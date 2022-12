Offres iPad 10e génération: économisez 50 $ sur Amazon et Best Buy avant Noël

Vous cherchez à conclure un accord sur le iPad de 10e génération avant Noël? Eh bien, vous avez de la chance, car il est disponible à un prix très avantageux chez plusieurs détaillants en ce moment et nous rassemblons les meilleures offres pour vous.

Le dernier iPad d’Apple est la plus grande mise à jour de l’appareil d’entrée de gamme depuis sa création. Avec une refonte de la conception pour correspondre aux modèles iPad Air et iPad Pro qui l’ont précédé, le nouvel iPad dispose d’un écran bord à bord, de côtés plats et d’un port USB-C.

Pomme



À l’intérieur, il est alimenté par la puce Apple A14 Bionic et dispose d’un écran Liquid Retina plus grand de 10,9 pouces. Le passage à une conception à côtés plats ne signifie cependant pas la compatibilité avec l’Apple Pencil 2. Au contraire, l’appareil conserve la prise en charge de l’Apple Pencil d’origine. Comme l’iPad Air et l’iPad Mini, le nouvel iPad de 10e génération prend en charge Touch ID via le bouton supérieur.

L’iPad de 10e génération d’Apple commence à 449 $ et est disponible dès maintenant.

Quelles sont les couleurs de l’iPad (10e génération) ?

Apple a apporté pour la première fois des teintes colorées à l’iPad d’entrée de gamme. Les nouvelles couleurs incluent :

Tarification iPad (10e génération)

Il existe quelques options de configuration pour l’iPad de 10e génération. Voici comment les prix américains se décomposent dans leur intégralité :

iPad 64 Go (10e génération) : 449 $

iPad 256 Go (10e génération) : 599 $

iPad 64 Go (10e génération, Wi-Fi + cellulaire) : 599 $

iPad 256 Go (10e génération, Wi-Fi + cellulaire) : 749 $

Meilleures offres iPad 2022

Pomme Bénéficiez d’une remise de 50 $ sur les différentes configurations d’iPad de 10e génération sur Amazon, avec des prix aussi bas que 399 $. Certains modèles seront toujours livrés avant Noël, bien que la plupart affichent une attente d’une semaine ou deux. Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPad 10,9 pouces (Wi-Fi, 64 Go) 2022 – Bleu (10e génération)

Pomme Best Buy prend également 50 $ de réduction sur tous les nouveaux modèles d’iPad. Il offre même quatre mois gratuits d’Apple News Plus (d’une valeur de 40 $) avec l’appareil pour les nouveaux abonnés ou les anciens abonnés.

Pomme Target répertorie l’iPad de 10e génération avec des prix à partir de 400 $, une remise de 49 $. Bien que ce soit un dollar de plus qu’Amazon et Best Buy, les détenteurs de Target RedCard peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 5% sur l’achat, ce qui représente 20 $ de réduction sur le modèle de spécification de base.

Pomme Accédez directement à la source de votre iPad de 10e génération où vous pouvez choisir la configuration exacte que vous souhaitez et même la faire graver gratuitement. Apple ne fera pas de remise sur l’appareil, mais vous pouvez payer en plusieurs fois si cela convient mieux à votre budget et obtenir une remise en argent de 3 % si vous payez avec votre carte Apple.

Pomme Walmart ne propose pas actuellement de rabais sur l’iPad de 10e génération, mais vous pouvez en acheter un avant Noël pour le ramassage en magasin. Vous recevez des alertes de prix pour 2022 Apple iPad 10,9 pouces Wi-Fi 64 Go – Argent (10e génération)