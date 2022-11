Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Allemagne

Amazon US propose ce qu’il appelle des “offres anticipées du Black Friday”, mais la vérité est qu’il y aura des réductions tout au long du mois. Voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons trouvées aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni et en Allemagne.

Outre les offres ci-dessous, vous pouvez également consulter notre page Offres, qui couvre plusieurs régions du monde et offre des informations supplémentaires comme un historique des prix pour les 30 derniers jours.

Les téléphones OnePlus ont été fortement réduits aux États-Unis et au Royaume-Uni et même en Allemagne, mais pas sur le site officiel (en raison d’un procès intenté par Nokia). Cependant, Amazon Allemagne les vend toujours. Il existe quelques autres modèles que nous avons sélectionnés par pays, voici des liens pour accéder directement à celui dont vous avez besoin :

Le OnePlus 9 Pro date de l’année dernière, mais 500 $ vous permettent d’acheter un appareil photo de marque Hasselblad toujours capable avec un capteur principal de 48MP (1/1,43″ OIS), 50MP Ultra large (1/1,56″) et un téléobjectif de 8MP (3,3x grossissement optique). Le téléphone dispose également d’un bel écran QHD + AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz) et d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 65 W et une charge sans fil de 50 W.

Le OnePlus 9 est encore moins cher à 350 $, qui vous achète toujours le même chipset Snapdragon 888 et les mêmes caméras principales et ultra larges. L’affichage n’est pas QHD+ mais FHD+ (toujours 120 Hz, cependant). Si vous voulez un téléphone pour son appareil photo, le Pro est un choix budgétaire solide, le modèle vanille pourrait plutôt servir de téléphone de jeu bon marché.

Plus récents, mais pas aussi bon marché, les Samsung Galaxy S22+ et S22 coûtent respectivement 800 $ et 700 $. Ces deux sont alimentés par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 et disposent d’écrans FHD+ 120Hz (6,6″ et 6,1″, respectivement). Ils ont également les mêmes caméras, 50MP principal (1/1,56″, OIS), 12MP ultra large et téléobjectif 10MP (grossissement optique 3x). Ils recevront 4 mises à jour du système d’exploitation (à partir d’Android 13) et 5 ans de correctifs de sécurité.

Les pliables sont toujours chers, mais 1 500 $ est à peu près aussi bas que nous avons vu le Samsung Galaxy Z Fold4 sans accords de reprise. Contrairement à la série S22 (qui sera remplacée en février), le Z Fold4 sera actuel encore un peu.

Les fans de golf ont peut-être remarqué que Samsung a dévoilé les “éditions Golf” des trois montres Watch5. Celui basé sur la Galaxy Watch5 44 mm est à 330 $ et est préchargé avec des cartes de parcours de golf et des fonctionnalités pour vous aider à suivre et à améliorer votre jeu.

Si vous avez de l’argent à dépenser mais que vous ne voulez pas de pliable, le Sony Xperia 1 IV (512 Go) est tombé à 1 400 $. Ce téléphone n’est pas pour tout le monde, mais il possède des fonctionnalités qui le rendent unique (par exemple, l’appareil photo à zoom continu 3,5-5,2x ou la prise jack 3,5 mm) et donc populaire auprès d’un public de niche.

Si vous avez subi un choc d’autocollant, laissez-nous vous compenser avec quelques combinés 5G bon marché. Le Motorola Edge (2021) date de l’année dernière et fonctionne sur le Snapdragon 778G assez rapide. Il dispose d’un grand écran LCD de 6,8 pouces à 144 Hz et d’un appareil photo principal de 108 MP, ainsi que d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Tout cela pour seulement 250 $ (ne vous attendez pas à grand-chose en termes de mises à jour logicielles).

Le OnePlus Nord N20 5G est un autre téléphone 5G à 250 $. Il date de cette année, mais se résume à un Snapdragon 695 et il a un plus petit écran AMOLED de 6,43 pouces à 60 Hz. L’appareil photo principal de 64MP est moins impressionnant et il n’y a même pas d’objectif ultra large.

