 10,8MP 5x 112 mm et un ultra large 10,5MP 127°.





Le Google Pixel 9 a exactement la même taille que le 9 Pro et possède le même chipset Tensor G4. Cependant, l’écran 6,3″ n’est pas un panneau LTPO et vous perdez le périscope 5x (mais vous conservez les caméras principales 50MP 1/1,31″ et ultra large 48MP 123°). La caméra selfie 42MP du Pro est également remplacée par une caméra selfie de base 10,5MP. À l’heure actuelle, la différence de prix est si faible qu’obtenir le Pixel 9 Pro par rapport au Vanilla 9 est une évidence.





Si vous souhaitez que ce soit bon marché, le Google Pixel 8a est moins cher (sinon nécessairement bon marché). Il est également petit avec un écran de 6,1 pouces. Bien qu’il manque de puissance de traitement avec l’ancienne puce Tensor G3, il bénéficiera de 7 ans de support, tout comme ses frères et sœurs plus chers. Il est équipé d’un appareil photo principal de 64MP (1/1,73″) et d’un ultra large de 13MP (120°). La batterie de 4 492 mAh prend en charge la recharge filaire (18 W) et sans fil (7,5 W), toutes deux lentes.





Notez que le Pixel 8a ne propose pas 200 $ de réduction sur la Pixel Watch 3 ou 50 % de réduction sur les Pixel Buds Pro 2 – cette offre concerne uniquement les téléphones Pixel 9. Par souci d’exhaustivité, voici combien coûtent la montre et les écouteurs sans la remise spéciale.









Par ailleurs, Samsung vend toujours des tablettes dotées d’écrans LCD IPS sous la forme des ardoises Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+. La première est une tablette de 10,9 pouces, la seconde un modèle de 12,4 pouces, toutes deux dotées de panneaux 90 Hz et toutes deux alimentées par le chipset Exynos 1380. Ils prennent en charge le multitâche DeX sur leur propre écran, mais il n’y a pas de sortie vidéo.









Samsung propose également des montres intelligentes et la Galaxy Watch Ultra est plus aventureuse que sa sœur Pixel. Il est évalué à 100 m pour la plongée et dispose d’une grande batterie de 590 mAh ainsi que d’un chipset efficace de 3 nm, ce qui lui permet de durer plus longtemps entre les charges. Les deux montres ont un ECG.





Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.