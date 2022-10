Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones et de montres intelligentes du monde entier

Beaucoup de choses se sont passées au cours des deux dernières années et cela a rendu le marché plus sensible aux prix, il est donc plus important que jamais de trouver une bonne affaire. Et bien que nous ne puissions pas vous aider à naviguer sur le marché du logement, nous pouvons vous aider à trouver un nouveau téléphone sympa à bon marché.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres que nous avons trouvées cette semaine. Si vous en voulez plus, vous pouvez consulter notre page Offres quotidiennes, qui est tenue à jour et offre des informations telles qu’un historique des prix afin que vous puissiez voir si quelque chose est une véritable remise ou simplement si le prix fluctue de haut en bas. Les informations en un coup d’œil que nous avons compilées ci-dessous contiennent des liens rapides vers les spécifications de l’appareil, notre examen et (bien sûr) le magasin où vous pouvez en obtenir un.

De plus, puisque nous desservons un public mondial, nous avons ventilé cela par région pour faciliter la navigation. Voici des liens pour accéder directement à la section qui vous intéresse :

Etats-Unis

Les jeux mobiles ont dépassé les jeux sur PC et sur console combinés, donc si vous ne l’avez pas déjà fait, il est peut-être temps de vous lancer. Le Black Shark 5 Pro offre un écran OLED de 6,67 pouces à 144 Hz, des déclencheurs de jeu contextuels et un puissant Snapdragon 8 Jeu de puces Gen 1, plus une batterie à chargement rapide de 4 650 mAh avec un adaptateur de 120 W.

Les autres offres américaines proviennent de Motorola. Le Moto Edge 30 Pro est un téléphone de jeu dormant – l’extérieur décontracté ne peut pas cacher l’écran OLED de 6,7 pouces à 144 Hz ou la puissance de la puce Snapdragon 8 Gen 1. Celui-ci possède également une batterie relativement rapide de 4 800 mAh (charge de 68 W).

Ensuite, quelques options bon marché équipées d’un stylet. Le Moto G Stylus (2021) montre son âge, mais avec un écran de 6,8 pouces, c’est un téléphone bon marché qui vous permettra d’esquisser vos idées. Cependant, vous voudrez peut-être opter pour le modèle 5G. Cela coûte un peu plus cher, mais vous obtenez une connectivité plus rapide et plus de mémoire.

Canada

Les offres que nous avons sélectionnées pour le Canada sont simples – les derniers pliables de Samsung ont baissé de prix, alors c’est peut-être votre chance de découvrir le facteur de forme de nouvelle génération.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 propose une mise à niveau très bon marché de 256 Go à 512 Go de stockage. Vous pouvez le remplir avec des vidéos ou des fichiers sur lesquels vous travaillez (le format de l’écran est également idéal pour émuler d’anciens jeux, en disant simplement).

Le Galaxy Z Flip4 a tendance à mieux se vendre, pas nécessairement à cause de son facteur de forme supérieur (c’est un choix personnel), mais parce qu’il est beaucoup moins cher – la moitié du coût dans ce cas.

Allemagne

Ici, vous pouvez choisir entre deux versions différentes de la même formule – le Realme GT Neo 3 (80W) et le Poco X3 GT. Le premier est plus cher et offre un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, un chipset Dimensity 8100 plus rapide et un meilleur appareil photo principal de 50 MP (1/1,56″) avec OIS.

Le Poco X3 GT descend à un Dimensity 1100, sa batterie de 5 000 mAh a besoin de 10 minutes de plus pour se recharger complètement (67 W contre 80 W) et vous obtenez un appareil photo de base de 64 MP (1/0,97″, sans OIS). Le Poco est un peu moins cher et propose un écran LCD IPS 120 Hz pour ceux qui le préfèrent à AMOLED.

Vous pouvez également vous procurer l’une des dernières montres intelligentes de Samsung avec Wear OS 3.5 et One UI Watch 4.5. La Galaxy Watch5 Pro est plus grande avec un diamètre de 45 mm et un écran de 1,4″, cela signifie également une plus grande batterie de 590 mAh (la plus grande de toutes les Galaxy Watch). La Galaxy Watch5 convient mieux aux petits poignets de 40 mm (écran 1,2″, batterie 284 mAh).

ROYAUME-UNI

Le Samsung Galaxy M33 est un appareil polyvalent à bon budget. Il dispose d’un écran 120 Hz, d’un écran LCD de 6,6 pouces, d’une connectivité 5G (chipset Exynos 1280), d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un ultra large de base de 5 MP, ainsi que d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Pour moins d’argent, vous pouvez avoir le Nokia X10 avec des spécifications similaires – LCD IPS 60 Hz 6,67″, connectivité 5G (Snapdragon 480), caméras principales 48MP et ultra larges 5MP, plus une batterie de 4 470 mAh avec une charge de 18 W. Le X10 a été lancé l’année dernière avec Android 11, mais HMD s’est engagé sur 3 ans de mises à jour et de correctifs du système d’exploitation, de sorte que le téléphone restera frais pendant un certain temps. La série Galaxy M ne fait pas partie du programme étendu de mise à jour du système d’exploitation de Samsung, bien qu’elle devrait bénéficier de 4 ans de correctifs de sécurité.