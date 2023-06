Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Italie, des États-Unis et d’Inde

Qu’est-ce qui est mieux – un vaisseau amiral d’un an ou un mid-ranger actuel ? Si leur prix est suffisamment proche, le matériel haut de gamme a tendance à être le meilleur choix, comme nous le verrons avec quelques téléphones cette semaine.

Il y a quelques semaines, le Realme GT2 se vendait 360 £, mais son prix a chuté de 50 £ depuis lors. C’est une bonne affaire pour un chipset Snapdragon 888 et un écran AMOLED de 6,62 pouces à 120 Hz (FHD+), avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 65 W.





Le Xiaomi 12 montre que parfois un ancien produit phare est meilleur qu’un mid-ranger actuel. Ce téléphone de moins de 400 £ est légèrement plus petit qu’un Pixel 7a avec son écran AMOLED incurvé de 6,28 pouces à 120 Hz (12 bits, FHD +). Il est alimenté par un Snapdragon 8 Gen 1 et offre une caméra principale de 50MP (avec OIS) et 13MP ultra large (123°), plus une caméra selfie de 32MP.





Le successeur du Samsung Galaxy Z Flip4 sera lancé le mois prochain et Samsung propose généralement de solides offres de lève-tôt. Cependant, le Z Flip4 sortant peut être acheté pour 700 £ grâce à un accord de remboursement de 200 £ sur Amazon.





Nous avons vu des affirmations selon lesquelles le prix divulgué pour le Nothing Phone (2) est supérieur au prix réel. Nous ne savons pas si c’est vrai ou non, mais nous savons que la version 12/256 Go entièrement chargée du téléphone (1) coûte moins de 400 £.





Pendant que vous y êtes, vous pouvez prendre un Nothing Ear (bâton) pour un look transparent complet. Il y a quelques semaines, ces bourgeons TWS élégants coûtaient 10 £ de plus.





Si vous souhaitez travailler sur un iPad, un clavier physique est indispensable. Logitech a quelques options disponibles, à commencer par cet étui folio mince pour l’iPad 10e génération.

Si vous avez un ancien iPad (2019-2021), cet étui lui conviendra. Il est plus cher que celui ci-dessus car il est plus robuste – Logitech affirme qu’il dépasse les normes de test de chute MIL-STD-810g.

Allemagne

Celui-ci est destiné aux vrais croyants aux poches profondes – le Sony Xperia 1 V est un appareil de niche qui s’adresse principalement aux passionnés de photographie. Sony n’a pas l’habitude de faire des remises sur ses téléphones (ce n’est pas comme s’il était en concurrence pour des parts de marché), mais MediaMarkt propose une remise de 223 €, qui sera automatiquement appliquée dans le panier.





OnePlus a peut-être augmenté les enjeux, mais à moins que vous ne travailliez pour Nokia, vous ne devriez pas vous sentir mal à l’idée d’acheter un OnePlus 10 Pro à un prix inférieur. À 760 €, il est en concurrence avec le Galaxy S23/S23+. Bien sûr, vous bénéficiez toujours d’un support matériel et logiciel complet.





Ensuite, un trio de modèles de la série A 2023 : les Galaxy A54, A34 et A14 5G. Les prix sont nettement inférieurs au PDSF, nous parlons ici de réductions de plus de 100 €. Les A54 et A14 5G sont vendus et expédiés par Amazon, l’A34 est vendu par Intersa Global Store et expédié par Amazon.













Le Poco F4 GT a un an mais son Snapdragon 8 Gen 1 garde ses performances fraîches. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz (FHD+, HDR10+) et d’une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide de 120 W (100 % en 17 minutes).





Apple est peut-être allergique aux remises, mais Amazon ne l’est pas, il a donc réduit de 210 € le prix d’un iPhone 14 Pro de 128 Go.





Les propriétaires de Pixel peuvent se procurer ce support de charge de 2e génération, qui maximisera la capacité de charge sans fil de leur téléphone à 23 W. Cela fonctionne aussi avec d’autres marques, bien sûr, bien qu’elles puissent trouver cela un peu lent. Quoi qu’il en soit, il charge également d’autres gadgets comme une paire de Pixel Buds, par exemple.

Italie

L’élégant Realme 11 Pro+ est plus apprécié que son frère car il contient un appareil photo principal de 200MP (contre 100MP) et un module ultra large (seulement 8MP 112° mais c’est contre rien). Le modèle Pro + a également une résolution double sur la caméra selfie (32 MP) et une charge plus rapide (100 W contre 67 W) pour la batterie de 5 000 mAh.





Le prix du Realme GT2 Pro continue de baisser à mesure que le téléphone vieillit. Alors que son matériel a peut-être 18 mois, l’écran LTPO2 de 6,7 pouces à 120 Hz et le Snapdragon 8 Gen 1 sont une bonne affaire à 435 €. Vous obtenez également des caméras 50 + 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une grande endurance (117 h) et une charge rapide de 65 W.





Le Xiaomi 13 Lite n’a que quelques mois et bien que son panneau OLED de 6,55 pouces soit de 12 bits, il n’a qu’une résolution FHD+. Il est alimenté par la rare puce Snapdragon 7 Gen 1 et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W. La caméra arrière 50 + 8MP n’a rien d’extraordinaire car elle est limitée à l’enregistrement vidéo 1080p.





