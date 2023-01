Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones du Royaume-Uni, d’Allemagne, des États-Unis et d’Inde

Vos cadeaux comprenaient-ils un nouveau téléphone ? Sinon, vous pouvez être votre propre Père Noël – voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons trouvées au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis et en Inde. Aux États-Unis en particulier, nous avons également fait un détour par la section smartwatch. Les liens ci-dessous vous aideront à accéder à votre région :

Apple n’est pas connu pour offrir des remises sur ses modèles actuels, donc un iPhone 14 de 128 Go coûte 850 £ sur l’Apple Store. Cependant, si vous passez par Amazon, vous pouvez obtenir le même téléphone pour 50 £ de moins.





Les Pixel 7 et 7 Pro faisaient partie de nos téléphones préférés de 2022 et les deux sont réduits par rapport à leurs prix de lancement. Vous pouvez obtenir des offres similaires auprès de Google lui-même, mais les prix d’Amazon sont inférieurs de quelques livres.









Le Sony Xperia 1 IV est un téléphone très intéressant, même s’il ne plaît qu’à certains particuliers. Une partie de cela est le prix douloureusement élevé, bien qu’il soit maintenant légèrement moins douloureux. Malheureusement, vous ne recevez pas les écouteurs ANC supra-auriculaires de Sony (vous pouvez, mais sans la réduction).





Il y a aussi le plus petit Sony Xperia 5 IV, cependant, à seulement 150 £ moins cher que le 1 IV, cela en vaut-il vraiment la peine ? Cela dépend si vous voulez un appareil plus petit, car le 1 IV dispose d’un écran de classe 4K et d’un téléobjectif à focale variable, mais c’est un téléphone assez grand.





Le Xperia 10 IV de milieu de gamme de Sony dispose d’un emplacement microSD et d’une prise casque de 3,5 m, tout comme ses frères et sœurs phares, et la durée de vie de la batterie de cette génération est exceptionnelle. Les produits phares du Mark 4 sont peut-être hors de votre budget, mais si vous êtes à la recherche d’un mid-ranger, vous devriez envisager le 10 IV.





Nous terminerons cette section avec le Samsung Galaxy M53. C’est un grand téléphone avec un écran de 6,7 pouces à 120 Hz, il contient un appareil photo de 108 MP et une batterie suffisamment grande de 5 000 mAh, ainsi qu’un Dimensity 900 zippy.





Allemagne

Le Motorola Edge 30 intègre un impressionnant écran OLED 144 Hz de 6,5 pouces (résolution FHD+), ce qui en fait une référence dans la catégorie 300-400 €. Le Snapdragon 778G + dispose d’un GPU assez performant (un Adreno 642L de classe phare) pour démarrer. Et vous obtenez une configuration à double caméra 50MP. La batterie de 4 020 mAh est cependant un peu petite.





La série Pixel a a une suite dévouée et le Pixel 6a est l’une des meilleures entrées à ce jour. Il est un peu plus petit que le Pixel 7 et utilise le chipset Tensor d’origine, il possède également une paire d’appareils photo 12MP. Pourtant, c’est environ la moitié du prix d’un Pixel 7 tout en offrant la plupart des mêmes fonctionnalités.





Le Nokia X30 n’est pas le téléphone le plus glamour du marché, mais il recevra 3 ans de mises à jour du système d’exploitation – notez que cela compte à partir de septembre 2022. C’est un bon choix pour les personnes qui ne sont pas si passionnées par les spécifications du smartphone toute la journée .





Enfin, quelque chose de bon marché – un Moto E22. Sa meilleure caractéristique est le prix de 120 €, ce qui le rend adapté au premier téléphone d’un enfant. Il dispose même d’un emplacement pour carte et d’une prise jack 3,5 mm, vous pouvez donc le charger avec des MP3 et ignorer l’abonnement Spotify.





Samsung dévoilera la série Galaxy S23 en février, c’est donc le pire moment pour acheter un S22 – ou le meilleur, étant donné que le prix est tombé à 650 $. De plus, le téléphone bénéficie d’un support à long terme (4 mises à jour du système d’exploitation, dont l’une a déjà eu lieu, plus une année supplémentaire de correctifs de sécurité), il faudra donc un certain temps avant que le S22 ne soit obsolète.





Cela étant dit, vous voudrez peut-être vous procurer un Galaxy Z Flip4 à la place. Les pliables sont le facteur de forme du futur en ce qui concerne Samsung, tout ce qui les retient est le prix. Le Z Flip4 est devenu moins cher au fil du temps et se situe actuellement à 850 $. Notez que le Z Flip5 n’est pas trop loin non plus, mais il reste environ six mois avant sa sortie.





