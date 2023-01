Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones du Royaume-Uni, d’Allemagne, des États-Unis et d’Inde

Avec le Black Friday et les vacances terminées, il y a un peu d’accalmie dans les achats. Mais avec un peu de navigation, nous avons quand même réussi à choisir plusieurs offres intéressantes. Chaque semaine, nous essayons d’offrir quelque chose de nouveau, bien qu’il y ait quelques répétitions cette semaine en raison de baisses de prix notables ces derniers jours.

En outre, il existe des offres locales, par exemple le jour de la République indienne arrive la semaine prochaine et certains détaillants ont réduit les prix pour célébrer. Utilisez les liens ci-dessous pour accéder à la région qui vous concerne :

La série iPhone 14 a été un peu décevante pour les fans des modèles vanille – le mini a été abandonné et l’iPhone 14 n’est pas si différent du 13. Apple vend toujours les anciens modèles à un prix inférieur, mais pas tout à fait cela bas.

L’Apple iPhone 13 mini est à 600 £ pour un modèle de 128 Go sur Amazon, il est à 650 £ sur Apple.com. L’iPhone 13 de 6,1 pouces est le même, coûtant 50 £ de moins sur Amazon que sur Apple.com.









L’iPhone 13 était une mise à niveau par rapport à l’iPhone 12, même s’il n’était pas révolutionnaire. Certains coloris de l’iPhone 12 étaient tombés à 600 £ avec 128 Go de stockage, mais ceux-ci sont temporairement en rupture de stock. À l’heure actuelle, vous ne pouvez trouver que des unités de 64 Go pour 600 £, mais il vaut la peine de garder un œil sur la liste au cas où les unités de 128 Go seraient réapprovisionnées.





Pendant que nous regardons des trucs Apple, voici quelques montres. L’Apple Watch Series 7 commence à 390 £ pour une unité de 41 mm avec connectivité LTE et une coque en aluminium.

L’Apple Watch Series 7 est également disponible en taille 45 mm, une unité en aluminium avec connectivité LTE coûte 460£.









Les utilisateurs d’Android pourraient préférer les smartwatches Samsung. La Galaxy Watch5 (40 mm, Bluetooth) est tombée à 220 £. Vous pouvez avoir une version LTE 40 mm pour 270 £ ou une version Bluetooth 44 mm pour 240 £.

Le Galaxy Wath5 Pro dans une garniture en titane fantaisie et une connectivité LTE coûte 380£. La série Watch5 offre des fonctionnalités avancées comme l’ECG et la surveillance de la pression artérielle malgré leurs prix plus bas (par rapport à l’Apple Watch).









Nous complétons les offres du Royaume-Uni avec l’Oppo Find X5 Lite – un milieu de gamme 5G de taille moyenne à bas prix. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz et est alimenté par le Dimensity 900. Pour ce type de prix, vous n’obtenez qu’un appareil photo principal de 64 MP et un ultra large de 8 MP, sans les goodies Hasselblad dont bénéficient les modèles Find X5 plus chers.





Allemagne

Il y a un mois, le Motorola Edge 30 Ultra coûtait 830 € pour un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, maintenant ce même modèle est tombé à 800 €. Pour rappel, ce téléphone embarque un Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo 200MP.





De même, l’Edge 30 Pro était à 580 €, il est maintenant tombé à 555 €. Celui-ci utilise le non-plus Snapdragon 8 Gen 1 et dispose d’un double appareil photo 50MP (large + ultra large). Comme l’Ultra, celui-ci dispose d’un écran FHD+ AMOLED de 144 Hz.





Passant à des offres moins chères, le Moto G72 peut être à vous pour 230 €. Notez que malgré son numéro de modèle élevé, il s’agit d’un téléphone 4G uniquement. Pourtant, il dispose d’un écran P-OLED de 6,6 pouces à 120 Hz, d’un appareil photo principal de 108 MP et d’un chipset Helio G99, ainsi que d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.





Le Moto E22 est une offre d’entrée de gamme – 4G uniquement, bien sûr – avec un écran LCD de 6,5 pouces à 90 Hz (résolution HD+ uniquement) et un Helio G37. Ce n’est pas grand-chose à écrire sur la maison, mais c’est près de la moitié du prix du G72.





Carl Pei a confirmé que le deuxième produit phare de l’entreprise n’est pas encore à l’horizon, donc l’accent est mis sur le Nothing Phone (1). L’unité de base 8/128 Go est en baisse à 400 €, mais vous pouvez obtenir une unité 8/256 Go pour 450 € ou 12/256 Go pour 500 €.





Google a réduit le prix du Pixel 7 de 128 Go à 500 $, celui de 256 Go à 600 $. Si vous préférez, vous pouvez obtenir les mêmes prix auprès de Best Buy.