Les OnePlus 9 et 9 Pro sont également fortement réduits au Royaume-Uni. Le Pro coûte 480 £, ce qui vous offre les appareils photo Hasselblad capables (principal 48MP, ultra large 50MP, téléobjectif 8MP) et un écran QHD + AMOLED net de 6,7 pouces (120 Hz).

Le OnePlus 9 vanille coûte 380£moins cher, bien que vous perdiez le téléobjectif et la résolution QHD+ (également, la charge sans fil passe de 50W à 15W). Que cette économie de 100 £ en vaille la peine dépend de vous.

Le 9 n’est pas beaucoup plus petit que le 9 Pro. Le Motorola Edge 30 Neo l’est cependant. Il dispose d’un écran P-OLED de 6,28 pouces (FHD+, 120 Hz) et est alimenté par le Snapdragon 695. Il est également livré avec des caméras plus basiques, 64MP principal et 13MP ultra large. C’est 60 £ de moins que le OnePlus 9, bien qu’il s’agisse plus d’un milieu de gamme que d’un produit phare vieillissant.

Si vous voulez quelque chose à bon marché, le Samsung Galaxy M23 est à 200 £. C’est un téléphone 5G (grâce au Snapdragon 750G) et dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces à 120 Hz. Les caméras sont spéciales (50MP principal, 8MP ultra large), mais vous obtenez une grande batterie de 5 000 mAh, une prise jack 3,5 mm et un slot microSD. C’est un choix solide pour le divertissement à petit budget car il gérera facilement le streaming vidéo et les jeux légers.

Allemagne

Comme ailleurs, les OnePlus 9 et 9 Pro sont bien en dessous de leurs prix de lancement. Le modèle Pro est tombé à 540 € et ses appareils photo Hasselblad (48MP principal, 50MP ultra large, téléobjectif 8MP) tiennent toujours le coup face au 10 Pro. Et vous obtenez un écran QHD + 120 Hz, que tous les téléphones de cette gamme de prix n’offrent pas.

Le téléphone vanille coûte 440 €, 100 € de moins que le Pro. Selon combien vous manquerez le grossissement optique 3,3x du téléobjectif, c’est une bonne affaire ou non. De plus, la résolution de l’écran passe à FHD+ et vous perdez la vitesse de charge sans fil (de 50W à 15W).

Puisque nous parlons de caméras, nous ne pouvons pas ne pas mentionner le Xiaomi 12T Pro. Il est encore assez nouveau, alors ne vous attendez pas à d’énormes remises : le modèle 256 Go est en baisse à 720 €. Cet argent vous permet d’acheter un appareil photo 200MP (OIS), un puissant chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et un écran AMOLED “1,5K” 120Hz (entre FHD+ et QHD+). L’appareil photo ultra large de base et l’absence d’un téléobjectif limitent les capacités du 12T Pros en tant que téléphone avec appareil photo, mais il s’agit d’un type de téléphone « polyvalent ».

Le 12T Pro dispose d’une charge rapide de 120 W (batterie de 5 000 mAh), le Realme GT Neo 3 peut aller encore plus vite – 150 W (mais avec une batterie plus petite de 4 500 mAh). Une unité 12/256 Go peut être à vous pour 550 €. Cela vous achète un chipset Dimensity 8100, un AMOLED 6,7 pouces 120 Hz (FHD +) et une caméra principale 50MP plus 8MP ultra large.

Le Xiaomi Redmi 10C est descendu à 120 €. Si vous lisez ceci, ce n’est probablement pas pour vous, mais vos parents âgés pourraient l’apprécier. Il dispose d’un grand écran de 6,7 pouces (HD+) et d’une grande batterie de 5 000 mAh. Ce n’est rien d’étonnant, mais couvre les bases sur un budget.