Le Samsung Galaxy A34 est douteusement bon marché, à 257 €, il est bien en dessous du prix de 470 € sur Samsung.com. Pourtant, cet appareil est expédié par Amazon, vous pouvez donc toujours le retourner.





Le Samsung Galaxy A14 5G bénéficie d’une remise plus modeste, mais suffisante pour en faire un téléphone 5G à moins de 200 €. Il dispose d’un écran LCD FHD + de 6,6 pouces (90 Hz) et d’une batterie de 5 000 mAh (15 W), bien qu’il lui manque un appareil photo ultra large. Il y a un slot microSD et une prise jack 3,5 mm à bord.





Le Redmi Note 12 4G est moins cher que l’A14 et est équipé d’un meilleur écran (6,67″ 120Hz AMOLED), en plus il dispose d’un appareil photo ultra large de 8MP pour démarrer. Cependant, il manque la connectivité de nouvelle génération car le Snapdragon 685 est un vieux silicium avec quelques couches de peinture sur le dessus. La batterie de 5 000 mAh effectue cependant une charge de 33 W.





Le Samsung Galaxy A54 est tombé à 400 $, 100 $ de moins qu’un Pixel 7a (enfin pas tout à fait, gardez cette pensée). Samsung offre le meilleur support logiciel (une mise à jour supplémentaire du système d’exploitation par rapport à l’offre de Google). Celui-ci dispose également d’un slot microSD, mais il est plus grand (écran 6,4″ contre 6,1″).





En parlant de Pixels, le produit phare Pixel 7 est tombé à 517 $, juste un peu plus élevé que le PDSF du 7a.





Cependant, le prix du Pixel 7a baisse progressivement et est déjà tombé à 470 $. C’était 488 $ quand nous l’avons vérifié la semaine dernière. Vous pouvez attendre quelques semaines pour qu’il baisse davantage, mais il n’y a aucune garantie avec les fluctuations de prix.





Le OnePlus Nord N30 est encore assez frais, donc son prix n’a pas bougé de 300 $. Cependant, Amazon lance une paire gratuite de Nord Buds 2, qui vaut 60 $ à elle seule.





Le Moto G Power 5G est un peu moins cher que le N30. Il fonctionne sur un Dimensity 930 au lieu d’un Snapdragon 695, mais aucun ne peut enregistrer de vidéo 4K. Le Moto a une caméra principale de résolution inférieure (50MP contre 108MP). De plus, le Motorola a un écran plus petit (6,5″ contre 6,72″), les deux sont des écrans LCD FHD+ 120 Hz. La dernière chose à noter est que Motorola s’est contenté d’une charge lente de 15 W, tandis que OnePlus propose 50 W (les deux téléphones ont des batteries de 5 000 mAh).





L’Amazfit T-Rex Pro est un modèle 2021, mais comme ce n’est pas l’une des montres Wear OS – il utilise à la place un système d’exploitation propriétaire – c’est dans la catégorie des logiciels qui se déplace lentement. Quoi qu’il en soit, la raison d’obtenir le T-Rex Pro est son indice de résistance à l’eau de 10 ATM et sa certification MIL-STD-810G, ainsi que jusqu’à 18 jours d’autonomie de la batterie (40 heures avec un suivi continu). C’est essentiellement une montre intelligente pour l’extérieur.





Inde

Nous surveillons la paire Phantom X2 depuis un certain temps maintenant et leurs prix se situaient à 50 000 ₹ pour le Pro et 40 000 ₹ pour le modèle vanille depuis février. Enfin, nous avons du mouvement.





Pour rappel, les deux téléphones sont équipés d’énormes écrans AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz, de chipsets Dimensity 9000 et de batteries de 5 160 mAh avec une charge de 45 W. Le Phantom X2 Pro se distingue par son appareil photo zoom unique de 50 MP (2,5x) avec un objectif rétractable unique. L’appareil photo principal de 50 MP est également meilleur avec un grand capteur 1/1,3″ (pixels de 1,2 µm). A titre de comparaison, le vanilla X2 a une came principale de 64MP (avec OIS) et un ultra large de 13MP (le même module UW que sur le Pro).





vivo a discrètement lancé le Y36 en Inde, mais pas assez discrètement pour que nous manquions l’encoche obsolète. Le Y36 global a un trou de perforation à la place. A part ça, les deux modèles sont presque identiquesauf pour le manque de NFC et la configuration différente de la mémoire.





Autre nouveauté cette semaine, le Honor Pad X8. Nouveau dans le pays, quoi qu’il en soit, cette ardoise date en fait de septembre de l’année dernière. Il dispose d’un écran LCD de 10,1 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels et d’un chipset Helio G80. La batterie est assez petite à 5 100 mAh, mais au moins la tablette est fine et légère (7,6 mm et 460 g).





Les OnePlus Bullets Wireless Z2 sont des écouteurs de style tour de cou abordables. Dans notre examen, nous avons trouvé que la qualité audio manquait – ils sont beaucoup trop lourds sur les basses. Mais si c’est votre truc, allez-y, le Z2 offre une qualité de construction et un confort solides, ainsi qu’une excellente autonomie de la batterie.