Le Google Pixel 7 Pro est également proposé, 750 $ pour l’unité de 128 Go, 850 $ pour celle de 256 Go et 950 $ pour celle de 512 Go. Les mêmes prix sont disponibles sur la boutique en ligne de Google et via Best Buy.









Best Buy a baissé le prix du OnePlus 10T à 450 $, ce qui est assez bon marché pour un téléphone Snapdragon 8+ Gen 1 aux États-Unis. Pour obtenir ce prix, vous devez activer le téléphone aujourd’hui (il est déverrouillé, vous avez donc le choix entre les opérateurs). Amazon US propose ce téléphone à 550 $ (même prix que Best Buy si vous ignorez l’activation).





Regardons quelques tablettes de milieu de gamme avant de conclure. Le dernier iPad Air (2022) est tombé à 500 $. Il est moins cher que l’iPad Pro 11 (2021) mais possède le même chipset M1. La principale différence entre les deux est l’écran 60 Hz sur l’Air (120 Hz sur le Pro). Bien sûr, les 2022 Pros sont passés à la nouvelle puce M2, mais peu de gens ont besoin d’autant de puissance (et peu d’applications sur iPadOS peuvent l’utiliser).





Alternativement, vous pouvez opter pour Android et le Galaxy Tab S7 FE de Samsung. Bien que le Snapdragon 778G ne corresponde pas au M1, One UI dispose d’un mode bureau approprié, que vous pouvez utiliser avec et sans écran externe connecté. La Tab S7 FE est légèrement moins chère que l’iPad mais est livrée avec un stylet inclus (l’iPad Air prend également en charge un stylet, mais c’est un achat séparé).





Inde

Il y a une semaine, Amazon India proposait un Samsung Galaxy S20 FE 5G pour 38 000 ₹ et beaucoup dans les commentaires pensaient que c’était un prix trop élevé. Que diriez-vous de ₹ 30 000, cependant? Le prix du modèle 8/128 Go a baissé ces derniers jours et c’est avant que vous ne teniez compte de plusieurs remises liées aux cartes de crédit.





L’iQOO 9 SE était il y a 30 000 ₹ il y a une semaine, maintenant son prix a baissé de 1 000 ₹. Encore une fois, certaines banques offrent des remises et il n’y a pas de frais EMI disponibles. Soit dit en passant, Amazon India accepte les échanges afin que vous puissiez vous débarrasser d’un ancien téléphone et obtenir une remise.





Amazon India organise une vente pour le jour de la République (du 15 au 20 janvier), il y a donc des offres sur à peu près tout, pas seulement sur les téléphones. Mais nous nous concentrerons sur les téléphones, en particulier ceux qui peuvent vous connecter aux nouveaux réseaux 5G du pays à moindre coût.

L’iQOO Z6 Lite est disponible pour 13 000 ₹ et un simple clic vous rapportera un coupon de 750 ₹. Ce téléphone utilise le nouveau chipset Snapdragon 4 Gen 1 et dispose d’un écran LCD de 6,58 pouces à 120 Hz (FHD+).





Le Redmi 11 Prime 5G coûte 13 000 ₹ (pas de coupons, mais recherchez les offres des banques). Il est alimenté par le Dimensity 700 plus lent et bien que son écran LCD de 6,58 pouces ait également une résolution FHD+, il ne fonctionne qu’à 90 Hz.





Le OnePlus Nord 2 CE 2 Lite 5G dispose d’un écran LCD de 6,59 pouces à 120 Hz (FHD+), similaire à l’iQOO. Il a également un chipset très similaire, le Snapdragon 695 a servi de base à la 4 Gen 1. Le Nord vous offre plus de mémoire (6/128 Go, contre 4/64 Go) et une charge plus rapide pour la batterie de 5 000 mAh (33 W contre 12 Go). 18W), et OxygenOS au lieu de MIUI, bien sûr. Que cela vaut 19 000 ₹ dépend de vous.





Une autre option de milieu de gamme est l’iQOO Z6 Pro. Celui-ci utilise le Snapdragon 778G plus performant, qui a plus de gros cœurs et prend en charge l’enregistrement vidéo 4K contrairement aux 695 et 4 Gen 1. Et celui-ci a un appareil photo ultra large, juste 8MP, mais quand même. L’écran est un panneau AMOLED de 6,44 pouces à 90 Hz (FHD +) et la batterie légèrement plus petite de 4 700 mAh se charge à 66 W.





Amazon a mis la main sur des iPhone 12 bon marché – enfin, «bon marché» en termes Apple. Ils disposent tous de 128 Go de stockage et se vendent 56 000 ₹, le prix officiel Apple.com pour cette configuration est de 65 000 ₹. L’iPhone 12 a quelques générations de retard, mais il dispose toujours d’un chipset rapide et bénéficiera probablement d’un support logiciel plus long que n’importe lequel des téléphones Android ci-dessus.