Si vous n’aimez pas les pliables, consultez le OnePlus 10T – il a un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 pour 550 $ (le S22 a le 8 Gen 1 d’origine). Il n’a pas la meilleure configuration de caméra, mais il a une charge très rapide, 125W.





L’Apple iPad Pro 12.9 de 2021 utilise l’ancienne puce Apple M1, tandis que les modèles 2022 sont passés au M2. Cependant, le M1 est toujours l’une des puces pour ordinateur portable les plus rapides du marché, il battra donc pratiquement n’importe quelle autre tablette (autre que son successeur, nous entendons).





Regardons quelques wearables ensuite. La dernière Apple Watch Series 8 est à 50 $ de réduction. Nous avons lié le modèle 41 mm ci-dessous, mais celui de 45 mm ne coûte que 30 $ de plus. Notez qu’il s’agit de la version sans connectivité LTE.





Si la série 8 est trop chère, que diriez-vous de la nouvelle Apple Watch SE (2022). Il utilise un écran plus petit et plus ancien et il manque un ECG et un capteur de température cutanée, mais la plupart des autres fonctionnalités sont à bord alors que le prix est inférieur de plus de 100 $.





Si vous voulez une montre d’aventure complète, l’Apple Watch Ultra est prête à aller n’importe où. Celui-ci en particulier a le groupe Ocean, qui convient à la plongée, mais vous pouvez également choisir d’autres groupes. Notez que tous les modèles Ultra sont livrés avec une connectivité LTE.





Alternativement, il y a le Samsung Galaxy Watch5, qui coûte autant que le SE mais qui a un ECG à bord, plus un tensiomètre. Vous pouvez également obtenir la Watch5 Pro si vous souhaitez une autonomie plus longue.









Enfin, Amazon a fait tomber quelques dollars sur sa nouvelle tablette Kindle Scribe. Nous l’appelons une tablette même si la fonctionnalité intelligente est limitée par rapport aux tablettes Android. Néanmoins, l’écran E-Ink de 10,2 pouces vous soulagera des yeux pendant que vous lisez des documents et prenez des notes avec le stylet inclus.





Inde

Nous commençons avec des produits phares anciens mais toujours puissants. Le Xiaomi 12 Pro n’a peut-être pas le capteur 1″ de son successeur, mais le triple appareil photo 50MP est tout à fait capable. Et il y a un écran QHD+ de haute qualité de 6,73 pouces pour voir vos photos. Le Snapdragon 8 Gen 1 a été éclipsé en vitesse mais n’est pas en reste et vous obtenez une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.





Le Samsung Galaxy S22 sera bientôt remplacé, mais le nouveau modèle ne sera pas aussi bon marché. Le S22 n’est que légèrement plus cher que le Xiaomi et il plaira à ceux qui recherchent un appareil plus petit.





Pendant que nous y sommes, le Samsung Galaxy S20 FE est un moyen moins cher d’obtenir un chipset haut de gamme avec connectivité 5G – un Snapdragon 865 dans ce cas.





Vous pouvez avoir le Snapdragon 888 à la place et pour moins cher aussi avec l’iQOO 9 SE. Vous pouvez utiliser le chipset pour jouer sur l’écran AMOLED de 6,62 pouces à 120 Hz et la batterie de 4 500 mAh se recharge rapidement avec le chargeur de 66 W – il suffit de 14 minutes pour remonter à 50 %.





La série Redmi Note 12 vient d’être lancée en Inde, mais le modèle de base commence à 15 500 ₹ pour une unité de 4/128 Go. L’ancien Redmi Note 11 est tombé à 12 500 ₹ pour une version avec 6 Go de RAM. En comparant les deux, le nouveau modèle dispose d’une caméra ultra large et d’un slot microSD. Il manque la connectivité 5G et son écran est plus petit et plus lent – 6,43″ 90Hz contre 6,67″ 120Hz. La batterie de 5 000 mAh est la même (charge de 33 W).





Enfin, une offre dans la catégorie des moins de 10 000 ₹, le Tecno Spark 9. Il fonctionne sous Android 12 (avec HIOS 8.6) au lieu de Go Edition et dispose d’un écran LCD IPS spacieux de 6,6 pouces, même s’il n’est pas trop net. avec uniquement une résolution HD+. Il contient également une grande batterie de 5 000 mAh.